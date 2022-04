Összegyűjtöttünk néhány utcát, teret és községet, ahol eldőlhet a választás

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

A vasárnapi országgyűlési választás kimenetele jelentős részben azon múlik, hogy a billegő körzetekben milyen eredmény születik. A 199 mandátumból 106-ot egyéni választókerületekben osztanak ki: ezekben annak a pártnak, vagy szövetségnek a jelöltje nyeri el a parlamenti helyet, aki a legtöbb szavazatot kapja. Akkor is, ha csak egy szavazattal szerez többet versenytársánál.

A billegő körzetek azok, ahol az egyéni választókerületi jelöltek között nagyon szoros eredmény várható. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy az adott körzeten belül minden településen, minden szavazókörben szoros a verseny, sőt sok esetben nagyon éles különbségek alakulnak ki. Ebben a cikkben azokat a szavazóköröket gyűjtjük össze, amelyek billegő körzetekben vannak, de eredményük 2018-ban nagyon eltért a teljes választókerület eredményétől, és a Fidesz-KDNP vagy nagyon felül- vagy nagyon alulteljesített a listás választáson (a gyűjtésből ugyanakkor kihagytuk az átjelentkezők számára szavazási lehetőséget biztosító szavazóköröket).

Ezekre a szavazókörökre vasárnap két okból lehet érdemes figyelni. Napközben a részvételi adatok lehetnek érdekesek, hiszen ha nem változott az elmúlt négy évben a pártpreferencia az adott területen, akkor a nagyobb számú szavazó a 2018-ban jobban teljesítő politikai csoportosulásnak kedvezhet, és ha néhány száz szavazat dönt, akkor ez akár a mérleg nyelve is lehet. Ha viszont hirtelen fordulat következett be a helyi partpreferenciában, akkor ezért lehetnek meghatározóak az ilyen szavazókörök a végkimenetel szempontjából, igaz ez utóbbi majd csak az eredmények közlésével derül majd ki.

Ha valaki azt gondolná, hogy egy-egy településen vagy választókörben nem lehet radikálisan nagy változás négy év alatt, akkor téved: a Borsod megyei Csenyétén 2018-ban a négy évvel korábbi 9-ről 79 százalékra növelte támogatottságát a Fidesz, de a szintén borsodi Büttösön és a baranyai Hiricsen is bő 40 százalékpontot ugrott a kormánypártra leadott szavazatok aránya.

A részvétel folyamatos követése pedig azért is fontos, mert az ilyen szavazókörökben a jelek szerint már a korábbi választások napján is nagy hangsúlyt helyezett a mozgósításra a Fidesz. A Válasz Online pénteken részletes cikkben számolt be arról, hogyan mutatták a napon belüli részvételi adatok a kormánypárti mozgósítást 2014-ben és 2018-ban is, ám korántsem ugyanazokban a szavazókörökben. Jó eséllyel most is a billegő körzetek szavazóköreire koncentrálják majd ilyen tevékenységüket vasárnap a Fidesznél.

Mivel viszonylag ritkán készülnek területi felmérések, nehéz pontosan megmondani, hogy mely körzetek számítanak billegőnek, de a jelentőségük miatt a pártok, a közvélemény-kutatók és a statisztikusok is elég sokat foglalkoznak a kérdéssel. Mi a Választási Földrajz, és a taktikaiszavazas.hu előrejelzései szerint 14 ilyen körzetet azonosítottunk, és ezekben néztük meg, hogy mely szavazókörök eredménye lógott ki nagyon a sorból 2018-ban*Nem minden választókerületben voltak kiugró eredményt hozó választókörök, így nem akadt olyan billegő körzet, amit kihagytunk a cikkből. A 14 billegő EVK az alábbiak voltak:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4-es választókerület

A kazincbarcikai központú egyéni választókerületben minden bizonnyal a fideszes Demeter Zoltán és a jobbikos Üveges Gábor között dől el a mandátum sorsa. Négy éve itt alakultak ki a legnagyobb különbségek a különböző települések eredményei között. Sok kisebb faluban esetenként 80-90 százalék fölötti eredményt ért el a Fidesz. Fájon például 99 százalék felett volt a kormánypártra leadott listás szavazatok aránya, ám ott az idén is csak 276 választásra jogosult szerepel a névjegyzékben. Szendrőládon, azonban már több mint 1300, és négy éve ott is közel 80 százalékot kapott a Fidesz, de érdemes Rakacát és Lakot is figyelni.

