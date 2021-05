A járvány sem tépázta meg a TV2-t, közel 4 milliárdos nyereséget hozott össze tavaly

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Bár a teljes reklámpiacról közel hétmilliárd, a televíziós szegmensből pedig több mint kétmilliárd forint tűnt el a koronavírus-járvány okozta válság miatt, a TV2 Zrt. ilyen környezetben is képes volt több mint duplájára növelni profitját. Az ország egyik legnézettebb kereskedelmi adója mellett tucatnyi egyéb csatornát is magába foglaló csoport hivatalosan ugyan még nem tette közzé 2020-as beszámolóját, a vállalat tulajdonosai azonban már elfogadták azt. A közgyűlésről leadott cégbírósági iratokból pedig kiderül, hogy a 2020-as évet 3,9 milliárd forintos adózott eredménnyel zárták, amely jó 2 milliárddal haladja meg a korábbi évekhez képest szintén kiugróan jónak számító 2019-es nyereséget.

Az egyelőre nem látszik, hogy mindezt mekkora bevétel mellett sikerült elérni, de nem lenne meglepő, ha a TV2 a szűkülő piacon is képes lett volna növelni a forgalmát, és ez eredményezte volna a profit megugrását is. A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) adatai alapján a járvány miatt 2020-ban a hazai hirdetési médiatorta 3 százalékkal csökkent, és bár a televízió a jobban teljesítő szegmensek között volt, ám itt is visszaesést hozott az előző év.

Az MRSZ szerint azonban a hirdetők nem ugyanúgy reagáltak a kedvezőtlen gazdasági folyamatokra.

Miközben a versenypiaci ráfordítások majdnem 6 százalékkal csökkentek tavaly, addig az állami hirdetők jelentősen, bő 11 százalékkal többet költöttek a járvány évében, mint 2019-ben.

Ez utóbbiból pedig a TV2 elég sokat profitálhatott. A csoporthoz azóta ömlik látványosan az állami pénz, hogy Andy Vajna 2015-ben megvásárolta, és ez nem változott azt követően sem, hogy a cég először egy rejtélyes cinkotai nő tulajdonába, majd Andy Vajna halála után Mészáros Lőrinc üzleti környezetébe került.

A Média1 januárban azt írta, hogy a TV2 Zrt. listaáron 23,69 milliárd forintnyi állami reklámbevételre tehetett szert 2020-ban. Ez amellett, hogy közel nyolcszorosa a konkurens RTL hasonló bevételeinek, a TV2 2019-es teljesítményét is majdnem 5 milliárd forinttal haladhatja meg.

