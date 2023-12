Előbb-utóbb fel kell oldani Magyarországon az online gyógyszerrendelés tilalmát

– A logisztikában 2024-től mindenhol erősen emelkedő költségekkel számolnak, a magasabb útdíjak és az üzemanyag jövedéki adó emelése miatt. Hogyan gazdálkodja ki ezt a Hungaropharma (HPH), emelkednek-e emiatt a szabadáras gyógyszerek és egyéb termékek árai?

– A gyógyszer-nagykereskedelmi logisztikában további lehetőség rejlik, hiszen a kialakított szolgáltatás-portfólió, ami Európa élvonalába emelte a magyar gyakorlatot, számos olyan kényelmi szolgáltatást tartalmaz, ami kis odafigyeléssel, racionalizálással – és leginkább a szektor szereplőinek együttműködésével – képes kézben tartani a költségeket. Ezek közös kialakítása, alkalmazása, közös iparági felelősségünk. A szabadáras, vagy ahogy mi hívjuk a szakzsargonban, a nem támogatott termékek árának kiigazítása viszont olyan üzleti eszköz, amit jelen gazdasági körülmények között és a jelenleg érvényes gyógyszerár és támogatási rendszer mellett be kell vetnünk annak érdekében, hogy minden – legyen az életmentő, fájdalomcsillapító vagy éppen egészségmegőrző – készítmény a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a fogyasztó számára az eddig megszokott szakmai színvonalon elérhető legyen.

– Idén a szokásosnál jóval kevesebb influenza oltást rendelt meg az állam az ajánlotti körnek, 1,3 millió adag helyett 900 ezret, ez kieső bevételt jelent a HPH számára?

– A Hungaropharma Magyarország legjelentősebb gyógyszer-nagykereskedője. Ez konkrétan azt jelenti, hogy minden második gyógyszerpiaci készítmény a mi közreműködésünkkel jut el a betegágyakhoz, illetve a gyógyszertárakba betérőkhöz. Ez óriási volumen, naponta átlagosan napi 600 ezer doboz gyógyszert „szedünk ki” és szállítunk ki. Ami az influenza elleni védőoltást illeti, 2023-ban az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 949 ezer adag oltóanyagot rendelt meg a 3 évnél idősebb lakosság és további 4000 adagot a kisdedek számára. Ez a mennyiség 2022-ben valóban 1,3 millió adag volt, azonban ebből mindössze 640 ezret használtak csak fel az NNGYK adatai szerint. A csökkentett influenza oltóanyag szám mellett kalkulálva a COVID-19 oltóanyaggal is, ez összességében nem jelent számottevő kiesést a Hungaropharmának.

– Mi lett azokkal a speciális logisztikai szállítóeszközökkel, tárolókkal, amelyeket a koronavírus-járvány alatt kellett használni, ezeknek mi a sorsa a járvány enyhülése után? Önöknél nincs meg a beragadt lélegeztetőgép-szindróma?

– Speciális szállítóeszközökre nem volt szükség a járvány idején, mert a termodobozaink alkalmasak a szállítás idejére megőrizni a kívánt hőmérsékletet. Sokkal inkább volt szükség a speciális tárolókapacitás megteremtésére, a kiváló fuvarszervezési szaktudásra, a rendelkezésre álló kapacitások megfelelő allokálására, hogy az oltóanyagok minél rövidebb időt töltsenek úton. Ennek egy részét béreltük, a másik jelentősebb hányada azonban a birtokunkban volt, hisz a Covid-19 vakcinákon túl számos olyan készítmény része a magyar gyógyszerkincsnek – gondoljunk csak a vérkészítményekre, egyéb oltóanyagokra vagy a biológiai termékekre – amelyek speciális tárolókapacitást igényelnek. A modern technológiák térnyerésével egyre több ilyen termék kerül forgalomba, így a kapacitásainkat megfelelő mértékben ki tudjuk aknázni.

– Mekkora most a HPH összesített raktár- és szállítókapacitása, hogy kell elképzelni a legnagyobb magyar gyógyszerlogisztikai cég hálózatát?

A Hungaropharma 5 Logisztikai Központot és 6 átrakó bázist működtet országszerte, Magyarország legnagyobb teljes palettás, hazai szakmai tulajdonosi háttérrel bíró gyógyszer-nagykereskedője. Naponta több mint 40 ezer kilométert teszünk meg, 4000 kontaktra szállítunk. A legjelentősebb a Budapesti Logisztikai Központunk, ahol 2023-ban adtunk át egy automata magasraktárat, mely egy két ütemben tervezett, több mint 11 milliárd forintos, jelentős részben önerős fejlesztés záró projektje volt. Így a logisztikai portfóliónk teljessé, komplexé vált, képesek vagyunk B2C és B2B kiszolgálásra, akár hőmérséklet-monitorozott körülmények között is. Budapesti Logisztikai Központunkban 18,5 ezer négyzetméteren 23 ezer raklapnyi egészségügyi termék raktározását tudjuk végezni.

– 2023-ban mennyire tudott a cég növekedni, és mi lesz 2024-ben?

– 2023-ban a Hungaropharma árbevétele és teljesítménye kétségtelenül növekedett. Ez részben organikus növekedés eredménye, az általános áremelkedésnek köszönhető, erről azonban fontos elmondani, hogy lényegesen alacsonyabb mértékű, mint az egyéb szektorokban megtapasztalt infláció. 2024-re csökkenő inflációs ráta mellett, 2023-hoz képest kisebb emelkedést prognosztizálunk, azaz csökkenő ütemben ugyan, de valamelyest növekedni fog a gyógyszerpiac.

– A magisztrális készítmények állami finanszírozás-emelése nemrég elég nagy visszhangot kapott, hogyan jelenik meg ez a cégcsoportnál, amelynek van egy erre szakosodott leányvállalata is, a Magilab?

A magisztrális készítmények forgalma a teljes gyógyszerpiacon nem éri el az 1 százalékot, de rendkívül fontos szerepet töltenek be a gyógyszerész szakmában és a gyógyszertárak szakmai presztizsében. Finanszírozásuk rendezése fontos, mint ahogy fontos a gyógyszerészi munka elismerése a magisztrális készítmények újra pozícionálásával. A cégcsoportunk tevékenységében a Magilab a mindennapjaink része, még ha számokban kifejezve ez nem is szembetűnő. A tapasztalt forgalomnövekedést azonban korai lenne megfeleltetni a szabályváltozásnak, hisz egyidejűleg az influenzaszezon is elkezdődött, ami szintén növeli a keresletet.

– Számítanak-e arra, hogy hosszabb távon megnyílik Magyarországon az online gyógyszer értékesítés lehetősége, amely jelenleg tiltott?

Minden piac, minden fogyasztói elvárás, nemzetközi trend, vagy egyszerűen csak a környezetünk átalakulása abba az irányba mutat, hogy előbb-utóbb meg kell történnie a szegmens liberalizálásának, a korlátozás feloldásának. A gyógyszerpiaci online kereskedelem tartalmát, formáját és idejét megjósolni viszont nem tisztem.

