Az egyetem közelsége miatt is esett Szegedre a BYD választása, és ez a város jövője szempontjából is meghatározó lehet

A BYD-nak is fontos lehet a Szegedi Tudományegyetem közelsége, és a szegediek is bíznak abban, hogy a végzősök közül többen találhatnak helyben munkát. Az együttműködések tétje az lehet, hogy összeszerelés mellett fejlesztés is jön-e majd a városba.

Mi történt? Több, a napokban megjelent cikkből is kiderül, hogy fontos szerepet játszott a helyi egyetem jelenléte abban, hogy a kínai BYD Szeged mellett döntött, amikor az új e-autó gyárának helyszínét kereste.

Helyben is nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy a BYD 5 milliárd eurós beruházása javít a város népességmegtartó képességén, és hogy több frissdiplomás találhat helyben állást.

Előzmények: a Népszava cikke szerint francia, spanyol, német és lengyel városok is felmerültek, és még Magyarországon belül sem csak Szeged jött szóba a lehetséges beruházási helyszínek között.

Kelet-magyarországi helyszínek merültek fel a lap forrásai szerint, de azok adottságai elmaradtak attól, amit Szeged tudott ajánlani.

A pénzügyi támogatások és adókedvezmények mellett a város határ menti elhelyezkedése, az egyetem, a lézerközpont mint kutatóhely és a közlekedési csomópontok közelsége volt vonzó a HVG cikke szerint.

Mit mondanak ők? Botka László szegedi polgármester a beruházás bejelentésekor elmondta, hogy Szeged felsőoktatási és tudományos központ, ami megfelelő hátteret ad a BYD itteni beruházásához, a szakemberek utánpótlására vonatkozó, és a lehetséges kutatási és innovációs igényekhez.

Alulnézet: 2008-ban nagy volt Szegeden a csalódás, amiért a Mercedes a magyarországi gyárának helyszínéül a közeli Kecskemétet jelölte ki. Ezért is meglepetés, hogy a cég Szegedet választotta – mondta több helyi is a Népszava helyszíni riportja szerint.

Miért fontos ez? A máshonnan Szegedre érkező hallgatók közül a város adottságai miatt sokan maradnának a diplomájuk megszerzése után is, de vonzó munkahelyek hiányában sok esetben inkább Budapest felé veszik az irányt. A Népszava cikke szerint ezen a téren fordulatot hozhat a beruházás.

Felülnézet: sok múlik majd azon, hogy a cég létrehoz-e majd együttműködéseket a helyi egyetemmel és kutatóintézetekkel, és hoz-e majd ide k+f tevékenységeket is az összeszerelés mellé.

Az Audi és a győri egyetem között van például ilyen együttműködés, és a cég kutatás-fejlesztési központot is létesített Győrben, ahol e-motorok fejlesztésével is foglalkoznak fejlesztőmérnökök.

Mi várható? Az alapítványi formában működő Szegedi Tudományegyetem, a Mol és az Audi részvételével alakult egy Járműipari Kompetencia-központ.

Szabó Gábor kuratóriumi elnök a HVG-nek azt mondta, hogy hosszabb távon nem kizárt az együttműködés a BYD-vel.

