Az átláthatatlan Gattyán-birodalomban csak a felnőtt tartalomban sejlik fel a pénz

Gattyán György milliárdos vállalkozó az elmúlt hetekben kissé váratlan módon előlépett a nyilvánosság elé, és közéleti szerepet vállalt azzal, hogy bejelentette, elindul a parlamenti választásokon. Személye azonban gazdasági megközelítésben is rendkívül érdekes, hiszen az egyik leggazdagabb magyarnak könyveljük el hosszú idő óta, de talán róla tudjuk a legkevésbé, hogy miből áll, és valójában mennyit ér a vagyona. Ebben a cikkben megpróbálunk a nyilvánosan elérhető adatok alapján a lehető legrészletesebben áttekintést adni arról, hogy hol és milyen vagyonelemei fejthetők fel az erotikus tartalmak online videós közvetítéséből meggazdagodott üzletembernek.

Gattyán magyarországi érdekeltsége nem válaszolt megkeresésünkre, cikkünk összeállítását nem segítette.

Gazdagok között, lecsúszóban

Magyarországon két mértékadónak elfogadott gazdaglista is van, az egyik a Napi szerkesztése, amely a 100 leggazdagabb magyart rangsorolja 2002 óta, a másik pedig a magyarországi Forbes kiadványa, amely a 2014-es indulásakor kezdetben csak a 33, később azonban már az 50 legvagyonosabb magyart állította minden évben sorba. A Napi listáján 2011 óta szerepel Gattyán György, de hogy mennyi az aktuális vagyona, annak megítélését már az is nehezíti, hogy a későb Forbes listájához képest 2016-ban például 77 milliárd forintos volt az eltérése. Nem véletlen ez a különbség, Gattyán György ugyanis a magyar milliárdosok között is kiugróan szerteágazó nemzetközi cégstruktúrát alakított ki, amelynek sok eleme olyan országokban van bejegyezve, ahol nagyon alacsony, vagy szinte egyáltalán nem létezik a céges üzleti viszonyok átláthatósága.

A konkrét számoknál azonban talán fontosabb a trend, amelyet mindkét lista mutat:

a Gattyán-vagyon növekedése látványosan megállt az utóbbi években.

Gattyán György vállalatai alapvetően nem Magyarországon működnek, a fő központ Luxemburgban van. Nyugat-Európa számos országában alapvetően nem nyilvánosak a cégbeszámolók, vagy csak kisebb összegért vásárolhatók meg, ám egy igazán kiterjedt céghálónál hirtelen több száz eurót kellene kifizetni annak, aki az aktuális (de sűrűn változó) állapotot meg szeretné nézni.

Jázmin mindenek felett

Közismert, hogy Gattyán György gazdagságát a Jasmin nevű erotikus videó-streaming platform alapozta meg, amely állítólag napi egymillió dollárt termel, sőt Gattyán György Friderikusz Sándor műsorában már azt mondta, hogy a napi bevétel másfél millióra nőtt. Arra azonban még utalást sem találni sehol, hogy ezeket az önbevallásos állításokat bárki valóban ellenőrizte volna a magyar vagy a nemzetközi sajtóban.

Igaz, nem is nagyon lehet, mert már eleve azt is nehéz kitalálni, hogy mely cégekbe folyik a LiveJasmin bevétele. Az oldal jelenlegi üzemeltetője két luxemburgi cég, a Jws Americas S.à r.l. és a Jws International S.à r.l., csakhogy ezeket 2020. december 14-én jegyezték be, és cikkünk írásakor még nem is volt elérhető cégbeszámolójuk. Korábban a DuoDecad IT Services Luxemburg üzemeltette az oldalt, amelynek végső tulajdonosa a luxemburgi cégadatok alapján valóban Gattyán György volt, 100 százalékban. Ennek adatai azt mutatják, hogy

a Jasmin árbevétele évi 10 százalékkal nőtt az utóbbi hat év átlagában, és 2020-ban napi 1,14 millió euró volt a bevétele.

