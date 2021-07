Nagyon erős következő évvel pattanna vissza a Budapest Park, miután megtizedelte a járvány

A magyar könnyűzenei élet talán legfontosabb helyszínévé vált az idén tizedik jubileumát ünneplő Budapest Park, amelyet jócskán megviseltek a járvány gazdasági következményei. A tavalyi látogatószám az első évit is alulmúlta, az árbevétel pedig a tizedére csökkent. A szórakozóhely alapító-vezetője, Pálffy András az állandó stáb nagyját mégis együtt tudta tartani, és a korlátozások május végi eltörlését követően hamarosan meg is kezdődtek a koncertek.

A sikeres repülőrajt hátterében a 30-40 fős fix szervezőcsapat kitartása mellett a szervezeti működés változása állt. Megszűnt a hatfős board (igazgatóság), egy-egy vezető helyett az egész stáb bevonásával próbálták megőrizni a fürgeségüket és a családias hangulatot,. Pálffy András tavaly a válságos helyzet következtében kénytelen volt visszavenni a cégvezető pozíciót Kólya Dánieltől, akit még 2017-ben kértek fel a Park vezetésére, miután részt vettek szervezetfejlesztési tréningjén.

Nem csak szakmai, hanem lelki kérdés is, hogy hogyan tudunk együtt maradni, úgy gondoltam, hogy ezt nekem kell megoldani. És volt egy pénzügyi szempont, a bérlista legtetejét kezdtük nézegetni az általános költségcsökkentések részeként.

A spórolás jegyében a stábon belül oldottak meg bizonyos, korábban alvállalkozóknak kiadott feladatokat, illetve aki tudott, fizetés nélküli szabadságra ment, esetleg önkéntesként dolgozott tovább.

Munka akadt bőven, az elmúlt egy-másfél évben teljes erőbedobással dolgoztak a Parknál. Tavaly, amíg még volt remény a teljes nyitásra, a szezon átszervezésével foglalkoztak, miközben az ötszáz fős létszámkorlátnak megfelelő működés különböző formáival kísérleteztek. A szervezéssel idén se volt kevesebb munka, a nyitásig hetente halasztották el a koncerteket és tervezték újra az egész évi programot.

Brutális kihívás volt, nemcsak szervezői, hanem kommunikációs és ügyfélszolgálati oldalon is, miközben a bizonytalan helyzet miatt nem tudtuk, mennyi értelme van annak, amit csinálunk.

Az állami segítségnyújtás jobbára néhány pályázati lehetőségben merült ki, amelyek ugyan némi mankót adtak, a csődtől azonban nem mentették meg a szórakozóhelyeket, a túlélés alapvetően magukon múlt.

– fogalmazott Pálffy András. A szolidaritás inkább csak a zeneiparon belül mutatkozik meg, a fellépők és a klubok hasonló cipőben járva többnyire nem alkudoznak egymással, hanem leginkább a még 2019-ben megkötött szerződések feltételei szerint működnek együtt.

Hogy mekkora bajba került a Budapest Park, azt talán a tavaly felhalmozott félmilliárd forintos veszteség szemlélteti a legjobban, amit csak az előző évek nyereségéből, illetve kölcsönökből, banki hitelekből tud áthidalni a vállalkozás.

Pálffy felidézte a tavalyi látogatószámot is, ami számukra a legfontosabb mérőszám: 2020-ban mindössze hetvenezren buliztak a Parkban, ami az induláskori első évi szintet is alulmúlta az eleve késői nyitást követően mindvégig érvényben lévő ötszáz fős létszámkorlát, majd az este 11 órás zárás előírása miatt.

Egy-egy estére tízszereződik a dolgozói létszám

A Budapest Park egy évben jellemzően öt hónapig van nyitva, ráadásul a szezonban többnyire csak heti három este fogadják a szórakozni vágyókat, akik kiszolgálásán teltháznál csaknem ötszáz pultos, technikus, biztonsági őr, mentős és takarító dolgozik. A személyzetnek ezt a részét jobbára alvállalkozók biztosítják, a vendéglátásban azonban van egy szűkebb, a Park alkalmazásában álló kör. A toborzás és a betanítás mindenesetre évről évre visszatérő feladat, amelyre normál esetben a szezon előtt nagyjából másfél hónap jut. Idén ezt két hét alatt oldotta meg a stáb, igaz, eleinte még nem volt meg a szükséges létszám.

Tudtuk előre, hogy munkaerőhiány lesz, kezdetben a szükséges létszám kétharmada dolgozott csak, amit a vendégek is érezhettek. Elég sokat küzdöttünk ezzel, július közepére állt össze nagyjából a személyzet.

– mondta el Pálffy András, hozzátéve, hogy egy nyáron akár ezres nagyságrendben is megfordulnak náluk dolgozók, a fluktuáció hatalmas, hiába kell csak három-négy napon dolgozni, a hajnalig tartó műszakok fárasztóak. Sokan csak beugranak egy-egy estére dolgozni a főállásuk mellett.

