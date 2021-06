Marad a bevásárlóturizmus a Primark kedvelőinek, a visegrádi országok közül már csak nálunk nincs üzlet

Fotó: AFP/Europress

Június 17-én nyitja meg első csehországi boltját Prágában a Primark – számolt be a helyi sajtó. Az ír gyökerű ruházati lánc a magyar vásárlók körében is nagyon népszerű, annak ellenére is, hogy (járványmentes időkben) Ausztriába kell vándorolni, ha valaki vásárolni szeretne egy üzletében.

A cseh piac a 14., ahol a Primark megjelenik, a 15. pedig várhatóan Szlovákia lesz, a társaság ugyanis kelet-európai terjeszkedésben van, Lengyelországban már korábban megjelent. A hírekben azonban egyelőre ennek ellenére sem szerepel, hogy a közeljövőben Magyarországon is nyitnának üzleteket.

A Primark nyugatról eléggé körbelőtte már Magyarországot, Ausztria mellett Szlovéniában is van már boltja, a szlovákiai megjelenéssel pedig tovább zárja a kört a fehér foltnak számító Magyarország körül.

A prágai indulást egyébként hamarosan brnói nyitás is követi majd, Brno és Hradec Králové ugyanis olyan városok, ahonnan a járvány előtt rendszeres buszjáratok indultak a legközelebbi külföldi Primark boltokhoz.

A Primark a viszonylagos olcsóságáról, vagy inkább ár-érték arányáról híres, a modell szerint a marketingköltségeket erősen visszafogják, nem költenek például tévéreklámokra sem, és nincs internetes értékesítésük. A járvány éve alatt a társaság masszív, 1,1 milliárd angol fontos veszteséget szenvedett el, de amióta Angliában újra kinyithatta az üzleteit, az egységeket úgy megrohamozták a vevők, hogy a boltok fele rekordforgalmat ért el.

