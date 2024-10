Hogyan lehet befektetni egészségügyi cégekbe, hogy az ne legyen dupla vagy semmi játék?

(A szerző a Fidelity International közép-kelet-európai igazgatója. A Zéróosztó a G7 elemzői szeglete.)

A globális egészségügyi ágazat tudományos vonatkozásai rendkívül csábítóak lehetnek, és kétségtelenül vonzó dolog olyan vállalkozásokba befektetni, amelyek izgalmas, új vizsgálatokban vesznek részt és ígéretes jövőbeli potenciállal rendelkeznek. Az egészségügybe való befektetés azonban nem csak a tudományos kérdésekről szól. Sőt, ebben az ágazatban komolyan fennáll a veszélye annak, hogy túl nagy hangsúlyt helyezünk a természettudományos szempontokra, és nem fordítunk kellő figyelmet az olyan szempontokra, mint a mögöttes üzleti modell, a tőkeallokáció és a vállalkozások gazdasági jellemzői.

A klinikai vizsgálatok eredményét szinte képtelenség megjósolni, és az is tény, hogy nagyon kevés gyógyszer jut el a feltalálástól a klinikai vizsgálatok különböző fázisain át a jóváhagyásig, majd a forgalmazásig. Ez egy nagy kockázattal járó, gyakran bináris kimenetelű terület. A Fidelitynél a vállalkozások minőségét meghatározó alapvető jellemzőket vizsgáljuk, nevezetesen azt, hogy képes-e a cég vonzó tőkemegtérülést (ROIC) elérni, és hogy az adott vállalkozás milyen tőkeallokációs tevékenységet folytat.

A nagy gyógyszeripari és biotechnológiai vállalatok különösen ellenállóak a piaci gyengeségekkel szemben, mivel termékeik az alapvető fogyasztási cikkek közé tartoznak. A magas tőkésítettségű biotechnológiai és gyógyszeripari cégek alszektora az ágazat belső kihívásai miatt közép- és hosszú távon valószínűleg nehezen tud az átlagnál jobb teljesítményt nyújtani, például mert 2025 és 2030 között jelentős szabadalmak fognak lejárni. Ahogy közeledünk ehhez az időszakhoz, a befektetők egyre jobban tisztában lesznek azzal, hogy nemsokára megszűnik ez a kivételezett helyzet.

Mindazonáltal ebben az alszektorban jelentős szórás tapasztalható: az elhízás témájában érintett vállalatok előtt komoly növekedési potenciál áll, csakúgy, mint azok előtt, amelyek az Alzheimer-kórhoz kapcsolatos készítményeket gyártanak. A Fidelity-nél szelektíven vállalunk kitettséget ezen a területen, és előtte mindig gondosan értékeljük az egyes befektetési lehetőségekben rejlő kockázatok és jövedelmek esélyét.

Az elhízással foglalkozó terület továbbra is vonzó, piaca a 2030-as évekre 150 milliárd dollárra nőhet. Ennek a perspektívának a nagy része azonban már jelenleg is tükröződik a vállalatok részvényárfolyamában, ami azt jelenti, hogy ezekbe a nevekbe is csak nagyon szelektíven fektetünk. A Novo Nordiskban felül-, az Eli Lillyben alulsúlyozott pozíciót tartunk fenn, ezeket ellensúlyozza egy viszonylag új, a japán Chugai Pharmaceuticalben kialakított pozíció. Ez a vállalat fantasztikus innovációs múlttal rendelkezik, és az Eli Lilly szájon át szedhető GLP1 gyógyszerének egy változatát gyártja, amelyet a Chugai talált fel, és amely után jogdíjra is jogosult.

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó vállalatok jelenleg erős fundamentumokkal rendelkeznek, mivel a Covid-19 által okozott fennakadások után sok beteg tér vissza a kórházakba. Számos vállalatnak innovatív új termékei is vannak, amelyek hozzájárulnak a növekedés felgyorsításához. A legnagyobb kérdés ebben a helyzetben az értékeltség, mivel abszolút P/E-alapon – az ágazat viszonylagos defenzív jellegéből adódóan – sok orvostechnológiai részvény rekordközeli szintek közelében forog.

