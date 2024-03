A magyarok durván rá vannak kattanva a közösségi médiára, még európai összevetésben is

Fotó: AFP/Europress

Budapesten és környékén egész Európát nézve is kimagaslóan nagy arányban használják aktívan a közösségi médiát a lakosok, de vidéken is nagyon nagy értékről számolt be az Eurostat.

Számokban: Ha a régiókat nézzük, akkor az unióban a hat dániai egység vezet 88-89 százalékos adattal, de rögtön utána Budapest (86%), Közép-Magyarország (85%) és Pest (84%) következik. Mivel vidéken 80 százalék körül alakul a mutató, az összesített átlagos adat Magyarországra 81 százalék, és csak Ciprus (83%), illetve Dánia (91%) előz meg minket.

A legkevésbé Franciaországban (44%), Németországban (49%) és Olaszországban (53%) használják az olyan közösségi médiumokat, mint a Facebook, a Twitter, az Instagram vagy a TikTok.

A közösségi média használata kifejezetten erős a skandináv államokban és Hollandiában, a közép-kelet-európai sávban ennél jóval mérsékeltebb, de ebből a mintázatból Magyarország kifejezetten, de még Románia is jelentősen kilóg.

Budapest egyébként az online adásvételi aktivitásban is meglehetősen magas adattal rendelkezik, ha viszont azt mérik, hogy a lakosság mekkora része nem használja soha az internetet, abban valamivel nagyobb arányt produkál, mint azok a régiók, amelyekhez képest az előző két méréshez hasonlóan teljesített.