Valószínű, hogy a világjárvány is nagyon bejött Gattyán cégének: a lezárások miatt otthon maradó embereknek úgy látszik megnőtt az igénye a szolgáltatás iránt, mert 14 százalékkal nőttek a bevételek. Mindebből azonban nem sok nyereség keletkezik a cégben: 2020-ban alig 20 millió euró volt a profit, ami árbevétel arányosan csak 4,7 százalék. Ebből az összegből nem nagyon lehet vagyont építeni.

Az árbevétel java részét az „egyéb költségek” viszik el, 2020-ban 276 millió eurót fizettek ki ezen a jogcímen – vélhetően ez lehet az oldalon szereplők díjazása, de a honlapok üzemeltetéséhez tartozó jogdíjakat és licenceket is takarhatja.

Ha megpróbáljuk követni a pénz útját, azt látjuk, hogy a jogdíjakat az utolsó beszámoló szerint három cégnek, a WebmindLicenses Kft.-nek, a Docler IP S.à.r.l.-nak és a Jasmin IP S.à.r.L-nak fizették ki.

Nézzük sorban, mit lehet ezekről tudni.

A Docler IP-be az elmúlt hat évben összesen 307 millió euró érkezett, ám ez a cég 2015-2020 közötti 1,8 milliárd eurós árbevételének csak a 16 százaléka. Míg a korábbi években a társaság bevétele 40-50 millió euró volt, 2020-ra 13 millió euróra csökkent – de könnyen lehet, hogy emögött nem gazdasági ok, hanem csak a cégstruktúra újabb átszervezése áll. A WebmindLicenses Kft. 2018-ban még 15,8 milliárd forint árbevételt könyvelt el, 2019-re azonban csak 1,2 milliárdot. A 2018-as 20,2 milliárdos profit egy évvel később 30 milliárdos veszteségbe fordult. A Jasmin IP-t 2021 júliusában összevonták a Docler IP-vel, így ennek bevételeit már nem is tudtuk megismerni.

Mindez azonban jól mutatja, hogy a cégek között valószínűleg gyakran és hektikusan, tízmilliárd forintokkal változnak az egymás közötti elszámolások, és emiatt szinte lehetetlen valós képet alkotni a csoport működéséről, jövedelmi helyzetéről. A cégek jelentős hiteleket adnak egymásnak, a DuoDecad IT Services-nek például a kapcsolat vállalatok*Név 2020 2019

Docler IP S.à r.l. 42,751,738 56,572,654

Jasmin SSC Kft. (formerly Docler SSC Kft.) 3,596,986 1,644,261

Docler Holding S.à r.l. 1,006,829 –

AdSupply Global Ltd. 921,593 –

American Payments United Inc. 114,341 –

Adsupply Inc. – 594,446

Egyéb 1 2,253

Összesen 48,391,488 58,813,614

48,4 millió euróval tartoztak, ami önmagában egy kisebb vagyon. Eközben azonban a DuoDecad is tartozott 60,3 millió euróval a kapcsolat vállalatainak*EUR 2020 2019

Jasmin IP S.à r.l. 45,431,262 10,794,159

Docler Properties Kft. 6,794,060 6,794,060

Escalion S.àr.l 2,475,556 270,900

Normawood Kft. 1,870,123 1,874,319

Adsupply Inc. 1,561,940 –

Jasmin Holding S.A. 1,000,000 –

Docler Media, LLC 517,821 280,939

Docler Holding Kft. 366,814 366,814

DoclerHome Kft. 112,572 112,572

Docler Services Kft. 76,401 119,274

Digital Reality Publishing Kft. 25,048 25,048

Futuration Hungary Kft. 24,129 24,129

DoclerWeb Informatikai Kft. 10,805 –

WebMindLicences Kft. 8,972 –

Docler Investments S.àr.l 1,278 1,278

Digital Reality Software Kft. 131 131

AdSupply Global Limited – 1,004,967

Docler Services S.àr .l. – 457,740

Docler Holding S.àr.l – 204,750

DoclerPro Kft. – 3,305

Netlock Kft. – 2,830

Jasmin IP S.à r.l. Hungarian branch – 829

egyéb 8,050 10,915

Összesen 60,284,962 22,348,959

.

