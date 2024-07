Pörgetjük a légkondikat, azok pedig rekordokat döntve zabálják az áramot

Klímaberendezések külső egységei az Újpesti lakótelep egyik panelházán. Fotó: MTVA/Bizományosi - Róka László

A héten kétszer is nyári csúcsot ért el a magyarországi villamosenergia-rendszer terhelése. Először hétfőn, majd kedden is este háromnegyed nyolc és nyolc óra között mért rekordterhelést a rendszerirányító. A napi fogyasztás is kiugróan magas volt.

A terhelés mindig azt mutatja meg, hogy egy adott pillanatban mennyi villamosenergiát táplálnak be a rendszerbe. A Mavir ezt jellemzően negyedórás etapokban méri, és ez dőlt meg hétfőn, illetve kedden is. A második keddi rekord 7036 megawatt volt.

A terhelés mindig azt mutatja meg, hogy egy adott pillanatban mennyi villamosenergiát táplálnak be a rendszerbe. A Mavir ezt jellemzően negyedórás etapokban méri, és ez dőlt meg hétfőn, illetve kedden is. A második keddi rekord 7036 megawatt volt. A rendszerirányító erről azt írta, hogy a 16-án mért csúcs értéke már összemérhető a mindenkori éves rekorddal is, amely 7441 megawatt volt az idén januárban. Télen hagyományosan több áramot használunk a fűtés miatt, ám az enyhe telek és egyre melegebb nyarak miatt a két évszak fogyasztása közötti különbség egyre kisebb

A napi felhasználás is rekordközeli volt a hét elején. Kedden 144,5 gigawattóra áramot használtunk, aminél nyáron csak egyszer, 2021 júniusában volt magasabb a fogyasztás. A nyári csúcsok mindig a hőhullámokhoz kötődnek, ilyenkor meghatározóbb ugyanis a légkondik fogyasztása.

Ezek a csúcsok azonban a téli rekordoktól így is jelentősen, nagyjából 10 százalékkal elmaradnak. A legalacsonyabb fogyasztást hozó napoknál azonban akár 60-70 százalékkal is több lehet most az igény. A legkevesebb áramot hagyományosan a tavaszi ünnepnapokon, húsvétkor, pünkösdkor és a május 1-jei hétvégén használjuk.