Az ellenzéknek pedig a székhely, Kazincbarcika lehet fontos bázis. A város harminc szavazóköréből egyben szerzett többséget a Fidesz, és további egyben ért el 40 százalék feletti eredményt. Ezzel szemben nyolc olyan szavazókör is volt, ahol 30 százalék alatt maradt a kormánypárt. A legrosszabb eredményt a Deák Ferenc teret és a Szemere Bertalan teret felölelő akkori 26-os szavazókörben hozta a Fidesz, ahol a voksok alig negyedét gyűjtötték csak be. Mivel a négy évvel korábbihoz képest kissé változott a kiosztás, ez a kör most a 22-es számot kapta. Ezen kívül még a Csokonai utcát lefedő 11-es választókör lehet hasonlóan fontos, azon a környéken is csak 27 százalékot kapott 2018-ban a Fidesz.

Csongrád megye 4-es választókerület

Az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltjének, Márki-Zay Péternek a szűkebb értelemben vett hazája is éles küzdelmet hozhat közte és Lázár János között. Bár Hódmezővásárhelyen is voltak olyan szavazókörök, ahol 2018-ban nagyon jó eredményeket ért el a Fidesz, ám ezek egyrészt jellemzően kisebb, néhány száz fős területeket fedtek le, másrészt itt Márki-Zay polgármestersége jobban átalakíthatta az erőviszonyokat.

Éppen ezért ebben a választókerületben inkább Makót érdemes figyelni, ott is a több kisebb utcát*Ágyu utca, Alma utca 51 – 999999 , Alma utca 72/C – 999998, Bem utca, Bercsényi utca 3 – 27, Bercsényi utca 31 – 31, Berzsenyi utca 1 – 14/A, Bethlen utca 8 – 999998, Bimbó utca, Dembinszky utca, Garai tér, Gyóni Géza utca 57 – 57, Gyóni Géza utca 70/A – 999998, Honvéd utca 8 – 11, Honvéd utca 13 – 51, Hosszú utca 1 – 23, Ipari parki út, Kmetty utca, Lendvai utca 1 – 19, Lendvai utca 21 – 81, Luther utca 56/B – 56/B, Luther utca 58/A – 999998, Megyeri utca, Paizs utca, Pozsonyi utca, Sarkantyú utca, Szén utca, Szende utca, Szigeti utca 1 – 8, Szigeti utca 10 – 16, Szondy utca, Táncsics Mihály utca 3 – 79, Táncsics Mihály utca 4 – 72, Türr utca, Vécsei utca, Wesselényi utca 29 – 29, Wesselényi utca 34 – 999998, Wlassich utca tömörítő 9-es szavazókört, ahol 2018-ban közel 75 százalékon végzett a Fidesz. A kisebb települések közül pedig Magyarcsanád lehet fontos, ahol hasonló eredmény született négy éve.

Fejér megye 1-es választókerület

A Székesfehérvár egy részét lefedő választókerületben az MSZP-s Márton Roland és a Fideszes Vargha Tamás között dől majd el a mandátum sorsa. A megyeszékhelyen radikálisan kilógó választókörök nem voltak négy éve, de akadtak azért különbségek.

