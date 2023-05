Magyarországon a legmagasabb a bebörtönzöttek aránya az EU-ban

A tiszalöki börtön (Fotó: MTI)

Magyarországon 100 ezer emberre 191 bebörtönzött jutott 2021-ben, és ez holtversenyben Lengyelországgal a legmagasabb arány az Európai Unión belül.

Mihez képest magas? Magyarországot és Lengyelországot követi Szlovákia, Litvánia, Csehország, Lettország, Észtország, utóbbi országban 100 ezer lakosra 165 fogva tartott vagy bebörtönzött jut az Eurostat napokban közölt adatai alapján.

Az EU-átlag sokkal kedvezőbb, 104 fő. A legkevesebb fogva tartott Finnországban, Szlovéniában, Hollandiában és Németországban jut 100 ezer lakosra.

Mi a trend? 2020-ban Magyarország ugyanezen a listán csak a hatodik helyen állt. Ráadásul 2020-2021-ben lakosságarányosan a fogva tartottak száma csak Cipruson nőtt nagyobb mértékben, de Ciprus eleve a lista másik felén, az EU-átlag alatt szerepel.

Vagyis 2020-ban már igen magas volt nálunk a fogva tartottak aránya, de ez nagyobb mértékben növekedett tovább, mint máshol. Például Lengyelországban is nőtt az arány, de a magyarénál kisebb mértékben. Észtországban és Szlovéniában csökkent leginkább a bebörtönzöttek aránya.

Nem nálunk a legnagyobb a zsúfoltság. Az adatok szerint a magyar börtönök hivatalos kapacitása lényegében megegyezik a kihasználtsággal. A börtönök túlzsúfoltak Cipruson, Romániában, Franciaországban, Görögországban, Olaszországban, Svédországban, Horvátországban, és Dániában. Ezekben az országokban a fogva tartottak száma több, mint a hivatalosan számon tartott kapacitás.

Aktuális vetület: Gulyás Gergely miniszter a napokban hivatkozott a magyar börtönök túlzsúfoltságára, amikor arról kérdezték, hogy egy kormányrendelet miért teszi lehetővé közel ezer külföldi embercsempész szabadon engedését azzal a feltétellel, hogy elhagyják az országot. Azt a Helsinki Bizottság jelentése is megerősíti, hogy az elmúlt 33 évben nem voltak börtönben annyian, mint most.

Tágabb kontextus: Miután a 2010-es évek közepén az Emberi Jogok Európai Bíróságán több száz elítélt perelte be a magyar államot az embertelen börtönviszonyok miatt, és a bíróság kártérítések kifizetésére is kötelezte a magyar államot, a kormány felpörgette a férőhelybővítési programját. Akkor hirtelen nyolc településre terveztek új börtönöket építeni, azonban mostanra már csak egy település, Csenger számít arra, hogy valóban el is kezdődik az építkezés, írta a Hvg.hu márciusban.

Ugyanakkor a meglévő börtönöket könnyű szerkezetes konténerépületekkel bővítették, így korábban 10 büntetés-végrehajtási intézetben 2750 férőhelyet alakítottak ki.