A beszámolókból még egy érdekesség kiolvasható: a Jasmin szolgáltatás földrajzilag elképesztően koncentrált, a bevétel átlagosan 40 százaléka az Egyesült Államokból jött az elmúlt hat évben, és az arány egyre csak növekszik, 2020-ban már 45 százalékot tett ki. A 13 legfontosabb ország listájára, amelyek 2020-ban a bevétel 87 százalékát adták, csak észak-amerikai és nyugat-európai országok fértek fel Ausztrália mellett.

A Docler cégstruktúra gyakorlatilag megállás nélkül átalakítás alatt áll,

az egymást szövevényes módon behálózó, egymásnak számlázó és egymást hitelező cégek struktúrájának áttekintése nagyjából lehetetlen.

A Jasmint működtető cégek mellett azonban a luxemburgi Gattyán-birodalom központja a korábban Gattyán Group néven működő Docler Holding S.à r.l. A beszámolókból az olvasható ki, hogy ez a cégcsoport vezetője, és ez fizeti meg az adókat a résztvevő vállalatok nevében. Sokat azonban nem fizet, az éves beszámoló szerint 2019-ben és 2018-ban sem szerepel összeg a társasági adó soron, egyéb adókból pedig 4815 eurót fizetett 2019-ben és 30 ezret 2018-ban. Ezért is megérheti egy több tízmilliárdos céget az adóoptimalizálás nemzetközi központjában bejegyezni.

Persze Gattyánnal nem járnak rosszul a luxemburgiak sem: az európai felhasználók után számított áfabevételek náluk kötnek ki, ennek 17 százalékos kulcsával számolva 16 millió eurót (azaz 5,6 milliárd forintot) tehettek zsebre.

Holdingban felbukkanó vagyonelemek

A holdingcégnek még csak a 2019-es beszámolóját adták le, és aszerint annak az évnek a végén a vállalat eszközeinek értéke 251 millió euró (akkori árfolyamon 85 milliárd forint) volt, a cégek pedig 12,6 milliárd forintnak megfelelő nyereséget termeltek.

A Docler-birodalomban azonban 29 cégből csupán 13 olyan van, amit nem nulla értékén tartanak számon. Értéktelen például az óriási bukást hozó Il Bacio di Stile Andrássy úti luxusáruház is. Érdemi értéket, 26,6 milliárd forinttal csak maga a Jasmin oldal, illetve 22,5 milliárd forinttal a Docler Investments képvisel. Az online hirdetésekkel foglalkozó AdSupply 11 milliárdos értékkel szerepel a könyvekben.

Profitot viszont csak két cég tudott érdemben termelni: a Docler Properties Kft. és a Docler Real Estate Kft. – Magyarországon.

A luxemburgi cégek hiányzó profitjának fő oka talán az, hogy ezek a keletkező jövedelmeiket hitelként vagy tőkeként más-más vállalatokba helyezik ki, magyarán befektetik.

A Docler Investment S.à r.l. befektetéseit alaposabban is szemügyre vettünk, két olyan francia ingatlanos cégben is érdekelt, amely 3 milliárd forintos értékkel szerepel, vélhetően ezek kezelhetik a csoport párizsi ingatlanjait, de ezek is veszteséget termelnek.

Emellett a Beverly Park Terrace 24 LLC egy kaliforniai ingatlan tulajdonosa volt, ezt a villát 2014-ben 24 millió dollárért vette Gattyán György, majd később 3,5 fél éven keresztül hirdették, míg 2021-ben sikerült eladni 26,3 millió dollárért. Az amerikai inflációt figyelembe véve a 2014-es 24 millió dollár azonban 26,6 milliót ért 2021-ben, vagyis az értékesítésen összességében vesztettek (és az éves fenntartás, illetve az ingatlanosok költségét még bele sem vettük).