Akkor a legjobban, közel 60 százalékos eredménnyel a főleg a Király sort és néhány környező utcát tömörítő 17-es választókörben szerepelt a Fidesz, míg leggyengébben a Budai út, a Deák Ferenc utca és a Lövölde utca egy-egy részét lefedő 23-as körben, ahol alig 36 százalékot értek el. Így ezekre a területekre (amelyek most is ugyanezeket e számokat kapták) ezúttal is érdemes lehet figyelni.

Hajdú-Bihar megye 1-es választókerület

Debrecenben szinte hajszál pontosan ugyanolyan eredményt ért el a Fidesz négy éve, mint Székesfehérváron, és hasonló volt a szórás is a különböző szavazókörökben a szavazatok megoszlásában. Most Kósa Lajos a DK-s Varga Zoltánnal küzdhet meg a mandátumért. 2018-ban a legjobb eredményt a Nagysándortelep városrész sok kisebb utcáját*Barcaság utca, Császár Péter utca 1 – 57, Császár Péter utca 4 – 32, Érmellék utca, Furulya utca, Gyulai utca, Kadarcs utca, Kistegez utca, Kócsag utca, Kunhalom utca 23-, Megyer köz, Megyer tér, Nádsíp utca, Poprád utca, Pósa utca, Tegez utca 1-103, Torockó utca 3 – 51, Világos utca összefogó 115-ös szavazókörben érte el a kormánypárt 65 százalékkal. A kör most a 144-es számot kapta.

A leggyengébben ezzel szemben a Tocóliget városrész nagy részét*Kaffka Margit utca, Karinthy Frigyes utca, Károli Gáspár utca, Ormós Lajos utca, Sántha Kálmán utca, Tankó Béla utca lefedő 128-as szavazókörben szerepelt a Fidesz 2018-ban, ahol a listás szavazatok mindössze 39 százalékát gyűjtötte be. Most ez a szavazókör is új számot kapott, ezúttal a 218. a városban.

Heves megye 1-es választókerület

Heves megye 1-es választókerületében ugyanúgy város-vidék törésvonal volt a szavazati arányokban, mint a már említettek közül Borsodban. A kisebb településeken tarolt a Fidesz 2018-ban, a választókerület központjában, Egerben azonban masszívan alulteljesített. Most is hasonló eredményekre lehet számítani. A kisebb települések közül Kömlőt érdemes figyelni, ahol négy éve mind a két szavazókörben 70 százalék feletti eredményt ért el a kormánypárt listája. Átlagban Kerecsenden is megvolt a 70 százalék: itt az egyik szavazókör 77, a másik 65 százalékos Fidesz szavazatarányt hozott, míg Tiszanánán csak egy kör volt, de ott is tízből hét voksot adtak a Fideszre.

Egerben ezzel szemben több helyen is 40 százalék alatt marad a kormánypárt. A legrosszabbul a Kolozsvári és még öt környező utcát összefogó 9-es szavazókörben teljesítettek, ott a 38 százalékot sem sikerült elérni. Ez a kör most is a 9-es számot kapta, de egy új utcát is hozzácsaptak.

Ebben a választókerületben egyébként a DK-s Berecz Mátyásnak illetve a fideszes Pajtók Gábornak van esélye mandátumot szerezni.

Heves megye 2-es választókerület

Nagyon hasonló lesz a helyzet Heves megye Gyöngyös központú választókerületében is, azzal a különbséggel, hogy ott még nagyobb volt a vidék-város különbség 2018-ban, mint az egri körzetben. Szajla és Terpes településeken 80 százalék felett végzett a Fidesz, míg Tarnaleleszen az egyik körzetben 76, a másikban 72 százalékot kapott.

A Gyöngyösi körzetekben viszont több helyen még a 30 százalékot sem sikerült elérniük. A választókerület legnagyobb városában a Dobó István és a Városkert utcát lefedő 13-as, a Korháry utat, a Mátrai utat és az Orczy utcát összefogó 15-ös, illetve a város keleti részén több közterületet*Egri út 5-19, Egri út, Forgács utca, Gáspár Zsigmond utca, Honvéd utca, Jászkürt utca, Kiss Péter utca, Madách Imre utca, Mérges utca 2-26 felölelő 16-os szavazókörben teljesített különösen gyengén a Fidesz (itt megmaradtak a körzetszámok).

