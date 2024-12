Újra lehet napelemet telepíteni állami támogatással, akkumulátor nélkül?

Sok más lehetőség mellett a napelem is bekerült a januártól induló Vidéki Otthonfelújítási Programba (ami nem egyenlő a már futó, de eddig meglehetősen sikertelen Otthonfelújítási Programmal). Bár még csak a jogszabály tervezete jött ki, ez alapján úgy néz ki, hogy ha jövőre egy ötezer fő alatti településen lévő házra napelemes rendszert szerelnek fel, akkor arra legfeljebb 3 millió forint állami támogatást lehet majd kapni, és ezt ki lehet egészíteni egy 3 millió forintos kamattámogatott hitellel is.

A részletszabályok már előzetesen is elég bonyolultak, mi ebben a cikkben csak az alábbi két konkrétabb példán mutatjuk be, nagyjából hogy néz ki a jelenlegi tervek szerint ez a lehetőség.

A támogatás feletti, hiányzó részhez (amely az első példában 3, a másodikban 4 millió forint) legfeljebb 3 millió forintig 3 százalékkal kamattámogatott hitelt lehet majd felvenni (ha például 7,5 százalék a hitel kamata, akkor az 4,5 százalékra csökken).

A pénzhez tipikusan úgy lehet majd hozzájutni, hogy a (legalább egy 25 év alatti gyermeket nevelő, és ötezer fő alatti településen élő) háztartás felveszi a projekt akár teljes költségét kedvezményes hitelként, majd a számlák bemutatásakor a megítélt állami támogatás értékével csökkenteni tudja a hitel tőketartozását, ezek után pedig a havi törlesztőrészletet újraszámolják (lecsökkentik).

Mindez több szempontból is érdekes fejlemény lehet a hazai napelemes piacon. A kormány ugyanis – egy nagyon zavaros és váratlan oda-vissza húzásokkal jellemezhető időszak után – 2024-től úgy változtatta meg a napelemes áram betáplálási elszámolási rendszerét, hogy onnantól kezdve állami támogatás nélkül gyakorlatilag soha meg nem térülő beruházássá vált a lakossági napelem telepítése. (Az éves szaldóelszámolás helyett bruttó elszámolás lépett életbe az új csatlakozóknak, illetve nem nyúltak hozzá a rezsicsökkentés rendszeréhez).

Hogy a változtatások után nem halt meg teljesen a hazai napelemes kivitelezés, az csak az év elején elindult Napenergia Plusz Programnak (NPP) köszönhető. Ebben állami támogatást lehet kapni, de van egy fontos kitétel: akkumulátornak is kell a rendszerhez tartoznia. A szakmai indoklás szerint azért, hogy a lakossági napelemek kevésbé terheljék csúcsidőben az elektromos hálózatot (amikor süt a nap és mindenki egyszerre termel, akkor legalább a termelés egy részét ne zúdítsák egyszerre a hálózatra, tegyék azt el átmenetileg a rájuk kötött akkumulátorokba). A program részleteiről például itt és itt is írtunk korábban.

Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor az NPP-nek olyan a konstrukciója, hogy a háztartás szempontjából a lehetőség így merül fel: ha önerőből telepít paneleket és invertert, akkor állami pénzből kap hozzá „ingyen” akkumulátorokat. Önerőből az akkumulátort nem érné meg finanszírozni, pedig arra szükség van, mert a jelenlegi elszámolási rendszerben nemcsak a közműhálózat, hanem a háztartás is jobban jár, ha van akkumulátora.

Visszatérve a januártól induló új programra: abban egyelőre nincs kikötés akkumulátorokra. Úgy tűnik, hogy első körben a jogszabály alkotói nem gondoltak az akkumulátorok fontosságára, és ha ez nem változik, akkor

az állam mégiscsak hajlandó lesz vaskosan megtámogatni további olyan napelemes rendszereket, amelyek nem enyhítik, hanem növelik az országos hálózat problémáit.

Már jeleztük, hogy szükséges lenne energiatárolókat is bevonni a kiírásba, mert a hálózat és az ügyfél szempontjából is kedvező lenne, reméljük a végleges anyagba be fog kerülni