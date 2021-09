Indul a Helyközi Járat, együtt szállítjuk a vidéki híreket

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Sajtótörténeti pillanat? Hat magyar szerkesztőség fogott össze, hogy minél több emberhez jussanak el a vidék ügyei. Szeptember 20-án indul a Helyközi Járat, az Átlátszó, a G7, a Magyar Hang, a Mérce, a Partizán és a Szabad Pécs közös projektje. A Partizán által életre hívott együttműködés célja, hogy minél alaposabban mutassuk be a Budapesten túli világot, amely eddig méltatlanul kevés figyelmet kapott.

Gyakran érezni, hogy Magyarországon szinte minden Budapestről szól. A főváros körül zajlik a közéleti viták többsége, oda fókuszál a sajtó, a kulturális élet és a nagypolitika is. Az ország vízfejű, a mindenkori hatalomnak pedig nem célja a valóság feltárása és bemutatása.

A vidék hangjai, a hétköznapi emberek valós ügyei és problémái gyakran még a legközelebbi településre sem jutnak el, hiába próbál ezen több újság is változtatni. A független szerkesztőségek egyik legfontosabb célkitűzése a minél alaposabb tájékoztatás, de ez önmagában nem mindig elég.

A NER 11. évében az erőforrások egyre szűkösebbek, ennek ellenére kevés az együttműködés. Az olvasók gyakran – jogosan – vetik fel a kérdést: miért nem fognak össze a médiumok, miért nem dolgoznak össze, hogy minél több emberhez juthassanak el azok a hírek, amelyek országosan is jelentősek?

Ezeket a problémákat szeretné orvosolni a Helyközi Járat. Az együttműködés keretében az Átlátszó, a Magyar Hang, a Mérce és a Szabad Pécs a terepet járva, a vidéket jól ismerő újságírókkal dolgozva tárja fel az adott területek jelentős ügyeit, legyen szó helyi kiskirályok visszaéléseiről (tartozzanak bármilyen érdekcsoporthoz), a környezet rombolásáról, a munkavállalók kizsákmányolásáról, vagy épp a civil mozgalmak küzdelmeiről. Ehhez a G7 fogja szállítani azokat a statisztikákat, amelyek segítenek elhelyezni a nagyobb képben a helyi történéseket. A Partizán pedig heti videóriportokkal jelentkezik az együttműködésnek köszönhetően megjelent cikkekre alapozva.

A cél, hogy olyan társadalmi ügyeket mutassunk be, amelyek meghatározzák a mindennapi vidéki életet, hogy megismerjük az elmúlt évek folyamatait, a számok mögött az embert. Bízunk abban, hogy a közös munka során nemcsak az olvasóknak adhatunk többet, de a szerkesztőségek tagjai is tanulhatnak egymástól, hogy szakmailag is fejlődhetünk, és kreatívabbá válhatunk.

Tarts velünk ezen az úton, szállj fel a Helyközi Járatra!

Ha pedig úgy látod, érdemes, támogasd a munkánk, hogy hosszú távon, kiszámíthatóan és magas színvonalon tudjunk dolgozni. Támogatással kapcsolatban írj nekünk a helykozijarat@gmail.com címre.