Ebben a választókerületben a jobbikos Dudás Róbert és a fideszes Horváth László között dőlhet el a mandátum sorsa.

Jász-Nagykun-Szolnok megye 4-es választókerület

A törökszentmiklósi központú körzetben a jobbikos Csányi Tamás és a fideszes Herczeg Zsolt – itt 2018-ban még az azóta korrupciós vád alá helyezett, majd a politikától visszavonult Boldog István indult a kormánypárt részéről – a két legesélyesebb jelölt. A Fidesz-KDNP 66-73 százalékos eredményével a mintegy 1600 fős Csépa község mindkét szavazókörében tarolt négy évvel ezelőtt.

A választókerületben ugyanakkor van az ellenzék számára is kedvező eredménnyel kecsegtető szavazókör is, méghozzá a martfűi 6. számú. A kisváros nyugati részét lefedő szavazókörben a Fidesz-KDNP listás eredménye mindössze 28 százalék volt 2018-ban.

Komárom-Esztergom megye 2-es választókerület

A dunántúli választókerületben az ellenzéki összefogás részéről a jobbikos Nunkovics Tibor, a Fidesz színeiben pedig Erős Gábor indul a képviselői mandátumért. Itt négy évvel ezelőtt a bajnai két szavazókör közül a jobbára a település észak-keleti részét lefedő másodikban, illetve a szomszédos Nagysáp egyetlen szavazókörében nyert átlagon felüli, mintegy 60 százalékos arányban a Fidesz. Dorogon ugyanakkor a város legnagyobb, középosztálybeliek által lakott lakótelepén, a Schmidt Sándor-lakótelepen élők – vagyis a helyi hatodik szavazókörhöz tartozók – körében mindössze 28 százalékos eredményt ért el a kormánypárt 2018-ban.

Pest megye 6-os választókerület

A fővárosi agglomeráció északi-keleti részén fekvő hatos választókerületben Hohn Krisztina és Vécsey László a legesélyesebb jelöltek az ellenzéki összefogás és a kormánypárt részéről. A gödöllői központú kerületben a Domony központi részét lefedő, ottani kettes szavazókört érdemes külön figyelni, itt ugyanis 65 százalékos eredményt ért el a Fidesz négy éve. A szavazókör a részvételi arányát nézve is figyelemre méltó, az arra jogosultak 78 százaléka járult az urnákhoz a 2018-as országgyűlési választáson.

Vas megye 1-es választókerület

Az osztrák határral szomszédos kerület egyik toronyi – nevezetesen a település keleti részén lévő, második – szavazókörében ért el kiemelkedő, 69 százalékos eredményt a Fidesz listája négy évvel ezelőtt. A kerület az egyéni képviselőjelöltek névsora miatt is tartogat izgalmakat, a kormánypárti Hende Csaba – volt honvédelmi miniszter, törvényalkotásért felelős országgyűlési alelnök – összellenzéki kihívója a DK-s Czeglédy Csaba, akit a napokban tárgyalás nélkül ítélt el a bíróság „Az ördög ügyvédje” oldal ügyében.

Veszprém megye 3-as választókerület

A tapolcai székhelyű körzetben a fideszes Navracsics Tibor csap össze a jobbikos Rig Lajossal, és a város második szavazóköre emelhető ki. A Dobó István-lakótelepen ugyanis 2018-ban a Fidesz meglehetősen alulteljesített: az 50 százalékos választókerületi eredményhez képest itt mindösszesen a listás szavazatok 36 százalékát szerezte meg a kormánypárt kétharmados részvételi arány mellett.

