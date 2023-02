Úgy fűtöttünk mínusz 4 fokban, mintha plusz 1 lenne

Jég a Balatonon Siófoknál 2023. február 8-án. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Ahogy arra számítani lehetett, látványosan megugrott a magyarországi földgázfogyasztás az elmúlt héten a hidegebb időjárás miatt. Az előző hét elején két olyan nap is volt, amikor 50 millió köbmétert meghaladó mennyiséget égettünk el, ilyenre pedig ezen a télen még nem volt példa. A hét egészében is évszakos csúcsot döntött a felhasználás, amely azonban így is elmaradt attól, amit várhattunk volna a hőmérséklet alapján.

Begyújtott a lakosság, de csak óvatosan

A felhasználás növekedését elsősorban a lakossági (egészen pontosan a kisfogyasztói) igény megugrása okozta*A hazai adatokat a Földgázszállító Zrt. rögzíti, náluk pedig – kissé leegyszerűsítve – felhasználói szempontból két kategória létezik: a legnagyobb fogyasztók, akiknek közvetlenül adják át a gázt, illetve az elosztó cégek, amelyek aztán eljuttatják az energiahordozót a kisebb fogyasztókhoz. Ez utóbbi körben a lakosság mellett benne vannak az olyan kisebb vagy akár nagyobb vállalatok, illetve közintézmények is, amelyek nem ipari mennyiségben használnak földgázt. Így például a szállodák, éttermek, bevásárlóközpontok, egyéb szolgáltatóegységek, iskolák, uszodák, de még számos termelőcég is.. Február 6-án és 7-én egyaránt 42 millió köbméter feletti gázt égettek el a háztartások, illetve a nem közvetlenül vételező cégek. Ez közel negyedével haladta meg az előző két hét átlagos napi fogyasztását. Emellett kismértékben az ipari nagyfogyasztók felhasználása is nőtt, így jött ki az 50 millió köbméter feletti napi fogyasztás.

A kisfogyasztói igény emelkedése persze egyáltalán nem meglepő, hiszen az előző hét volt eddig messze a leghidegebb a télen, márpedig ez a kör szinte kizárólag fűtésre használja a földgázt. Az előző hétfőn és kedden például -4 fok volt az országos középhőmérséklet, ami azután szombatig sem emelkedett 0 fok fölé. Ezt megelőzően egész télen összesen hat olyan nap volt, amikor fagypont alatti átlaghőmérsékletet mértek – még december közepén, illetve második felében -, de egyszer sem értük el a -4 fokot.

A hétvégén – különösen vasárnap – már kedvezőbb volt az időjárás, és a felhasználás is láthatóan csökkent, ám a fűtési szezon kezdete óta így is ezen a héten fogyott a legtöbb földgáz az országban. Mind a lakosság, mind az ipar évszakos csúcsot döntött, így az összesített kereslet bő 20 millió köbméterrel volt több, mint bármelyik korábbi héten ezen a télen.

A gázfogyasztás növekedése ugyanakkor ezzel együtt is messze elmaradt attól, amit a korábbi évek tapasztalatai alapján ilyen időjárási körülmények között vártunk volna. A hét elejére jellemző 42 millió köbméteres lakossági felhasználás ugyanis a -4 fokhoz képest kifejezetten visszafogott. A 2019 és 2021 közötti időszakban ennyi gázt 0 és 1 fok közötti, azaz a múlt hetinél 4-5 fokkal magasabb hőmérséklet esetén égettünk el.

Az idén azonban a tél kezdete óta alacsonyabb a megszokottnál a kisfogyasztók gázfelhasználása. Ráadásul a fogyasztás a korábbinál kisebb mértékben nő a hőmérséklet csökkenésével is. Ennek köszönhető, hogy több mint egy milliárd köbméter földgázt takarítottunk meg eddig a télen.

