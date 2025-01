Még a sokszor botrányoktól hangos tao-támogatási rendszer mércéjével mérve is szokatlanul kacifántos az idei legnagyobb értékű tao-fejlesztés, a Szombathelyre tervezett kézilabdacsarnok története. A projekt körül évek óta megy a politikai csatározás, amelyben szerepet kapott lényegében a város összes fontosabb ellenzéki és kormányoldali erős embere, Mészáros Lőrinc időközben a versenyhivatal célkeresztjébe kerülő ex-veje, illetve a korábban ellenzéki kapcsolatai miatt támadott, de a tavalyi választásokon már fideszes színekben induló akadémiai ügyvezető is.

A baloldal szent tehene

Évtizedes álmunk vált valóra. Jóváhagyási határozattal hivatalosan is eldőlt, hogy elkezdődhet a beruházás, felépíthetjük álmaink otthonát. Hosszú kálvárián vagyunk túl, hiszen korábban is kaptam ígéreteket, 2019-ben például Nemény András ígérte meg, hogy két év alatt felépül a munkacsarnokunk, de nem valósult meg. Dr. Hende Csaba tiszteletbeli elnök az áldozatos és kitartó munkájával viszont nem csak beszélt róla, hanem el is intézte, amiért nem lehetünk elég hálásak.

Ezt mondta Pődör Zoltán, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKAA) ügyvezető-elnöke tavaly júniusban azon a sajtótájékoztatón, amelyen a szervezet 3 milliárdos csarnoképítést is tartalmazó tao-programjának elfogadását jelentették be. A létesítményről tényleg nagyon régóta beszéltek, az elmúlt években pedig olyan politikai szappanopera alakult ki a beruházás körül, amely még a velejéig átpolitizált hazai sportéletben is ritka.

A projekt azt követően került reflektorfénybe, hogy a szombathelyi kézilabda klub 2019-ben 44 év után feljutott az élvonalba, de hazai meccseit kénytelen volt a városon kívül játszani. Bár a megyeszékhelyen volt egy mérkőzésrendezésre alkalmas, alig pár évvel korábban átadott létesítmény, azt a Haladás bérelte, a két klubnak pedig nem sikerült megegyeznie. A Haladás akkori vezetője, Mészáros Lőrinc veje, Homlok Zsolt elszámolási vitákkal magyarázta a kialakult helyzetet. Az az idő tájt jelentős állami építőipari megbízásokkal kitömött Homlok az Indexnek azt mondta, milliós nagyságrendű tétellel tartozik a Haladásnak Pődör Zoltán.

A helyzet nem is oldódott meg abban az idényben, aminek az akkori hírek szerint részben politikai okai lehettek.

A nyugat.hu 2020 őszén azt írta, hogy az SZKKA nem volt a korábbi fideszes városvezetés kedvence: a városháza és kormánypárt helyi erős embere, Hende Csaba is a Haladás csapatát támogatta. A csarnokügy miatt ekkor politikai üzengetés is indult. A már a 2022-es országgyűlési választásokra készülő LMP-s Ungár Péter politikai bosszúval vádolta Hendét, aki nem hagyta válasz nélkül az üzenetet, és a 2019 ősze óta már ellenzéki vezetésű önkormányzathoz irányította Ungárt. A vitába a kézilabda-szövetség elnöke – nem mellesleg a Fidesz frakcióvezetője -, Kocsis Máté is beszállt, aki azt írta, hogy az SZKKA-ban sportoló fiatalokat „javarészt a Haladásból vitte el Pődör Zoltán”.

Közben a Pesti Srácok két részes oknyomozó sorozatot írt az SZKKA körüli botrányokról. A cikkekben ellenzéki politikai kapcsolatokról, luxusautókról, lehúzott szülőkről, taóból fizetett rokonokról és politikai aktorokról, illetve lenyúlt Haladás-kézilabdaszakosztályról is szó volt, az SZKKA-t pedig úgy jellemezték mint a „baloldal szent tehenét”.

„Baloldaliból” Fidesz-jelölt

A 2019-es események láthatóan máig nyomot hagytak az SZKKA vezetésében, hiszen még abban a tao-programban is említést tettek róla, amelyben az új csarnokra kértek pénzt (pdf). A dokumentumban azt írták, hogy

felnőtt csapatunk évek óta albérletben játssza a hazai bajnoki mérkőzéseket, 2019-ben például NB I-es csapatként a várost is el kell hagynunk és Répcelakon kellett megvívnunk a hazai mérkőzéseket.