Nem most szembesülnek először nehézségekkel

Noha a szórakozóhely az utóbbi néhány évben egyre szebb eredményeket produkált – ez jól látszik az előbbi ábrán is –, a nyereséges működésig négy szezonnak kellett eltelnie. Már a nyitás sem ment zökkenőmentesen, ugyanis a rendezvények megtartásához szükséges engedélyt a várthoz képest két héttel később kapta meg a Budapest Park, ami jókora negatív hírveréssel járt. Időközben kiderült az is, hogy hiába volt évtizedes szórakoztatóipari tapasztalat a korábban a Zöld Pardon alapításában és működtetésében is részt vevő Pálffy András háta mögött, az új hely felfuttatása a tervezetthez képest tovább tart.

Azt gondoltam, hogy azzal a speciális szakmai tudással, ami a csapatunknak van, rögtön a semmiből tökéletes dolgot csinálunk – túl nagy volt az önbizalmam, hamar jött a pofon, hogy ezt a helyet nehezebb lesz megtölteni.

A Zöld Pardonban megszokotthoz képest új módszerrel hirdették meg a programokat és értékesítették a jegyeket – ám ekkora volumenben a korábbiakhoz képest sokkal átfogóbb és költségesebb kommunikációs stratégiára volt szükség. A közönséggel el kellett fogadtatni az eleinte bizarrnak tűnő, Közvágóhídnál lévő helyszínt. A tervezett költségek elszálltak, a gyors nyereség helyett pedig évekig veszteséget termelt a vállalkozás. Pálffy kezdeti üzlettársa, Juhász Dávid ki is szállt az első év után, a helyébe Gerendai Károly projektcége lépett. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a bankok vonakodtak a hitelezéssel, így baráti kölcsönökből tudták csak kipótolni a költségvetés hiányát.

Mindeközben a cégvezetés is új hozzáállást kívánt, az organikusan fejlődő Zöld Pardon után Pálffy egy nyugat-európai léptékkel mérve is kiemelkedő helyet képzelt el. Ehhez az ágazatban gyakori erősen kontrollált működés helyett bizalmi légkör kellett, a munkatársak közötti őszinteséggel és átláthatósággal.

Ha folyamatosan nagy a stressz, az vezetőként is nyomasztó. A bizalmi légkör kialakítása egy markáns szemléletmódváltás volt a részemről, amiről ma már kijelenthetem: emberileg és üzletileg is helyes döntés volt. Elsősorban a közvetlen munkatársaimnál, a szervezőcsapatnál valósult ez meg, és innen indulva járja át a teljes csapatot, az egész működésünket.

A kontrollnak a vendéglátásnál van viszonylag objektív része, ennek eltúlozása azonban olyan mértéékű készletellenőrzést, próbavásárlást és kamerás felügyeletet eredményezhet, ami már nagyon stresszes és persze költséges. Végül nem biztos, hogy megéri. A csapat összetétele, a kollégák kiválasztása ma már sokkal hangsúlyosabb, a szankciók helyett a helyzetfelismerésen és a csapaton belüli segítségkérésen, segítségnyújtáson van a hangsúly.

A továbblépés erősen kérdéses

A szakmában a 2019-es év sikerei sokak számára rendkívül biztatóak voltak, 2020-ra mindenki nagy reményekkel készült. Ezekből aztán szinte semmi sem valósult meg. A nagyobb külföldi produkciók a nemzetközi turnék tavalyi és idei elmaradása miatt már 2022-re vannak átütemezve. Így viszont a jövő évi felhozatal annyira kiemelkedő lesz, hogy a mostani gyakorlattal ellentétben várhatóan a hét nagyobbik részén nyitva lesz a Park.

Addig is az elmúlt csaknem másfél év veszteségeinek a ledolgozása a cél, ezt követően lehet elővenni a 2019-ben megfogalmazott terveket. Hogy erre pontosan mikor kerül sor, az bizonytalan, de van rá reális esély, hogy akár már idén. Kérdés, hogy lesznek-e újabb lezárásokkal járó hullámai a járványnak, illetve, hogy a nemzetközi összehasonlításban élőzenés programokra viszonylag ritkán járó magyar közönség hajlandó lesz-e eljönni a 2022-es programokra. A hely mérete miatt egy napi nyitva tartás óriási költséggel jár, nagy kockázatvállalást jelent tehát akár egy külföldi előadó hétköznapra eső koncertje is.

A válságból való kilábalásban az állam is segíthetné az ágazatot, legalább egy kedvezményes kulturális áfakulcs bevezetésével. A magas áfa nem csak a mostani időszakban nehezíti a szórakozóhelyek életét. A külföldi előadókkal való megállapodáskor általában problémát okoz, hogy nehéz megmagyarázni, miért lát a zenekar a viszonylag magas jegyárból a szokásosnál jóval kevesebbet. A magyar koncerthelyszínek vonzerejét ez erősen csökkenti.

Mindenesetre hosszabb távon Pálffyék szeretnének jobban bekapcsolódni a zenével kapcsolatos oktatási programokba, miközben a Budapest Parkban több művészeti ágnak adnának majd helyszínt.