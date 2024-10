A hitelkártyáknál is felbukkantak az ajándékpénzek

(A szerző a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.)

Már újonnan igényelt hitelkártyáknál is bevezettek egyszeri jóváírási akciókat egyes pénzügyi szolgáltatók, miközben újszerűnek mondható konstrukciók is megjelentek a piacon. A frissítés rá is fér a szegmensre, hiszen a forgalomban lévő kártyák száma hosszabb ideje gyakorlatilag csak stagnál.

Több ponton is frissítették hitelkártya-kínálatukat az elmúlt hónapokban a hazai pénzintézetek: az új, illetve újszerű megoldásokat kínáló konstrukciók mellett – a bankszámlákhoz vagy a lakáshitelekhez hasonlóan – megjelentek az új ügyfeleknek egyszeri jóváírást kínáló ajánlatok is. Az ajándékpénzek persze – nem meglepő módon – a hitelkártyáknál is feltételekhez kötöttek.

Így van ez például az UniCredit Banknál is, amelynél az év végéig szerződött lakossági hitelkártyákra vonatkozik a most futó akció: ennek keretében 20 ezer forintot írnak jóvá az ügyfél számláján, ha legalább 5 alkalommal használja hitelkártyáját vásárlási tranzakciókra a szerződéskötést követő naptári hónap végéig, és az egyéb feltételeket is teljesíti. Az UniCreditnél egyébként három, különböző szolgáltatási tartalmú hitelkártya szerepel a kínálatban: a sztenderd változatnak tekinthető Kék hitelkártyáknál az évente elérhető maximális visszatérítés összege 30 ezer forint, a többletszolgáltatásokat nyújtó Arany és Platina változatnál pedig évi 48 ezer forint. Az UniCredit Banknál akkor jár a visszatérítés, ha az ügyfél az adott elszámolási időszakban legalább három, összesen minimum 20 ezer forint értékű vásárlási tranzakciót végrehajt. A visszatérítés mértéke 1 százalék, de – a piacon egyedülálló megoldásként – lehet 3 százalék is, ha a vásárlási tranzakciót a kártyabirtokos a születésnapján hajtja végre.

Szintén számíthatnak egyszeri jóváírásra az ügyfelek a Raiffeisen Bank OneCard Hitelkártyájánál: ha a kártyabirtokos a jóváhagyástól számított 30 napon belül aktiválja is a kártyáját, 10 ezer forintos aktiválási bónuszban részesülhet. Emellett kétszer 10 százalékos – legfeljebb kétszer tízezer forintos – jóváírás jár az aktiválástól számított első és a második 30 napban is, élelmiszerboltban, szuper- és hipermarketekben történt vásárlások után.

Visszatérítés és pontvadászat

Az Erste most üdvözlő pontokat kínál a Tescóval együttműködésben kínált Erste Bevásárló Hitelkártyához: ha az új igénylés a bank George applikációján vagy az interneten keresztül fut be, kezdés gyanánt tízezer, vásárlásokhoz felhasználható pontot kap a hitelkártya újdonsült birtokosa, a papíralapú igénylésnél pedig 6000 pont jóváírására számíthat, ha teljesíti az egyéb promóciós feltételeket is. Az Erste Bevásárló Hitelkártyánál két százalékos visszatérítés jár a tescós vásárlások után: havi 20 ezer forintig lehet ilyen módon pontokat gyűjteni, amelyeket automatikusan átvezetnek az ügyfél Tesco Clubcard fiókjába. Minden egyéb vásárlás után pedig 1 százalék visszatérítés jár: havi legfeljebb 250 ezer forintig lehet így pontokat gyűjteni, amit szintén automatikusan átvezetnek a Clubcard fiókba.

Az Erste az Erste Max hitelkártyáknál is igen kedvező visszatérítési feltételeket alkalmaz: most akár 10 százalékos visszatérítés is járhat – maximum 10 ezer, levásárolható Erste forint formájában – az élelmiszerbolti vásárlások után, és 3000 Erste forinthoz juthat az Erste Max Hitelkártya birtokosa akkor is, ha digitalizálja a kártyáját. Ami viszont különösen figyelemre méltó, hogy ennél a kártyánál az éves visszatérítés értéke akár a 90 ezer forintot is elérheti, ha kellően aktívan és céltudatosan használja a birtokosa: a szabály röviden az, hogy az ügyfél által kiválasztott két kategóriában 3 százalékos, minden egyéb vásárlás után pedig 1 százalékos visszatérítés jár, ám úgy, hogy az ebből a szempontból figyelembe vett havi költés nem haladhatja meg a 250 ezer forintot.

Az egyszeri jóváírásokon, illetve a visszatérítéseken felül más eszközöket is bevetnek a pénzintézetek a hitelkártyáik vonzerejének növelése érdekében. A K&H-nál például különböző, éjjel-nappal elérhető asszisztencia szolgáltatások igényelhetők a hitelkártyákhoz kapcsolódóan: ezek közül a kártyabirtokos egyenként is válogathat, de választhat csomagajánlatot is.

Az OTP Bank a legalább kétmillió forintnyi lakáshitelt felvett ügyfelek számára kínálja az Otthon Hitelkártyát, amely a lakásvásárláskor vagy lakásépítéskor előre nem tervezett plusz kiadásokra nyújthat megoldást. Ennél a konstrukciónál újszerű megoldás, hogy az ügyfél 0 százalékos teljes hiteldíj mutatóval (THM), 10 havi futamidővel fizetheti vissza minimum 20 ezer forint összegű lakáscélú vásárlását az első évben. A lakáscélú vásárlásokra az első évben 5 százalék, azt követően összesen 3 százalék visszatérítést ad a pénzintézet, 1 százalék pedig az egyéb vásárlások és a csoportos beszedések után jár. Fontos, hogy az első évben akár 120 ezer forint is visszajárhat a kártyabirtokosnak, ám ez a második évtől 30 ezerre módosul.

Elkelne az erősítés

A bankok akciói, illetve új konstrukciói rá is férnek a piacra: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a második negyedév végén nem egészen 1,126 millió hitelkártya volt forgalomban Magyarországon, ami stagnálásnak is felfogható, 1,5 százalékos – 16 ezer darabos – emelkedést jelent 2023 azonos időszakához képest.

A mostani helyzetben viszont már ennek a minimális növekedésnek is örülni kell, hiszen az elmúlt években lassan, de folyamatosan csökkent az itthon kibocsátott, hitelkerettel ellátott plasztikok száma. Történt mindez úgy, hogy közben mind a fizetési számlák, mind a bankkártyák száma emelkedett Magyarországon, így a hitelkártyák részesedése a teljes piacon a 2018. derekán mért 14,3-ről fokozatosan 11 százalékra csökkent.

Az MNB által közzétett forgalmi adatok viszont nem mutatnak ilyen gyászos képet: 2024 második negyedévében összesen 382,5 milliárd forintot ért el a bel- és külföldön regisztrált hitelkártyás vásárlások értéke, ami bő egytizedével meghaladta az egy évvel korábbit.

Több tízezres ajándék pénzt lehet most összeszedni a bankoktól
Egyértelműen a banki pénzvisszatérítések aranykorát éljük, hiszen sokkal több pénzt osztanak vissza a bankok a bevételeikből, mint korábban.

Gyorsan 30-50 ezer forinthoz juthat, aki most vált bankot
Általánossá váltak a bankoknál a lakossági folyószámlák nyitásához kapcsolódó, több tízezer forintos egyszeri jóváírást ígérő akciók.