A 2019-2020-as politikai üzengetés és leleplezések után néhány év alatt azonban elég nagyot fordult a világ. Ebben valószínűleg szerepet játszott, hogy 2020-ban egyik pillanatról a másikra eltűnt a SZKKA helyi konkurense, a Haladás ugyanis bejelentette, hogy kézilabda-szakosztálya a következő szezonban nem indít női bajnokságokban szerepeltethető csapatokat. Ráadásul időközben a korábban a NER keménymagjához tartozó Homlok Zsolt Haladás-elnök is látványosan kiesett a pixisből. A vállalkozó két éve elvált Mészáros Lőrinc lányától, tavaly év végén pedig jelentős bírságot szabott ki építőipari csoportjára a versenyhivatal.

Ezzel párhuzamosan az SZKKA egyre több sikert ért el.

A 2019-es feljutást követően három idényt is az NB I-ben töltöttek. A 2021/2022-es szezonban ugyan kiestek, tavaly azonban ismét feljutottak, ráadásul úgy, hogy harmincból harminc meccset nyertek meg a másodosztályban*A futó idényben 11 forduló után az ötödik helyen állnak az élvonalban.. Emellett az utánpótlás-nevelésük is egyre több eredményt hozott.

Így fordulhatott elő, hogy a 2022-es választások előtt egy héttel a másfél évvel korábban még az akadémia miatt támadott Hende Csaba ígérte meg az új csarnokot az SZKKA-nak. A Fidesz országgyűlési képviselője a Facebookon azt írta, hogy

Kocsis Máté és Pődör Zoltán társaságában jelenthettük be, hogy a Szombathelyi Női Kézilabda a jövőben saját kézilabdacsarnokot kaphat. … Ahhoz, hogy folytathassuk a fejlesztéseket a kormánynak is folytatnia kell a munkát, ehhez pedig részt kell venni az április 3-i parlamenti választáson.

Újabb másfél évvel később pedig kiderült, hogy az SZKKA vezetője, Pődör Zoltán, akit néhány éve még a baloldal embereként állítottak be, a Fidesz jelöltjeként indul a 2024-es önkormányzati választásokon Szombathelyen. Pődör végül második helyen végzett a választókerületében, és a kompenzációs listáról sem került be a város képviselő-testületébe. Ekkor azonban már egyértelműen konfliktusban állt az ellenzéki városvezetéssel, amelyet egyre gyakrabban kritizált a támogatások elmaradása miatt, és amellyel a sajtóban is üzengettek egymásnak.

Nem titkolt lobbi

Ilyen előzmények után „intézte” el Hende Csaba „áldozatos és kitartó munkájával”, hogy az akadémia csarnoképítésről szóló tao-programja megkapja a zöld jelzést.

Az nem teljesen egyértelmű, hogy Fidesz frakcióvezető-helyettese pontosan mit tett a tao-program jóváhagyásáért, elvileg ugyanis semmi köze nincs hozzá.

A programokat – attól függően, hogy azok megfelelnek-e a sportági céloknak – a szövetség hagyja jóvá. A 300 millió forintot meghaladó értékű fejlesztéseknél – mint amilyen a szombathelyi csarnoképítés is – annyi szigorítás van, hogy a szövetségnek ki kell kérnie a sportpolitikáért és az adópolitikáért felelős miniszterek véleményét is.

Hende Csaba azonban sehol nem jelenik meg ebben a döntési folyamatban, legfeljebb lobbizással segíthette az SZKKA ügyét. Ami valószínűleg meg is történt, csak éppen erről ennyire nyíltan ritkán szoktak beszélni.

Mindenesetre a csarnok megkapta a szövetségi és a miniszteri jóváhagyásokat, ám az SZKKA egyelőre ennek ellenére sem kezdhette el gyűjteni a beruházáshoz a nyereséges cégek tao-felajánlásait. Pődör Zoltán a G7 kérdésre azt írta: a Magyar Kézilabda Szövetség számára a kormány által meghatározott keretösszeg, valamint a már folyamatban lévő beruházások forrásigénye miatt az SZKKA létesítményberuházási tao-feltöltése még nem kezdődhetett meg. Így egyelőre csak a működési költségekre gyűjthettek pénzt, amit sikerült is összeszedni. Ez azonban csak néhány tízmillió forint, amely elenyésző összeg a csarnoképítéshez képest. A létesítmény ugyanis a tao-program szerint 3,2 milliárd forintból valósulhat meg.

Pődör Zoltán azt is elárulta, hogy a beruházás akkor kezdődhet el, ha a szövetség jóváhagyja annak megkezdését. Várakozásaik szerint – az előzetes egyeztetések alapján – ezt követően egy-másfél év alatt készülhet el az új csarnok. Már persze, ha összejön rá a pénz, ami egyáltalán nem törvényszerű az ilyen milliárdos tao-programoknál.

