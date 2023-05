Nem úgy alakul az építőipari térfoglalás, ahogy Lázár János elképzelte

A Zalakerámia tófeji központja. Fotó: Google/utcakép

Csoportos létszámleépítést hajt végre tófeji gyáránál a Zalakerámia osztrák tulajdonosa, a Lasselsberger Csoport, és ha az RTL Klub által közölt előzetes hírek igazak, akkor csak annyi alkalmazott marad a zalai településen, akik az árukészletet eladják. Ez arra utal, hogy a gyárat bezárják.

Felülnézet: A kormány a külföldi tulajdonban lévő építőipari alapanyaggyártó cégek kiszorítására és az import arányának csökkentésére törekszik. Ennek egyik eszköze, hogy az árakat központilag meghatározták és az azon felüli bevételre 90 százalékos bányajáradékot vetettek ki. A Zalakerámiát egy februári törvénymódosítással vették be az érintett körbe. Az intézkedés valószínűleg sérti az uniós szabályokat.

Számokban:

A magyar építőiparban az import aránya jelenleg 48 százalék, a kormány 2027-re ezt 40-re szeretné csökkenteni.

Az 52 százalékos magyar gyártáson belül a külföldi tulajdonú cégek dominanciája jelenleg 90 százalékos. Ezt Határ Renáta államtitkár mondta nemrég egy rendezvényen.

Lázár János építési miniszter egy podcastban nemrég azt mondta: „A háborúban a külföldieket ki lehet szorítani. A külföldi nagyvállalatok fognak eladni magyarországi érdekeltségeket.” A kontextust is figyelembe véve ezt lehet úgy érteni, hogy a cél elsősorban a külföldi tulajdonosok kivásárlása.

A Zalakerámiánál azonban várhatóan most nem ez történik, hanem a gyár bezárása. Erre utal az is, hogy a több mint 200 dolgozó jövőbeni elhelyezését már segíteni készül az önkormányzat és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat is. A cégnek Romhányban van még gyártóüzeme, illetve Sümegen egy mészkőörlő üzeme.

Amennyiben a termelés megszűnik Tófejen, akkor a piaci igényeket más gyártók máshonnan fogják kielégíteni, és mivel a magyarországi csempegyártásból már nem sok maradt, nagy eséllyel nőni fog az import.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA Zalakerámia példája jól mutatja, hogyan próbálja a Fidesz kiszorítani a külföldi tulajdonosokat az építőipari alapanyaggyártásbólLázár János korábban nyíltan beszélt arról, hogy szeretné megváltoztatni az építésgazdaságnak az alapanyag részét is, hogy ott is minél több magyar legyen

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Közélet Vállalat építőipar import leépítés zalakerámia Olvasson tovább a kategóriában