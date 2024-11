Újabb nagy ingatlant vett a Balatonnál a csopakiakkal hadakozó kormányközeli üzletember

A Sápi Major Kft. vásárolta meg a nemzeti vagyonkezelőtől az egykori honvédségi üdülőt Csopakon. A szerződést lassan egy hónapja aláírták, és az új tulajdonos földhivatali bejegyzése is folyamatban van. Az értékes telek nem az első csopaki szerzeménye a cégnek: korábban a Sápi Major Kft. vette meg az egykori Bahart kikötőt is a településen, amely miatt azóta is hadakozik a helyiekkel

Az ingatlan szabálytalan sokszög alakú, teljesen körbekerített, északnyugat-délkelet hossztengelyű, füvesített, dísznövényekkel beültetett, rendezett terület. Az Ingatlanon 33 darab könnyűszerkezetes, üdülő funkciójú épület található. Az épületek a 80-as években épültek, majd 2015. körül felújításra kerültek.

Így jellemezte ingatlanprospektusában (pdf) az MNV azt a csopaki üdülőt, amit még szeptember közepén hirdettek meg az Elektronikus Akciós Rendszerén. Bár az állami cég hasonló árverései az elmúlt időszakban érvényes ajánlat híján elég gyakran eredménytelenül zárultak, a közel 11 ezer négyzetméter területű egykori honvédségi üdülőt sikerült eladni. Más kérdés, hogy nagy verseny nem volt: az ingatlanra egyetlen ajánlat érkezett, az is a kikiáltási áron.

Azóta az is kiderült, hogy ki adta a 616 milliós ajánlatot. Az MNV szűk három héttel az árverés lezárása után alá is írta a szerződést a Sápi Major Kft.-vel. A cég már az ingatlan tulajdoni lapjára is felkerült, igaz, egyelőre csak széljegyen, azaz a bejegyzés még nem zárult le teljesen. A területet azonban már valószínűleg birtokba vették, legalábbis a helyiek szerint néhány hete új biztonsági cég felügyeli az ingatlant és környékét.

A vevő cég tulajdonosa Abronits Róbert, akire egy korábbi cikkében csak „Komárom-Esztergom megye Mészáros Lőrinceként” hivatkozott a hvg.hu. Az üzletember vagyonát az építőiparban alapozta meg. Két évvel ezelőttig az ő tulajdonában volt a Dömper Kft., amely már az első Orbán-kormány idején benne volt a nagy útépítésekben, és 2010 után is sorra nyerte el az állami megbízásokat. A cég a csúcséveiben, 2020 környékén évi 20 milliárd forint feletti árbevétellel és milliárdos profittal büszkélkedhetett. Ezt követően 2022-ben adta el a vállalatot Abronits a kormány kedvenc autópályaépítőjének, a Duna Aszfaltnak.

A nyergesújfalui vállalkozónak azonban nem csak a szűkebben vett építőiparban voltak erős kormányközeli kapcsolatai. Korábban a Válasz Online írt róla, hogy Abronits Róbert üzleti kapcsolatban állt a korrupcióval vádolt egykori államtitkár, Völner Pál családjával is.

Ötven helyett 900 millióért

A vevő kiléte azért érdekes, mert a Sápi Major Kft.-nek és Csopaknak már van közös történelme. A vállalat vásárolta meg négy évvel ezelőtt a Bahart helyi kikötőjét, ami azóta többször is konfliktusokhoz vezetett az önkormányzat, illetve a helyi lakosok és a vállalat között.

A kikötőnek már az eladása is elég furcsa volt. A sztorit akkor a 24.hu és a Válasz Online is feldolgozta. A lényeg röviden annyi, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség többségi tulajdonába kerülő Bahart 2020-ban úgy döntött, hogy több más értékes ingatlan eladása mellett Balatonakali, Balatonkenese, Balatonudvari és Csopak közfogalmú kikötőjét is értékesíti. A terv komoly vihart kavart az érintett településeken, aminek az lett a vége, hogy előbbi három helyen sikerült megakadályozni az eladást, és a települések 25 évre ingyenes használatba kapták saját kikötőiket. A csopaki ingatlant azonban értékesítették.

A kikötő iránt kifejezetten nagy volt az érdeklődés. Az ingatlanra közel negyvenen pályáztak, köztük a helyi önkormányzat is, amely azonban a durva licitháborúban hamar kiesett a versenyből.

Az eredetileg 50 millió forint környékén meghirdetett ingatlan végül közel 890 millióért kelt el.

Ambrus Tibor, Csopak fideszes polgármestere akkor azt mondta, hogy az összeg teljesen értelmezhetetlen, hiszen az ingatlan jellemzői és a szabályozási környezet sem indokolt ekkora összeget. Mint fogalmazott:

a 2,8 ezer négyzetméteres terület egy közforgalom elől el nem zárható mólóból, és egy alig 2 ezer négyzetméteres, mintegy 50 méternyi partszakasszal rendelkező közparkból áll. Ezen a területen 2 százalékos a beépíthetőség, amit le is fed a kikötő pénztárépülete és vizesblokkja, a helyi építési szabály szerint a megengedett maximális beépítési magasság 4,5 méter.