Mindazonáltal a fundamentális adatok továbbra is nagyon meggyőzőek, és az alszektorban számos jó részvényspecifikus történet található. Tekintettel az értékeltség szempontjára az ezen a területen végrehajtott befektetések során érdemes szelektívebb megközelítést alkalmazni. Pozitív példa e téren a Boston Scientific, amely képes organikus növekedésre, fantasztikus termékcsaláddal rendelkezik, és amely a gyorsabban növekvő végfelhasználói piacok irányában végrehajtott fúziókhoz és felvásárlásokhoz kapcsolódó tőkeallokációk eredményeként izgalmas vállalkozássá alakult. Kiemelt érdeklődéssel várjuk a cég új pitvarfibrillációs termékét, a Farapulse-t, amelyet a vállalat a kockázati tőkeportfólióján keresztül vásárolt, és amely véleményem szerint az elkövetkező években jelentősen hozzájárulhat az organikus növekedéshez.

Az élettudományokon és az ahhoz kapcsolódó eszközök ágazatán belül már nagyobb kihívást tartogatnak a végfelhasználói piacok. Bizonyos földrajzi területek, például Kína, kifejezetten gyengék, míg néhány nagyobb ciklikusan kitettséggel rendelkező piac a világjárvány idején tapasztalt erősödés után szintén a kereslet lassulásának jeleit mutatja.

Úgy véljük, hogy ezen a területen a korábban már említett szerződéses kutatószervezetek (CRO-k) nyújtják a legkedvezőbb kockázat/nyereség arányt. Némi javulás látható a fundamentumok terén, és vannak arra utaló jelek, hogy a biotechnológiában zajló készletcsökkentési ciklus a végéhez közeledik, és kialakul egy normalizáltabb keresleti környezet, bár a talpra állás kitolódott, és most már nem valószínű, hogy 2025 második fele előtt bekövetkezik. Ebben az alszektorban továbbra is számos jó minőségű vállalkozás van, köztük a Thermo Fisher, a Danaher, az Icon és az Iqvia.

Hosszabb távon továbbra is pozitívan tekintünk erre az alszektorra, hasonlóan mint a bányászok tették az ásók és csákányok kapcsán. Ugyanakkor a stratégia kitettségét az ágazatot érő ellenszél és a továbbra is magas értékeltségek figyelembevételével kell kezelni.

Közeleg az amerikai elnökválasztás, és annak ellenére, hogy Biden visszalépett a demokrata jelöltségtől, nem számítunk arra, hogy az egészségügyet érdemben befolyásolná ez a választás. Kamala Harris centrista utat választott, és egyik jelölt megválasztása sem jelentene negatív fordulatot az egészségügyi ágazat számára. Az ágazatot jelenleg sem a választók, sem a jelöltek nem tekintik kiemelt területnek, és bár a kampányban elhangozhat pár szónoki fordulat a gyógyszerárakkal kapcsolatban, jelenleg nem számíthatunk arra, hogy bármilyen érdemi intézkedés születik.

Az USA irányított ellátással foglalkozó vállalatainak fundamentális mutatói jelenleg vegyes képet mutatnak, mivel az egészségügyi szolgáltatások fokozott igénybevétele miatt némi nyomás nehezedik az árrésekre, valamint az állami egészségügyi programokból kilépő betegek miatt is nehézségekkel kell szembenézniük. Ezek azonban valószínűleg átmenetiek lesznek, és az értékeltségek tükrözik is ezeket a hullámvölgyeket. Emellett olyan egészségügyi szolgáltatókra is érdemes figyelni, mint a HCA, amely egy bizonyíthatóan sikeres előélettel és kiemelkedően tartós növekedéssel rendelkező, jó minőségű kórházi vállalkozás..

