Tényleg szinte mindenki covidos az országban, akit tesztelnek?

Bár lehetett rá számítani, hogy a hivatalosan tegnap elvégzett Covid-tesztek közül rekordmennyiségű lesz pozitív, a ma reggel közzétett mutató így is megdöbbentő. Az operatív törzs hivatalos adatai szerint ugyanis tegnap négy teszteltből három koronavírusos volt. Ráadásul ezúttal valószínűleg nem hibáról van szó, mint másfél éve, amikor több fertőzöttet találtak, mint ahány mintavételt elvégeztek. Igaz, a számok most is torzítanak.

Négyből három teszt pozitív?

A pozitivitási rátát azért érdemes figyelni, mert szakértők szerint ez a járvány súlyosságának megítélése szempontjából az egyik legfontosabb mutató. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján akkor van kontroll alatt a járvány, ha az arányszám nem éri el az 5 százalékot. Itthon utoljára október elején volt a javasolt szint alatt a ráta.

Ez azonban önmagában nem meglepő, a járvány felfutásakor lényegében sehol nem tudják tartani az 5 százalékot, a korábbi hullámok csúcsán Magyarországon (és egyébként a régiós országokban is) a 25-30 százalék volt jellemző. A mostani szint azonban ehhez képest is döbbenetesen magas. Már múlt héten is volt olyan nap, amikor 50 százalék feletti értéket mutattak a hivatalos adatok, ma pedig 76,5 százalékon tetőzött a ráta (legalábbis egyelőre).

Ez azt jelenti, hogy tényleg szinte mindenki covidos, akit tesztelnek.

Egészen pontosan ezt jelentené, ha valóban 76 százalékos lenne a mutató, de valójában nem ennyi. A mai adatot ugyanis minden bizonnyal több dolog is torzította. A járványmutatókban a kezdetek óta van heti ciklikusság amiatt, hogy hétvégén a tesztelés visszaesik, az adatszolgáltatás pedig akadozik. Emiatt egyrészt a hét első felében kevesebb a teszt, másrészt összecsúszhatnak adatok.

Az elmúlt hetekben így rendre szerdán érte el a csúcsot a pozitivitási ráta. Ez egyébként a rendszer leterheltségét is elég jól mutatja. Amikor ugyanis éppen nem tetőzik a járvány, akkor kedden van a heti csúcs, azaz egy nappal korábban sikerül kitisztítani a hétvégi torzító hatásokat.

Sokan otthon tesztelnek

Attól azonban, hogy a 76 százalék nem egészen pontosan annyi, még tényleg kiugróan magas a mutató. A hétnapos mozgóátlag is már a 40 százalékot közelíti, hét végére pedig szinte biztosan jóval efölött leszünk.

Mindez arra utal, hogy – amint erre az omikron jellemzői miatt számítani lehetett – valószínűleg valóban jóval nagyobb az átfertőzöttség Magyarországon, mint valaha. Ráadásul miközben az említett adatközlési problémák felfelé torzítanak, az, hogy sokan nem hivatalos tesztet csinálnak, vagy egyáltalán nem tesztelnek, jó eséllyel lefelé.

Több mintavételt végző, illetve tesztelő vagy ilyen szolgáltatást nyújtó cég képviselőivel is beszéltünk, és a tapasztalataik alapján

egyrészt sokan vannak, akik betegségük idején nem tesztelnek, mert az állami kapacitások nem elégségesek, fizetni pedig nem tudnak, vagy nem szeretnének egy magánszolgáltatónak;

a tapasztalatok szerint olyanok is szép számmal akadnak, akik egyéb okokból nem tesztelnek – például mert nem akarnak kiesni a munkából -, és csak utólag csinálnak ellenanyagtesztet, hogy kiderüljön, covidosak voltak-e;

rengetegen pedig otthoni antigénteszttel állapítják meg, hogy fertőzöttek-e vagy sem.

Szatmári Tibor, az antigénteszteket értékesítő Carbon Medical ügyvezetője lapunknak azt mondta, hogy jelenleg rendkívül nagy a kereslet az ilyen termékek iránt. Ősszel a negyedik hullám idején egy kiugró hetük volt, most azonban folyamatosan egyre többen vásárolnak, miközben a forgalom már átlépte a novemberi csúcsot.

Ennek a körnek a növekedése az átfertőzöttség szempontjából azért fontos, mert ők nem jelennek meg a hivatalos statisztikákban. Ez egyrészt azt jelenti, hogy igazolt covidosból is biztosan sokkal több van, mint amit látunk, másrészt viszont ebben a körben egyáltalán nem lehet tudni, hogy mekkora a pozitivitási ráta.