A befektetések közül Magyarországon kevésbé ismert az amerikai celebek körében felkapott fitneszterem-hálózat, a Dogpound. Ebben Gattyán mellett más befektetők is vannak, a Crunchbase adatai szerint 6,5 millió dollárral. A cég árbevétele 100 millió forintos nagyságrendű, és körülbelül 50 alkalmazottja van – ez sem kirobbanó üzlet.

Összességében tehát csak azt lehet látni, hogy 2019 végén a LiveJasmint üzemeltető cég a mérlegfőösszege alapján 38 milliárd forintot ért, míg a Docler Holding és a hozzá köthető vállalkozások 88 milliárd forintot.

A bevétel és a profit messze túlnyomó többsége pedig csakis a Live Jasminnál keletkezett.

Cégek a sötétben

Docler cégből 13 van Magyarországon és Luxemburgban, ezek egymással igen aktívan üzletelnek, így gyakorlatilag lehetetlen kívülről áttekinteni, hogy melyik cégnek mekkora a piaci bevétele. Nagyvállalatoknál általában készítenek konszolidált beszámolókat, a Docler esetében azonban ilyet nem találtunk.

A Doclernek vannak amerikai cégei is: a Docler LA LLC még működik, de a Sipőcz Balázs által vezetett Docler Productions LLC a 2014-es indulása után 2018-ban megszűnt. A Duodecad IT Services USA LLC-ről csak azért tudhatunk, mert 2014-ben New Yersey-ben beperelték egy szabadalmi ügyben. Ebből például kiderült, hogy a cég egy közösségi irodába volt bejegyezve, és nem volt érdemi amerikai működése. Ma pedig már nem is sikerült a céget fellelnünk.

A Docler LA LLC működéséről egyébként nem lehet semmit megtudni, a kaliforniai szabályok engedik az átláthatatlanságot. Mindenesetre a bejegyzője a neve alapján talán egy adótanácsadó lehet, ami rámutathat a nemzetközi cégháló egyik fő előnyére, az adók optimalizálására.

A csoport hongkongi cégéről csak annyit tudni, hogy megalakult 2014-ben, és 2019-ben átmeneti szüneteltetetését kérték, érdemi nyoma a cég létezésének nem fellelhető. A Jasmin IP S.à r.l. hongkongi fiókcége 2019-ben lett inaktív.

A Doclerhez és Gattyán Gyögyhöz köthető cégek ma egy luxemburgi modern irodában koncentrálódnak, egy sarokra az Európai Befektetési Banktól.

A két említett francia Docler-cég mellett van Cipruson bejegyzett társaság is: az online hirdetésekkel foglalkozó Adsupply-ról sem derül ki semmi.

Magyarországon nem fut nagyot a Docler csoport

Magyarországon azonban már többet lehet tudni a cégstruktúráról. Itthon 13 milliárd forint árbevételt értek el a Docler cégek az utolsó elérhető beszámoló szerint, és 970 főt foglalkoztattak. A veszteség 35 milliárd forint volt.

Számos cég még le sem adta a 2020-as beszámolóját, és többnél 100 millió forint feletti adótartozás miatt NAV végrehajtás van bejegyezve. Ha csak a 2020-ra elérhető cégbeszámolókat vesszük figyelembe, akkor alig 5,6 milliárd forint volt a csoport bevétele, és 811 millió forint a vesztesége.

A magyarországi Docler-cégek között is nagy mozgások vannak, 2020 decemberében 17 társaság*Digital Reality Publishing Kft.

Digital Reality Software Kft.

Docler Entertainment Kft.

Docler Investments Kft.

Docler Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.

Docler Video Productions Kft.

DoclerHolding Kft.

DuoDecad IT Services Hungary Kft.

Exhibition Zrt.

Futuration Hungary Kft.

