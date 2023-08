Egy hét alatt annyi dízelt füstölt el a Mészáros-család, amennyit két év alatt egy hétköznapi autó

Mészáros Lőrinc és családja Nápoly és Salerno között utazgatott a múlt héten egy új, Rose d’Or nevű luxusjachton, miközben egy átlagos használatú dízelautó meglehetősen hosszú távú üzemanyagfogyasztását produkálhatták. A 444 fotósa által feljegyzett útvonal*Nápoly – Amalfi – Positano – Salerno – Nápoly – Capri – Sorrento – Capri – Salerno hozzávetőlegesen mindössze 275 kilométer, ám a Sanlorenzo hajógyár 62STEEL típusú jachtja ezt a távot komótos tempó és tetemes fogyasztás mellett teszi meg.

A jacht a két darab, egyenként 2400 lóerős motorjával a leggazdaságosabb üzemeltetési körülmények mellett – ez a 11 csomós, vagyis alig több, mint óránként 20 kilométeres sebesség tartása – 200 liter gázolajat éget el óránként. Ám a jármű ennél akár másfélszer gyorsabban is tud haladni, igaz, a tempó növelésével egyre meredekebben emelkedik a fogyasztás.

11 csomós iram mellett 13,5 órába telik megtenni a Mészáros-család útját, úgy, hogy az üresjáratokkal, manőverezéssel eltöltött idővel nem számolunk. Ennyi idő alatt az optimális, 200 literes óránkénti fogyasztással számolva 2700 liter gázolaj válik füstté, amiből

egy hétköznapi körülmények között hajtott dízelautó közel két évig közlekedik Magyarországon.

A szóban forgó mennyiség egy takarékosabb gázolajos személygépkocsi 5 literes átlagfogyasztása mellett ugyanis 54 ezer kilométer megtételére elegendő, miközben a Villanyautósok.hu számítása szerint átlagosan harmincezer kilométert futnak évente a magyar dízelautók.

Pénzben kifejezve is tekintélyes összeget ad ki a Mészáros-család múlt heti hajóútjainak üzemanyagigénye. A jachtokba alapvetően ugyanolyan a gázolajat töltenek, mint a közúti járművekbe, de előfordulhat különbség a kikötőkben és az utak mentén tankolt üzemanyag jövedéki adótartalmában és árrésében is. A Rose d’Or-t a máltai hatóságok tartják nyilván, a jacht érintette is Valettát a nyár során, ahol az utolsó, május végi tájékoztatás szerint 1,25 euró a gázolaj ára a kikötői töltőállomáson 5000 literes mennyiségig (e felett már megegyezés kérdése). Ezen árból kiindulva

az üzemanyagköltség 3375 euró,

ami 390 forintos euróárfolyam mellett átszámolva 1,3 millió forint. Igaz, előtte a Valetta és Nápoly közötti, több, mint 600 kilométeres távolságot is meg kellett tennie a hajónak.

A jachtozás korábban sem volt idegen a kormányközeli üzletemberektől, Mészáros Lőrincet 2016-ban kapta lencsevégre először Németh Dániel, amint Szíjj László Artemy nevű jachtjára szállt fel. Ez a hajó a 62 méter hosszú Rose d’Or-hoz képest szerény méretekkel rendelkezik, mindössze 35,4 méter hosszú. A jachton egy évvel később a felcsúti milliárdos lánya és veje is utazott, 2018 nyarán pedig már a 42 méteres Lady MRD fedélzetén pihent Mészáros Lőrinc. Ez a luxusjacht többször tartózkodott ott, ahova az Orbán Viktor által is használt OE-LEM lajstromkódú magánrepülőgép repült, 2019 nyarán is fel-alá cirkált az Adriai-tengeren, és 2020-ban Szijjártó Péter nyaralt rajta.

2021-ben került Szíjj László máltai offshore cégének tulajdonába a 49,9 méteres Seagull MRD, de egy darabig még a Lady MRD sem veszítette el jelentőségét, az üzletember tavaly augusztusban saját cégétől bérelte. A Seagull MRD a napokban eladósorba került 12,5 milliárd forintos áron, míg a Lady MRD tavaly cserélt gazdát 5,6 milliárd forintért.

A Rose d’Or értéke a 444 becslése szerint 27 milliárd forint lehet, ám még bőven van lehetőség tovább lépni, akár csak a Sanlorenzo kínálatát nézve is. A La Spezia-ban működő gyártó mostani csúcsmodellje 73 méteres, míg a világ legnagyobb, akár helikopter-leszállóval is felszerelt jachtjainak hossza 140-180 méter körül alakul, az értékük továbbá messze meghaladja a 100 milliárd forintot.