Úgy tűnik, sok a tünetmentes fertőzött

Az átfertőzöttség szempontjából az is fontos kérdés, hogy azok közül, akiket hivatalosan tesztelnek (és így eredményük bekerül az adatok közé), mennyien tünetesek és mennyien tünetmentesek. Kifejezetten magas átfertőzöttséget az jelezne, ha a tünetmentesen teszteltek között is magas lenne a pozitívak aránya.

Bár vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy ez a helyzet, biztosat erről azért nehéz mondani, mert a szolgáltatók nem végeznek ilyen felméréseket, legfeljebb tapasztalati úton tudnak becsülni. Az államilag végzett teszteknél valószínűleg mindenkinek, akitől mintát vesznek, van valamilyen tünete. Ez azonban már jó ideje csak kisebb része az összes mintavételnek, mivel az állami kapacitások erősen korlátosak, sokan már a háziorvost sem érik el a rendszer leterheltsége miatt. Ezért rengeteg embert akkor sem tesztelnek, ha vannak tüneteik, egyszerűen mert a rendszer nem képes ekkora esetszámot kezelni.

A magánszolgáltatóknál pedig korántsem csak azok jelentkeznek tesztre, akik betegnek érzik magukat.

A lapunknak nyilatkozók szerint továbbra is többféle megrendelői kör van. A magánszemélyként érkezők többségében azért akarnak tesztelni, mert vagy betegek, vagy a környezetükben volt igazolt covidos. Már itt sem egyértelmű, hogy a tesztelt személy tünetes vagy tünetmentes-e, de inkább előbbi lehet a jellemző.

A másik két fő csoportnál azonban már nem feltétlenül ez a helyzet, sőt. Az utazás miatt tesztelőknél inkább tünetmentesek az emberek, és a vállalati mintavételeknél is gyakran olyanokat tesztelnek, akik nem érzik magukat betegnek.

Beszéltünk olyan szolgáltatóval, amely elvileg csak tünetmentes embereket fogad, és náluk is 17 százalékos volt a pozitivitási ráta az elmúlt héten. A trend ráadásul növekvő, tegnapelőtt például a mintavételek 40 százaléka lett pozitív.

Mindenesetre a tapasztalatok szerint nagyon sokan mennek tesztelni, és a hivatalos adatok is ezt mutatják. Egy szolgáltató lapunk kérdésére úgy fogalmazott: éjjel-nappal jönnek a páciensek. Náluk egyébként a céges, illetve a magántesztelések száma is látványosan növekedett.

Ez azonban elsősorban a fizetős szolgáltatásokra vonatkozik, az állami kapacitás – ahogy erről már volt szó – erősen korlátos, ott valószínűleg nincsen nagy tér növelni a tesztek számát. Ám még a magánúton végzett mintavételek növekedésével együtt sem végeznek kiugróan sok ilyet Magyarországon. A járvány kezdete óta itthon épp a napokban lépte át a tesztek száma a népességszámot, így jelenleg egy lakosra valamivel több mint egy mintavétel jut. Ugyanez a szám Dániában 20, Ausztriában 15, és még a cseheknél is több mint négy.

Pedig az ágazati szereplők szerint mindent egybevetve most már kapacitásgondok sincsenek, mint másfél éve, a második hullám kezdetén, amikor lényegében összeomlott a tesztelési rendszer.

Összességében tehát lényegében biztos, hogy sokkal nagyobb az átfertőzöttség Magyarországon, mint korábban bármikor. Ez azonban nem jelenti azt, hogy négyből három tesztelt covidos, a tényleges pozitivitási ráta 40 százalék körül lehet, és valahol 40-50 százalék között tetőzhet a közeljövőben. A piaci szereplők tapasztalatai szerint a hivatalos pontok mellett rengetegen tesztelnek a rendszeren kívül is, így ők nem kerülnek be a statisztikákba, és valószínűleg a tünetmentesek között is az eddigieknél magasabb a fertőzöttek aránya.

Érdemes ugyanakkor azt is kiemelni, hogy az omikron variáns a nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan a gyors terjedés mellett itthon is veszélytelenebbnek tűnik a korábbiaknál. Az elhunytak száma a rendkívül magas fertőzöttségi adatok ellenére sem emelkedik egyelőre, és az egészségügyi leterheltséget jelző mutatóknál is nagyjából hasonló a helyzet. A kórházban lévők száma a november eleji szinten van, amikor negyedannyi fertőzöttet azonosítottak, mint jelenleg, a lélegzettetteké pedig még régebben, október közepén volt utoljára alacsonyabb, mint most. Igaz, ez utóbbinál időközben változtattak az adatközlési gyakorlaton, így már nem összehasonlíthatóak a számok.