Ez csak akkor érhette meg, ha a tulajdonos abban bízott, hogy változni fog a szabályozás, és kedvére átformálhatja a partszakaszt. Hamar el is terjedt, hogy egy óriási kikötőt alakíthatnak ki a régi helyén, és egyre több jel utalt arra, hogy tényleg ez a célja az új tulajdonosnak.

Mólólezárás, kőgát, nádasirtás

Az első botrányt az okozta, hogy az új tulajdonos nagyon hamar lényegében az egész területet lezárta, beleértve a mólót és az oda vezető, rövid gyalogutat is, amit sem a szabályozás, sem az értékesítési kiírás értelmében nem tehetett volna meg. A móló azóta ugyan újra elérhető, de

a gyalogút körüli zöldterületet körbekerítették, pedig annak besorolása nem változott, elvileg továbbra is közpark.

Ez utóbbin persze lehet változtatni, és nem kizárt, hogy ez meg is történik. Az Építési és Közlekedési Minisztérium Vízparti tervében ugyanis már más övezeti besorolást kapott a telek. A Balatoni KaPoCS Egyesület (CSPK) szerint ha a változás megtörténik, nő a terület beépíthetősége, nem lesznek közhasználatú terület(rész)ek kijelölve, így el lehet zárni a közforgalomtól a most még hozzáférhető gyalogutat is.

A következő felhördülést már nem a part, hanem a vízfelület átalakításának terve okozta: a Sápi Major Kft. egy 230 méteres kőgát építésére (a beruházás kőszórás néven futott a magyar sajtóban) kapott engedélyt az illetékes hatóságtól. Az engedélyt két civil szervezet is jogi úton támadta meg, és a polgármester is azt mondta, hogy nem támogatja az építkezést. A képviselőtestület pedig egy manifesztumot fogalmazott meg arról, hogy miként fejlesztenék a vízparti területeket.

Mindenesetre ez újabb egyértelmű jelzés volt arra, hogy valóban egy olyan kikötő épülhet a Bahart egykori ingatlanján, amilyet a helyiek nagyon nem szeretnének. A legtöbben attól félnek, hogy a csopaki partot elözönlik az olyan több méter magas elektromos jachtok és a Balatonra egyáltalán nem illő hatalmas vitorlások, amelyek idejük nagy részét a kikötőben töltik, és nem mellesleg teljesen kitakarják a kilátást a Tihanyi-félszigetre.

Ráadásul júliusban a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal arra is

engedélyt adott a cégnek, hogy a kikötő és a környező ingatlanok előtt a mederből közel 1600 négyzetméternyi nádast kivágjon (hivatalosan áttelepítsen).

A CSPK ezt a döntést is perre vitte, ám a jogi eljárás önmagában még nem jelenti azt, hogy a Sápi Major ne kezdhetné meg a munkát. Az egyesület ezért nyílt levélben kérte a céget és annak vezetőjét, hogy „a per bírósági eldöntéséig ne kezdjék meg a nád kikotrását”. Egyelőre úgy tűnik, van esély arra, hogy ezt a kérést figyelembe veszik. A munka elvileg november 1. után (a vegetációs és fészkelési időszakon kívül) kezdődhetne, de úgy tudjuk, hogy egyelőre nem indult meg.

Háromszáz méterrel arrébb

Ilyen konfliktusos előzmények után vette meg a kikötőtől alig 300 méterre található üdülőt Abronits Róbert cége. A vásárlás a helyiek körében nem okozott meglepetést, hiszen korábban is terjedtek már pletykák arról, hogy az üzletember nagyobb ívű fejlesztésben gondolkodik, így további területeket vásárolhat.

Az egykori honvéd üdülőt egyébként szintén a Balaton-parti sétányról lehet elérni, azaz a tó közvetlen közelében található. A terület közművesített, jól felszerelt, és látszik rajta, hogy valóban nem régen újították fel az épületeket. A telken a kiadható faházak mellett van étteremként funkcionáló épület, vendégkonyha, recepció és két medence is.

Azaz a terület a jelenlegi formájában is hasznosítható, de egyáltalán nem biztos, hogy új tulajdonosának ez a terve.

Mindenesetre bármit itt sem tehet meg a Sápi Major Kft. A kiírás szerint a telek besorolása egyelőre honvédelmi terület, de az önkormányzat elvileg megígérte az MNV-nek, hogy belátható időn belül üdülési övezetté alakítják. Ha ez megtörténik, akkor építkezhet a területen a vállalat, igaz, csak szigorú megkötésekkel: a telek beépíthetősége így is csak 15 százalék lesz, a terület legalább felét zöldfelületnek kell kitennie, és az épületek magassága nem haladhatja meg a 7,5 métert.

A korlátozások miatt a helyiek nem számítanak arra, hogy a honvédségi üdülő hasonló konfliktusok forrása lenne, mint a kikötő környéke, de azt senki nem tudja, hogy pontosan mit is szeretne kezdeni az üdülővel a vállalat. A Sápi Major Kft.-t kerestük kérdéseinkkel, kíváncsiak lettünk volna, hogy milyen terveik vannak a kikötőben, és az újonnan megszerzett ingatlannal, ám válaszokat nem kaptunk. Szintén szerettük volna megkérdezni a partmenti ingatlanok körüli vitákról és a tulajdonosváltásról a csopaki polgármestert, de egy kollégájától azt az információt kaptuk, hogy a településvezetővel legkorábban jövő hét közepén lesz elérhető.

