Világszerte szabadulnának az irodáktól a befektetők, míg a magyar állam gigaprojektet vesz

Fotó: AFP/Europress

Az irodapiacot világszerte szorongatják a magas kamatok és az ingatlanár-csökkenés, sok befektető számára a kereskedelmi ingatlanok terhet jelentenek a Bloomberg cikke szerint. Eközben a magyar állam áprilisban vásárolta meg 244 milliárd forintért Tiborcz István üzlettársától a zuglói gigaprojektet, ami 168 lakást, 10 ezer négyzetméteres kereskedelmi részt és 153 ezer négyzetméternyi irodaterület foglal magába.

Miért fontos ez? A befektetők még olcsó hitelekből húztak fel kereskedelmi ingatlanokat, ám a pandémia következtében az irodahasználattól a bevásárlási szokásokig számos, az ágazatot érintő korábbi norma felülíródott. A kihasználatlan épületektől most már szabadulni se tudnak a tulajdonosaik világszerte, a magas kamatok miatt csak jókora árengedmény mellett találnának rájuk vevőt.

Számokban: Az Egyesült Államokban az irodák értéke 27 százalékkal csökkent 2022 márciusa óta, továbbá az amerikai lap által idézett előrejelzések szerint az irodaárak Európában több mint 25 százalékkal, az ázsiai-csendes-óceáni térségben 13 százalékkal csökkennek majd, mielőtt mélypontra jutnának.

Tágabb kontextus: az önkormányzatok is megszenvedik az irodák elnéptelenedését, az üres épületek nem kedveznek a városképnek és a költségvetésnek sem. A probléma nem csak az új beruházásokat érinti, New Yorkban például építészeti jelentőségű, modernista és art déco felhőkarcolók tulajdonosai is nehéz helyzetben vannak.

Budapesten hét éve nem volt példa akkora üresedési rátára, amekkorát 2023 első negyedévében regisztrált a Budapest Research Forum: 12,2 százalékig kúszott az üresen álló irodák arányát jelző mutató.

Mi várható? Egy, a Bloombergnek nyilatkozó szakértő szerint egyre szélesedik a szakadék a mostani helyzetben jobban és a rosszabbul járó szereplők között. A gyengébb besorolású irodaházak esetében érdemes lehet változtatni az épület rendeltetésén, ám ez nem minden esetben kivitelezhető: „Nagyon nehéz egy 1990-es évekbeli irodatornyot valami mássá alakítani, mint egy 1990-es évekbeli irodatorony.” – tette hozzá a Barclays kereskedelmi ingatlanelemzője.

A visszarendeződés hosszú évek kérdése, a Bloombergnek nyilatkozó szakértő szerint akár tíz évig is eltarthat, amire az irodaárak helyreállnak.

