Indul a milliárdos licit egy belvárosi palotára, Habony körének irodaháza mellett

Megpróbálja eladni a budapesti belvárosban található Duna Palotát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV). A Nádor és a Zrínyi utca sarkán, a Four Seasons Gresham luxushotel mögött található ingatlant 3,9 milliárd forintos kikiáltáson bocsátják licitre, ami első ránézésre nem kevés, de a vevő így is jó üzletet csinálhat. A palotával szomszédos épület néhány éve elég kedvező áron került mandinerből a honvédelmi miniszter és Habony Árpád körének érdekeltségébe.

Nem tűnik rossz vételnek

Az eladásra kínált Duna Palota a 19. század végén épült, legutóbb 1993-ban újították fel. Az épületben a 20. század elején kaszinó működött, a közelmúltig pedig a Duna Művészegyüttes, valamint a Duna Szimfonikus Zenekar otthonául szolgált. Ahogy az árverési kiírásból is kiderül,

az épület 10-300 fő részére alkalmas, különféle méretű, kialakítású és funkciójú rendezvénytermekkel rendelkezik,

amelyek egy részét az elmúlt években bérbe is adták.

A tulajdoni lap, illetve a hirdetmény szerint az ingatlan alapterülete 1272 négyzetméter, ami alapján a 3,9 milliárdos kikiáltási ár kifejezetten magasnak tűnhet, hiszen négyzetméterenként több mint 3 milliós árat jelentene. Ez azonban nem így van. Az 1272 négyzetméter ugyanis a telek területe, a a többszintes palota ennél jóval nagyobb.

Csak a kiadásra meghirdetett különböző termek együttes hasznos alapterülete közel másfélszerese a kiírásban szereplő telekterületnek. A tényleges méret pedig még ez utóbbinak is simán a duplája lehet, hiszen a leírás szerint az épület a tetőtér és a pince nélkül is négyszintes (földszint, magas földszint és két emelet).

Ha ezekkel számolunk, akkor

a 3,9 milliárdos kikiáltási árból már csak 1,1-2,2 millió közötti négyzetméterár adódik.

Ennek a sávnak az alsó kétharmada pedig már elég jó vételnek számít azon a környéken.

A szomszéd házat Habony köre vette meg áron alul

Más kérdés, hogy a Duna Palota így sem tűnik annyira alulárazottnak, mint amennyiért a szomszédos épületet értékesítették néhány évvel ezelőtt. Az egykor az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) tulajdonában lévő irodaházra 2017-ben – a 444 akkori számításai szerint – 340 ezer forint környéki négyzetméterárról indult a licit. Bár a végső vételár durván 10 százalékkal magasabb lett, a portál becslése alapján az állam így is 3-6 milliárd forintot bukott az ügyön.

Azt az ingatlant az EastCastle Kft. vásárolta meg, és azóta is ez a cég a tulajdonosa. A vásárlás idején még offshore hátterű vállalat mögött már akkor Habony Árpád üzleti köre sejlett fel. A Heti Válasz megírta, hogy társaság egy máltai cégen keresztül a miniszterelnöki tanácsadóval jó kapcsolatot ápoló grúz-izraeli Gagel család érdekeltségébe tartozik.

Az EastCastle Kft. azóta magyar tulajdonba került: 2020-ban két másik vállalat vásárolta meg, amelyek közül az egyik egy magántőkealapon keresztül Szalay-Bobrovniczky Kristóf jelenlegi honvédelmi miniszter érdekeltsége, míg a másik Halkó Gabrielláé. A korábbi sajtóinformációk szerint mind Halkó, mind Szalay-Bobrovniczky jó kapcsolatot ápol Habony Árpáddal.

Még lehet jelentkezni

A Duna Palota árverése pénteken kezdődik, és egy hét van licitálni az ingatlanra. Ha valaki megnézné az épületet, akkor már csak kívülről teheti meg, a hivatalos megtekintés ugyanis hétfőn volt, az árverésre feljogosító biztosítékot azonban még holnapig be lehet fizetni. Persze már ehhez is a zsebébe kell nyúlnia annak, aki licitálna az ingatlanra, hiszen a biztosíték összege is közel egymilliárd forint.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKellemeset a hasznossal: így válnak a közpénz-milliárdok magánvagyonná a kormánypropagandávalAmint kormányközeli tulajdonba kerül egy médiavállalkozás, elkezd ömleni az állami pénz, aminek köszönhetően a korábban veszteséges kiadó hirtelen nyereséges lesz.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkHabony és Tombor köréhez is juthatott a bedőlt fővárosi fejlesztés 11 milliárdjábólTitokban tartott alvállalkozókkal próbálták megmenteni a budapesti elektronikus jegyrendszert, de végül csak a veszteségeit növelték 160 millió forinttal.

