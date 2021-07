Menti a piacot a Fekete Özvegy, közel másfél éve először voltak kígyózó sorok a magyar mozikban

Fotó: MTI/Mónus Márton

A piac szereplőinek reményeit beváltva berobbantotta a hazai mozik látogatottságát az első igazán kasszasikernek ígérkező film. Már az ezt megelőző hétvége is a legnagyobb bevételt hozta a járvány kirobbanása óta, most azonban még az akkorihoz képest is majdnem 70 százalékkal nőtt a forgalom.

A Filmforgalmazók Egyesületének adatai szerint az elmúlt hétvégén több mint kétszázezren váltottak jegyet a magyarországi mozikba, amelyek bevétele így meghaladta a 323 millió forintot. Bár a leginkább várt filmek bemutatóinak hetében ennél sokkal nagyobb érdeklődésre is volt már példa, a bevételi számok azonban így is nagyjából megfelelnek az ilyenkor megszokottnak. Ehhez persze hozzátartozik, hogy nyáron a mozik látogatottsága mindig alacsonyabb, hiszen az időjárás miatt sokkal több szabadidős tevékenység közül választhatnak az emberek.

A 323 milliós forgalom azonban az év egyik szakaszában sem lett volna rossz eredmény, még a járvány kirobbanása előtt sem. A pandémiát megelőző három év egyikáben sem érte el az átlagos hétvégi bevétel ezt a szintet, ezen a bizonyos, 28. héten pedig 297 és 366 millió között alakult a forgalom.

a hazai mozik forgalma két hete kezdett meredeken emelkedni, azt követően, hogy már védettségi igazolvány nélkül is be lehet ülni egy filmre.

A szabálymódosítás hetében azonban még nem volt olyan bemutató, amely jelentősen megdobhatta volna a forgalmat. Éppen ezért a szektorban előzetesen is abban reménykedtek, hogy ha megérkezik az első igazi kasszasiker-reményű film, a Fekete Özvegy című Marvel alkotás, akkor még inkább felpörög a látogatottság.

A részben Budapesten forgatott Fekete Özvegy pedig abszolút be is váltotta a reményeket. A film közel 153 millió forintos nyitóhétvégi bevétellel debütált, amely a Filmforgalmazók Egyesületének adatai szerint az elmúlt négy év 23. legjobb eredménye. A film többet hozott, mint a Valami Amerika 3 vagy a Solo: Egy Star Wars-történet.

Az elmúlt másfél évben a pandémia nagyon megtépázta az ágazat teljesítményét. A mozik bevétele átlagosan 70-80 százalékkal zuhant 2020-ban, és még a legnagyobb piaci szereplők jelentős része is veszteséget termelt. A szektorban most abban reménykednek, hogy a következő hónapok rendkívül erős filmkínálata ebből visszahozhat valamit. A kényszerű korlátozások miatt ugyanis a pandémia alatt a stúdiók is rendre elhalasztották a filmbemutatókat, aminek eredményeként elég sok kasszasikernek ígérkező alkotás gyűlt fel.

A számításokat persze keresztülhúzhatja, ha ősszel egy negyedik hullám miatt ismét be kell zárni a mozikat.