HotelTahitiProject Kft.

il Bacio Kft.

il Bacio Security Kft.

JASMIN MEDIA GROUP Számítástechnikai és Szolgáltató Zrt.

KirzeN Kft.

Palynset Over Kft. beolvadt a Prior Systems Kft.-be. E cégeknek 22,8 milliárd forint negatív saját tőkéje volt, a Priorba beolvadva pedig 2,5 milliárd lett az összesített saját tőke. Az egyesített cég mérlegfőösszege 12,7 milliárd forint lett.

Ezen felül Oszkó Péter kockázatitőke-cégében, az OXO Technologies Holding Nyrt.-ben van a Doclernek 15 százalékos részesedése.

Van egy valószínűleg sokkal fontosabb Gattyán-vagyonalap, amiről semmit nem tudhatunk. Jellinek Dániel Diófa Alapkezelője ugyanis kilenc ingatlanalapot kezel, amelyeknek 1-től 9-ig egy sémára megy: Docler-1 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Részalap. Ezekről semmi nem deríthető ki, csak annyi, hogy 2019 decemberében indultak. Lehet, hogy ezekben az alapokban vannak Gattyán György nagy értékű budapesti ingatlanjai. Bármi is legyen bennük, mivel a magántőkealapok tulajdonosait nem tartják nyilván, ezeket a vagyonelemeket egy esetleges jogvita esetén nem lehet lefoglalni.

A Docler-birodalom magyarországi tagja a Docler Alapítvány is, amely 2019-ben 50, 2020-ban pedig 345 millió forintot osztott szét. Ebből 61 millió forint ment 600 nevelőintézeti gyerek nyári táboroztatására a Normafán, 185 millió forint pénzbeli adomány került főként egészségügyi alapítványokhoz, 151 millióért pedig laptopokat adományoztak el. Az alapítvány teljes 2020-as bevétele a Docler SSC Kft.-től érkezett.

A normafai üdültetéshez adalék, hogy helyszíne a Normafa Club House, amelynek üzemeltetője a Normawood Kft. szintén Gattyán tulajdona. A 61 millióba kerülő táboroztatás szép összeg a cég 2020-as, 159 milliós árbevételéhez képest. Egyébként ez a cég is masszívan veszteséges – 2020-ban 1,2 milliárdos negatív eredményt ért el.

Kockázatitőke projektek

A Gattyán-birodalomban a LiveJasmin platformon kívül jelenleg a publikusan hozzáférhető adatok alapján nem látható egyetlen jelentős növekedési potenciállal rendelkező cég sem.

A fent említett Il Bacio di Stile Andrássy úti áruház és a Beverly Hills-i villa mellett Gattyánnak volt egy magyarországi kockázatitőke-kezelő alapja is (Docler Invest néven), ám ehhez nem nagyon fűzhető igazán sikeres projekt.

Az Ivanka dizájnbeton startup tavaly becsődölt, az egykori kecskeméti Pannónia Filmstúdión Gattyán túladott, az Imperium Galactica számítógépes játék fejlesztése nem sikerült, az ipari védőgázos hőkezeléssel foglalkozó ISVH Műszak Kft.-ből pedig két év után kiszálltak.

Az elérhető adatok alapján a Gattyán-vagyon talán kisebb, mint az a gazdaglistákon szerepel. Az általunk fellelt cégbeszámolók alapján 120-130 milliárd forint lehet a cégek értéke, ehhez jöhet még a magyarországi ingatlanalapokban lévő, de ismeretlen összegű vagyon. Természetesen magánszemélyként akár további sokmilliárdos vagyona is lehet még Gattyán Györgynek, de ez nem látszik a cégadatokból.

A milliárdos digitalizációs ajánlata a fenti eredményeket nézve legalábbis ellentmondásos, de a Docler Holdng weboldala sem a modernitás csúcsa, inkább időutazás érzést ad, mintha a 2000-es évek elejére, az internet hőskorába repülnénk vissza.

