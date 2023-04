Már meg is hallgathatod a legfontosabb cikkeinket

Pau BARRENA / AFP

A G7 szerkesztősége mindig is hitt az újításokban, de még inkább az olvasói visszajelzésekben. Olvasóink és szerintünk is éppen a reggeli vezető cikkektől különleges és hiánypótló a G7: azt a funkciót töltik be, amit egykor a hetilapoktól, napilapoktól vártunk. Elindítják a napot, megvilágítják az összefüggéseket.

Elolvasásukra kell idő, ami nem mindig van. Ezért meghallgatva az olvasói igényeket, mostantól a reggeli vezetőinket a mesterséges intelligencia segítségével felolvastatjuk. Hogy ha nincs lehetőséged olvasni – például a reggeli dugóban ülve vagy sportolás közben -, akkor se maradj le cikkeinkről.

A lejátszó a cikkek elején jelenik meg, mától kezdve. Jó hallgatást, jó olvasást kívánunk!

