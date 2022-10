Új konkurenciát kaptak a nagy drogériák, a Kifli.hu után újabb cseh szereplő érkezett a magyar piacra

A Pilulka központi irodája. Fotó: Pilulka

A magyar online kiskereskedelmi térben évek óta nagyon aktívak a cseh gyökerű cégek, elég csak a Mall.hu-ra vagy a Kifli.hu-ra gondolni, amely egyaránt a regionális terjeszkedés jegyében jelent meg nálunk és jelentős piaci szereplő lett.

Ebbe a sorba most a Pilulka is beállt. A cég márkaneve magyarul tablettát jelent, de meglepő módon nem fordítják magyarra, ahogy például a Rohlik tette a Kiflivel. A Pilulka.hu a magyar kiskereskedelmi viszonyok között leginkább egy drogéria áruválasztékát kínálja, a tabletta elnevezés arra utal, hogy az üzleti modellben a gyógyszertár is benne lehet, de pillanatnyilag Magyarprszágon online módon nem lehet gyógyszert értékesíteni (de például étrend-kiegészítőket igen).

A cég országos kiszállítással állapodott meg a GLS-sel és a Magyar Postával, legfeljebb háromnapos szállítási határidőket vállal, és 15 ezer forintos kosárértéktől nem számít fel szállítási díjat.

Martin Kasa, a Pilulka vezetője a Seznam Zprávy cseh lapnak többek között azt mondta, hogy egy-egy új piacra való belépés több tízmillió cseh koronás költséggel jár, a nevet nem fordítják le a helyi nyelvre akkor, ha úgy látják, hogy a vásárlók jól fogadják az eredetit. Magyarország után pár héttel Ausztriában is megjelennek a szolgáltatással, és a terjeszkedéshez a már kiépített infrastruktúrát használják fel: a magyar rendeléseket a szlovákiai, az osztrák megrendeléseket pedig a csehországi raktárból szolgálják ki.

A cégcsoportot 2013-ban alapította a Kasa testvérpár, Martin és Petr. Az online kereskedelem mellett ma már 140 fizikailag is létező üzletük van, a céget 2020-ban bevezették a prágai tőzsdére, a nagy dobás pedig a tervek szerint a németországi megjelenés lesz.

Vállalat drogéria online kiskereskedelem Pilulka Olvasson tovább a kategóriában