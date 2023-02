Microsoft-Google: 1-0! – hazai pályán kapott nagy pofont a keresőóriás

Forrás: Shutterstock

A Microsoft és a Google is bemutatta, hogyan tervezi integrálni a mesterséges intelligenciát a termékeikbe. A megmérettetés nem a papírforma szerint alakult: a Google anyavállalatának, az Alphabetnek a piaci értéke 100 milliárd dollárral esett a bemutatót követő eladások hatására. Mi történt?

Ha tavaly ilyenkor fogadtam volna arra, hogy melyik cég lesz az első, amely igazán nagy lépést tesz a mesterséges intelligencia hétköznapi használata felé, biztosan a Google-ra tettem volna. Birtokukban van a DeepMind AI, amely megverte a világ legjobb go-játékosát. De óriásit léptek előre a „protein hajtogatás” (protein folding) probléma megoldásában – a modern biológia és orvostudomány egyik legfontosabb kérdésében.

Az elmúlt időszak eseményei alaposan megváltoztatták azonban a véleményem. (A történetről a HOLDBLOG-on megjelent bejegyzésben részletesen írok, itt csak a főbb eseményekről tömören.)

A ChatGPT jött és győzött

Az OpenAI mesterséges intelligencia megoldása, a ChatGPT korábban soha nem látott tempóban hódította meg a világot. Fehérgallérosok tömegei vizsgálták a világ minden táján, hogy az intelligens chatbot miként segíthetné a munkájukat. A felhasználók száma szűk két hónap alatt érte el a százmilliót, messze lekörözve a korábbi rekorder TikTokot.

Izgatottan vártam, hogy milyen meglévő szolgáltatásokba építik be a technológiát. Gyors egymásutánban jöttek is a bejelentések.

A Bing visszatér

Elsőként a Microsoft jelentkezett a Bing keresőbe beépített ChatGPT másodpilótával (co-pilot), amely igazán jól vizsgázott. Közölték továbbá azt is, hogy a Microsoft Edge böngészőbe is bekerül a mesterséges intelligencia. Az új irány impozáns. Alig várom, hogy nálunk is elérhetőek legyenek az új funkciók!

Persze ezt az óriási előrelépést a Google – az internetes keresés koronázott királya – sem hagyhatta válasz nélkül. Tartottak is egy sajtókonferenciát, ahol bejelentették, hogyan tervezik felvenni a versenyt a Microsofttal. Az eredmény több mint lehangoló volt.

Leszerepelt az elkényelmesedett óriás

A Bard AI – a Google mesterséges intelligencia megoldása – egy különálló, ChatGPT-szerű alkalmazás, amelyet semmilyen szinten nem integráltak a Google többi termékébe: se a Chrome-ba, se az Android operációs rendszerbe. Gyakorlatilag ott tartanak most, ahol az OpenAI járt egy éve.

És ez még nem minden: a Bard AI hibázott. Olyan kérdésben („Mit mesélhetnék a 9 éves fiamnak a James Webb Űrteleszkóp felfedezéseiről?”), ahol egy kompetens AI-nak semmiképp sem lenne szabad tévednie.

Nem lesz kevésbé izgalmas a folytatás

Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója a CNBC-nek adott interjújában kiemelte, hogy a keresés a legnagyobb és legprofitábilisabb üzlet az interneten, és reméli, hogy az újítással nagyobb tere nyílik a Microsoftnak versenyezni ezen a piacon. Kérdés persze, hogy mennyire sikerül majd monetizálni az új Bingen a kereséseket. A Microsoftnak azonban a cégvezető állítása szerint már az is eredmény, ha a Google jövedelmezőségét csökkenteni tudja ebben a szegmensben. A Google a keresés profitjából támogatja ugyanis a Cloud Computing és Google Chrome böngésző üzletágait, amik komoly versenytársai a Microsoftnak.

A tech óriások AI háborújának jelenlegi állása tehát egyértelmű: Microsoft-Google 1-0.

