Ukrajnának kevés az esélye egy fajsúlyos amerikai támogatásra

Alig hozott eredményt Zelenszkij washingtoni látogatása, annak ellenére sem kapott ígéretet a 24 milliárd dolláros újabb katonai csomagra, hogy zárt körben arról beszélt, anélkül elveszítik a háborút. Európában és a tengerentúlon is gyengül az elköteleződés Ukrajna segítése mellett.

Mi történt? Miután az ukrán elnök az ENSZ-közgyűlésen eleve esélytelenül követelte Oroszország felfüggesztését a BT-ből, fel sem szólalhatott az amerikai kongresszusban. Republikánus részről szkeptikusak a további támogatások kapcsán, és Biden sem hagyta jóvá a régóta kért ATACMS-rakétákat.

Tágabb kontextus: az amerikain túl az európai támogatással is egyre több a nehézség. A gabonaügy (illetve a lengyel kampányhajrá) miatt még a legszorosabb szövetségessel is feszültté vált a viszony, és bár ebben körvonalazódik a kompromisszum, szimbolikus, hogy még a lengyel fegyverszállítások is bizonytalanná váltak.

Mi a tét? Az eddigi 76 milliárd dollár amerikai segítség után Biden újabb 24 milliárd dollárnyi csomagot adna Ukrajnának, de a költségvetést blokkoló republikánusok napirendre sem akarják venni a kérdést.

A csomagot nyíltan visszautasító képviselők levélben kérdőjelezték meg az ukrán ellentámadás esélyeit, és azt kérdezik a Fehér Háztól, meddig akarják folytatni a támogatást, hol lesz a háborúból a kilépési pont.

A republikánus szavazók 62%-a sokallja a Kijevnek szánt összegeket, Trump és a párt jobboldala hangsúlyosan letekerné a támogatást.

Mi várható? Zelenszkij nyilvánosan ezzel együtt nagyra értékelte a most jóváhagyott kisebb, 47. csomagot (325 millió USD értékű, légvédelem van benne például), és a hosszú távú ígéretet a közös ukrán-amerikai fegyvergyártásra.

Bejelentette , hogy az (eddig minimális eredményeket hozó) ukrán ellentámadást télen is folytatják, a cél Bahmut, valamint két másik, meg nem nevezett város visszafoglalása.

A stratégiai célokhoz szükséges fajsúlyosabb amerikai támogatásnak azonban nem igazán látszik most a politikai realitása.

