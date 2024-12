A felcsúti akadémia úgy kicentizte a tao-programját, mint egy jól belőtt közbeszerzést

A 10. Puskás-Suzuki Kupa U17-es labdarúgótorna eredményhirdetése Felcsúton. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Immár második éve nyújt be kifejezetten visszafogott tao-programot a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány. Az akadémia, amely a tao-rendszer első tíz évében tízmilliárdokat szedett össze a cégek eltérített nyereségadójából, mostanában ennek töredékével is beéri.

A Felcsút azonban még a tao-támogatás csökkentésében is úttörő: tavaly és idén is sikerült olyan programot benyújtani, amelynek értéke csak egy hajszállal marad el a nagyobb adminisztrációt igénylő eljárástól.

Számokban: az Orbán Viktor által alapított és Mészáros Lőrinc által elnökölt felcsúti alapítvány számára 2021 és 2021 között közel 36 milliárd forintnyi támogatást hagytak jóvá, amit nagyrészt be is gyűjtött az akadémia.

Az államkassza helyett az alapítványnak fizetett társasági adóból korábban épült stadion, ifjúsági sportszálláshely, sport és konferenciaközpont, Makovecz-stílusú kazánház és futódomb is.

Az utóbbi években azonban csökkent a felcsúti akadémia közpénzigénye. Már a 2021/2022-es és az azt követő idényben is alig lépték át az egymilliárdot, tavaly és idén pedig ennél is kevesebb pénzt igényeltek: 600, illetve 450 millió forintot.

Igen, de: Felcsúton most is találtak egy olyan maximumot, amihez jól lehet igazodni. A jogszabály szerint ugyanis ha egy tao-program értéke meghaladja a 300 millió forintot, akkor arról már nem dönthet egyedül a szövetség, az illetékes minisztériumot is be kell vonni.

Az akadémia programjai első ránézésre ennél nagyobbnak tűnnek, ám most már ketté lehet szedni a támogatást működési és beruházási elemekre. Felcsúton pedig tavaly mind a kettőre 299,96 millió forintot igényeltek (pdf, pdf).

Az idén visszafogottabbak voltak: a működési tao-támogatásuk 296,7 (pdf), a beruházási pedig 149,9 millió forint (pdf) lehet. Ez a gyakorlat emlékeztet arra a közbeszerzéseknél használt módszerre, ahol szintén gyakran írnak ki a jogszabályi értékhatártól csak minimálisan elmaradó értékű eljárásokat.

A felcsúti módszer egyébként nem egyedi, más sportszervezeteknél is előfordul, hogy éppen 300 millió forint alá lövik be a támogatási igényt.

Mit mondanak ők? A G7-nek nyilatkozó szakértő szerint az lehet a módszer magyarázata, hogy így előbb juthatnak hozzá a pénzhez. A minisztériumi jóváhagyás ugyanis gyakran elnyújtja a folyamatot, és korábban többször is láthattuk, hogy a felcsútiak programjának jóváhagyása kifejezetten későn jelent meg az MLSZ honlapján, és utána nagyon gyorsan kellett a pénzt összegyűjteni.

Felülnézet: a tao-támogatásokra jobban rálátók szerint nem felcsúti sajátosság, hanem általános tendencia, hogy csökken a sportszervezetek tao-igénye. Az összesített számokon azonban ez egyelőre nem látszik egyértelműen, az idén jó eséllyel ismét nőni fog a jóváhagyott összeg. A gigantikus programok azonban tényleg eltűntek, a 30-35 milliárd forint inkább kisebb projektekből tevődik össze.

