Innen szép nyerni, de van-e még visszaút a Dunaferr számára?

A dunaújvárosi Dunai Vasmű meleghengerműve 2023. október 13-án. Most ez a részleg sem termel. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A kormány is lép, miután lényegében teljesen megszűnt a termelés a Dunai Vasműben: egy rendelettel felszólította a hengerléssel foglalkozó Dunarolling Dunai Vasmű Kft.-t, hogy a területén működő magánvezetékével kapcsolatos adatokat adja át a helyi elosztói engedélyes részére, és biztosítsa számára a bejutást a magánvezeték műszaki állapotának felméréséhez.

Miért fontos ez? Vagy megelégelte a kormány, hogy a vasmű nem fizet az energiáért, vagy nem akarta, hogy más fogyasztók is pórul járjanak az üzem bizonytalan helyzete miatt a Telex cikke szerint. Ezeknek a fogyasztóknak haladéktalanul meg is kell kezdeniük a leválást a vasmű áram- és gázhálózatáról.

Előzmények: az acél- és a kokszelőállítást végző dolgozókat követően kedden a hengerművi állományt is állásidőre állította a vállalat, egyre kisebb tehát a remény arra, hogy visszaállhat a régi munkarend a vasműben. Egy hónapja a bérfizetés is akadozott, és bár ez azóta megoldódott, a kohók újraindítását még konjunktúra idején is alaposan meg kell gondolni, akkora költséggel jár.

Háttér: az egykori Dunaferr helyzete már évek óta bizonytalan volt, ám tavaly nyáron a korábbi orosz és ukrán tulajdonosokat állami közbenjárással a brit-indiai Liberty Steel váltotta. Az új tulajdonos azonban nem hozta el a várt fordulatot Magyarország egyik legnagyobb cégének életében.

Tágabb kontextus: az acélipar globális problémája a növekvő kapacitásfelesleg, ami 2025-ben elérheti a 644 millió tonnát, meghaladva az OECD-országok acéltermelését. A többletkapacitások okai között szerepelnek a piactorzító kormányzati támogatások. Mindez az acél árán is látszik, ami a járványból való kilábaláskor kilőtt, majd a pandémiát megelőző szint alá csökkent.

A Liberty Steel jelen van Csehországban és Romániában is, hasonlóan borús kilátásokkal. A cég korábban az ostravai üzem működésének átszervezésére készült, ám mostanra az eladását fontolgatja a gyenge piac miatt, igaz, nem lesz könnyű az ország „acél szívének” is nevezett városában lévő kohóra vevőt találnia.

Mi várható? Bár a Liberty folyamatosan az elektromos kemencére alapozott zöld acélgyártásban láttatja az üzem jövőjét, minél tovább tart a mostani állapot, annál nehezebb lesz bármit is megőrizni a Dunai Vasműből, amely egy ideje a termelés helyett a szén-dioxid-kvóták értékesítéséből él.

Az állásidő és az egy műszakos munkarend miatt sok dolgozó jövedelme harmadával csökken, így várhatóan egyre többen döntenek majd az önkéntes távozás mellett. Létszámadatokat nem ad le a NAV-nak a vasmű, a szakszervezet szerint drasztikus a létszámcsökkenés, a vállalat ezt lapunknak korábban tagadta.

