Minden pártra igaz, hogy a tábora kevésbé bízik most a sikerében, mint négy éve

A Fidesz eredményváró eseménye a 2018-as országgyűlési választások után Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

Bár a széleskörű összefogás miatt az egyéni választókerületekben sokkal jobb esélyekkel vág neki a választásoknak az ellenzéki pártok csoportja most, mint négy éve, a Medián felmérése szerint ezúttal kevesebben számítanak arra, hogy a Fidesz veszítene. Az érdekesség, hogy minden párt szimpatizánsainak optimizmusa kisebb most, azaz kevésbé bíznak annak a politikai közösségnek a sikerében, amelyre szavazni fognak.

A Medián március végén készült – HVG-ben közzétett – felmérése alapján a teljes szavazókorú népesség közel kétharmada a kormánypárt győzelmére számít, míg ellenzéki sikert csak az emberek 18 százaléka jósol. Nem meglepő módon mindenki inkább a saját szövetsége sikerét várja. A fideszesek között nincs is olyan, aki ellenzéki győzelemre számítana, 7 százalékuk viszont valamiért nem nyilvánított véleményt. Az ellenzéki szavazók harmada jósol újabb Fidesz sikert, és szűk felük kormányváltást, míg az egyéb pártok szavazóinak 80 százaléka szerint kap egy negyedik ciklust is Orbán Viktor.

Bár ezek is elég jelentős eltérések, ha megnézzük a négy évvel ezelőtti hasonló felmérés adatait, akkor az látszik, hogy 2018-ban még nagyobb volt a különbség a különböző pártállásúak várakozásai között. A Medián G7-nek megküldött adatsora szerint akkor a fideszesek még biztosabban voltak a győzelemben, 98 százalékuk számított a sikerre. Az ellenzék 2018-ban nem volt egységes, ezért a jobbikos és a baloldali szavazók véleményét külön vizsgálták. Előbbiek 58, utóbbiak 52 százalékban bíztak az általuk választott politikai erő sikerében, és még egymásnak is adtak némi esélyt. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Fidesz győzelmét az ellenzéki szavazók negyede-ötöde várta csak (szemben a mostani 33 százalékkal).

Négy éve a Fidesz masszívan túlteljesítette a legtöbb közvéleménykutató előrejelzését, és harmadszor is kétharmados többséget szerzett a parlamentben. Ez pedig nem meglepő módon az ellentétes várakozású szavazók elég széles körében komoly meglepetést és csalódottságot keltett. Akkor a részvételi adatok és a Medián felmérése alapján nagyjából másfél millió ellenzéki választó lehetett, aki nem a Fidesz győzelmére számított, azaz a várakozásával ellentétes eredmény született*Közülük a nagy többség 1,45 millió ember várta a saját maga által is választott párt, vagy csoportosulás sikerét..

Mivel ezúttal az ellenzéki szavazók kisebb arányban bíznak kormányváltásban, egy Fidesz-győzelem kevesebbeket lepne meg. A négy évvel korábbihoz hasonló részvétel, illetve a várt szavazatmegoszlás mellett

1,2 millió olyan ellenzéki összefogás-szavazó lenne, aki más eredményre számított.

Ha Fidesz veszít, az viszont sokkal többeknek lenne váratlan eredmény. Mivel a kormánypárti szavazók 93 százaléka saját politikai csoportjának sikerét jósolja, nagyjából 2,6 millió olyan Fidesz-szavazó lenne, akinek a várakozásával ellentétes eredmény születik.

Adat Közélet ellenzék Fidesz választások várakozások Olvasson tovább a kategóriában