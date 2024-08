Tovább erősödhet Nagy Márton kisgömböcként terjeszkedő minisztériuma

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Nagy István agrárminiszter. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Formálódik a Nemzeti Kereskedelmi Hivatal, ami a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) alatt működő, az élelmiszer-biztonságért és kiskereskedelemért felelős csúcsszervezet lehet a Népszava értesülései szerint. Az intézmény révén a Nagy Márton vezette minisztérium a Miniszterelnökségtől és az Agrárminisztériumtól vehet át feladatokat.

Előzmények: a lap szerint az átszervezés már január óta tart, aminek keretében idén január óta már a tárca felelős a kereskedelemért és augusztus óta a fogyasztóvédelemért is. Ugyanekkor a hadiipari vállalatokat összefogó N7 Holding is átkerült az NGM-hez a Honvédelmi Minisztériumtól, Nagy Márton rögtön le is cserélte Palkovics Lászlót a cég vezérigazgatói pozíciójában.

Nagy Márton tárca nélküli gazdaságfejlesztési miniszerként kezdett dolgozni a 2022-ben alakult kormányban, majd 2023-ban létrejött a Gazdaságfejlesztési Minisztérium a Miniszterelnöki Kabinetirodából történő kiválással, ami kibővített tevékenységét idéntől Nemzetgazdasági Minisztériumként végzi.

gazdaságfejlesztési miniszerként kezdett dolgozni a 2022-ben alakult kormányban, majd 2023-ban létrejött a Gazdaságfejlesztési Minisztérium a Miniszterelnöki Kabinetirodából történő kiválással, ami kibővített tevékenységét idéntől Nemzetgazdasági Minisztériumként végzi. Többek között a turizmus, a külföldiek foglalkoztatása, az űripar fejlesztése került át az NGM-hez a Miniszterelnöki Kabinetirodától, a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól és az Agrárminisztériumtól. Az NGM feladata gazdaságpolitikát támogató elemzések készítése is, amihez hasonló zajlik a Pénzügyminisztérium Makrogazdasági Főosztályán.

Mi várható? Az élelmiszer-biztonság sorsa még kérdéses a Népszava szerint, a terület egyik kulcsintézménye ugyanis a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (Nébih), aminek laboratóriumi hálózata és a felügyeleti díjai komoly presztízzsel és bevételekkel kecsegtetnek.

Szeptembertől indulhat az új hivatal, addig valószínűleg pontot kell tenni a 2021-ben nagyságrendileg 16 milliárd forintnyi bevételt termelő Nébihet övező, évek óta tartó szakmai és politikai viták végére. Az NGM ezt az összeget állítólag jócskán megnövelné, jövőre 28 milliárd forint lehet a célösszeg.

Tágabb kontextus: az élelmiszeriparral és -kereskedelemmel kapcsolatban Lázár János építési és közlekedési miniszter is gyakran ad hangot az elképzeléseinek, főleg a multinacionális vállalatok ellen kikelve. Utoljára július közepén a Magyarországon forgalmazott Fanta összetételét bírálta, az állami hivatalok és a törvények minőségét is firtatva.

A központosított kereskedelempolitika és élelmiszer-biztonság ellen szóló egyik érv a Népszava szerint a kormányközeli vállalkozók előnyösebb elbírálásának veszélye. A kormány azonban már számos területen döntött a centralizáció mellett, a közelmúltban elsősorban a kulturális és a tudományos élet területein tett efféle lépéseket.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMegfeleződött a kormányzati optimizmus, csak az önfényezés töretlenMegfeleződött az idei gazdasági növekedésre vonatkozó kormányzati várakozás. Nagy Márton minisztériuma szerint ugyanakkor így is sikeres a gazdaságpolitika.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkElfűrészeli a forint támaszát a magyar helikopterpénzEl lehet kezdeni a magasnyomású gazdaságpolitikát, pumpálni a fogyasztást, beindítani az olcsó hiteleken alapuló gazdasági növekedést, csak fennáll a veszélye, hogy a török útra tévedünk.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA lakosság a sebeit nyalogatja, miközben a gazdaságpolitika újra arra vár, hogy a hűtő végre elromoljonA tavalyi sokk után idén Nagy Márton pörgetné a fogyasztást, de a tervei megvalósulását évtizedes beidegződések nehezíthetik.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Közélet nagy márton NÉBIH Nemzetgazdasági Minisztérium NGM Olvasson tovább a kategóriában