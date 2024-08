Szerencsével és átszervezéssel enyhült a repülési késéskáosz

Európa-szerte kevesebb lett a késés a repülésben, ami részben a szerencsének – pontosabban természeti folyamatoknak – köszönhető: a nyár második felében kevesebb a heves vihar, így jóval több gép tud időben felszállni. Az emberi tényezőt egyrészt nem lehet hasonló szerencsével megoldani, másrészt ennyire gyorsan sem lehet elintézni a szükséges változásokat: mindenhol, de főként Budapesten több légi irányítóra lenne szükség.

Bár a légiforgalmi irányítók havi kétmillió forint felett keresnek, és akár érettségivel, illetve középfokú angol tudással is elláthatják a munkájukat, a létszám bővítése a felvételi alkalmassági szabályok és speciális vizsgák miatt (érthető módon) rendkívül nehéz és lassú folyamat.

A nyár első fele a teljes európai légtérben olyan káosszal indult, amely a szokásosnál is nagyobb médiazajt csapott, és ahogy a Telex megírta, épp a budapesti légi irányítás volt az egész európai problémahalmaz egyik fő okozója a maga szűk keresztmetszetével.

A budapesti reptér üzemeltető cégét épp vissza/megvásárló magyar állam alaposan beszállt a rendezésbe (mert bár a késésekről a reptér nem tehet, mégiscsak ott csapódik le az utasok elégedetlenségének egy része). Miután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez került a légi irányítást ellátó HungaroControl, augusztustól a vezetőjét is lecserélte, Tóth Lászlót Turi Ferenc váltotta.

Korábban is jó volt köztünk a kommunikáció, de most még intenzívebbé vált, mint ahogy egyébként az Eurocontrol esetében is hasonló történt