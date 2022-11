Soha ennyi gáztartalékot nem gyűjtött be Európa egy éven belül

Nyomásmérő óra a Magyar Földgáztároló Zrt. hajdúszoboszlói telephelyén. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az idén minden eddiginél előbb kezdték el tölteni az európai gáztározókat, és szinte biztosan minden eddiginél később is fejezik be a betárolást. Az orosz szállítások fokozatos elapadása miatt azonban ennek ellenére sem volt egyértelmű, hogy sikerül-e rekordmennyiségű gázt összeszedni a szokottnál lassan négy héttel hosszabb betárolási időszakban. A hosszú hétvégén azonban kiderült, hogy igen.

Mostanra az Európai Unió területén található tárolókban nagyjából 100 milliárd köbméternyi földgáz gyűlt össze. Ez azt jelenti, hogy a létesítmények összesített telítettsége megközelítette a 95 százalékot. A háború kirobbanását követően, tavasszal kitűzött cél 80 százalék volt, amit így mostanra messze sikerült túlszárnyalni.

A korábbi években volt példa arra, hogy ennél is több tartalékkal vágott neki Európa a télnek, ám akkor a betárolás kezdetén is jobban állt készletekkel az EU. Most a háború kirobbanása miatt a szokottnál sokkal korábban, már március közepén megindult a tárolók feltöltése, amelyek akkor nagyjából negyedig voltak. A mostaninál magasabb töltöttséget pedig eddig csak úgy sikerült elérni, hogy már a feltöltés kezdetekor is legalább 40 százalékos volt a tárolók telítettsége.

Számításaink szerint az idei betárolási időszakban már több, mint 70 milliárd köbméter gáz került a tárolókba. Erre korábban egyszer volt példa, még 2018-ban, ám mostanra az akkori rekordot is sikerült túlszárnyalni.

Az idén ráadásul valószínűleg még nőni fog a töltöttség. Április eleje óta összességében eddig minden nap több gáz került a tárolókba, mint amennyit kivettek onnan, és erre a következő napokban is van még esély. Pedig már így is a mostani minden bizonnyal Európa leghosszabb betárolási időszaka.

A gázfelhasználás szempontjából az évet két részre szokták bontani. A betárolási időszak az, amikor kevesebb gázt fogyasztunk, mint amennyit kitermelünk, illetve amennyi importként érkezik. Ilyenkor a felesleget tárolókba helyezik el (betárolják). Az év hidegebb szakaszában viszont több gázra van igény, mint amennyit behozunk és kitermelünk, ilyenkor a hiányzó mennyiséget a tárolókból pótolják ki (kitároljuk).

Az elmúlt években a betárolási időszak hossza 185 és 212 nap között szóródott, átlagosan pedig szinte pontosan 200 nap volt (ennyi idő telt el a legalacsonyabb és a legmagasabb töltöttségi szint között). Ezzel szemben most európai szinten már 227 napja tart a betárolás, azaz lassan egy hónappal hosszabb a megszokottnál. Különösen szembetűnő az eltérés 2021-hez képest, amikor az alacsonyabb árakban bízva sokan kivártak, így rendkívül későn kezdődött el a tartalékolás, és nem is sikerült túl magas szintre tölteni a tárolókat.

A tartalékok múlt heti növelése egyébként azért is nagy szó, mert az előző héten kifejezetten kevés importgáz érkezett Európába. Az orosz behozatal minden korábbinál alacsonyabb szintre csökkent, és már a 400 millió köbmétert is alig haladta meg*Az évnek ebben az időszakában előfordult, hogy közel tízszer ennyi gázt küldtek az oroszok Európába.. Ezzel párhuzamosan a korábbi csúcshoz képest visszaesett némileg a tengeren érkező cseppfolyósított földgáz mennyisége és az algériai import is.

