Őrült verseny folyik az elsősökért a hipermarketek között

Akár tízezer forint alatt is megúszhatjuk az iskolakezdő csomag nagy részét összehasonlításunk szerint, az ilyenkor keresett sztenderd termékek pár tíz- esetleg százforintos különbséggel kaphatók, és nagyjából minden második iskolai papír-írószer már most akciós.

Egy átlagos elsős csomag számos tételből áll, mi most 24-et válogattunk össze az összehasonlításhoz, amelyek árát az Auchan, az Interspar, a Müller és a Tesco áruházaiban személyesen rögzítettük, augusztus 12-13-án. Azért ezeket a láncokat néztük, mert a hipermarketekben található megfelelően széles választék az iskolakezdéshez, és méretük, üzleti modelljük és – a Müller kivételével, ahol a papír-írószer mellett főleg drogériai termékeket árulnak – termékválasztékuk is nagyságrendileg megegyezik. Fontos kiemelni, hogy az összehasonlítás az említett két napon felvett árakat tartalmazza, amelyek azok azóta változhattak, és azt is, hogy minden esetben a legolcsóbb darabáras termékeket néztük – kivéve, ahol márkával együtt tüntettük fel az adott tételt (pl. Süni gyurma).

Több helyen, az Auchanban például heti szinten vannak akciók. A folyamatos árufeltöltésnek köszönhetően azok is széles kínálatból válogathatnak, akik szeptemberre halasztják a tanszervásárlást, mert például meg akarják várni az első szülői értekezletet, ahol pontosan megtudják az iskola igényeit. Ha pontos listával indulunk, akkor is legalább egy órát érdemes rászánni a bevásárlásra, mert a választék általában rendkívül széles és időbe telik, a megalapozott döntéshez, főleg a drágább tételeknél, érdemes feltérképezni egy-egy üzlet teljes kínálatát.

Tippek a vásárláshoz

A legfontosabb tétel talán a minden első osztályos által várt első iskolatáska – itt a pár ezertől az akár több tízezer forintos gerinckímélő táskákig mindent megkaphatunk –, azonban ezt a tételt az eltérő jellemzők miatt szinte lehetetlen összehasonlítani, így lehagytuk a listáról. Az áruházlátogatások során szerzett tapasztalataink szerint mindenhol volt merevített, ergonomikus iskolatáska, amelyek ára rendszerint öt-hétezer forintról indul. Érdemes alaposan megnézni a kínálatot, néha pont a leghátsó, legalsó polcra kerül egy-egy régebbi darab, ami kedvezőbb áron elérhető. Még nehezebb lett volna az összehasonlítás a tolltartók esetében, így ezeket is kihagytuk most. Áruk a párszázas daraboktól a több ezer forintosig terjed, és rengeteg típusú és eltérő minőségű termék található a kínálatban minden áruházban, a fémtől, a bőrből vagy műanyagból készült hengeresen át a két-három szintes, írószerekkel megtöltött darabokig.

Ez a kettő lett volna a legnagyobb tétel a sulikezdő bevásárlókosárban, összesen nagyjából tízezer forint értékben. Így egy átlagos iskolatáska árába szinte belefér az összes többi vizsgált kellék, amelyek közül a legnagyobb tételünk a számológép volt, ebből 650-2300 forint között találtuk meg a legolcsóbbakat. Feltűnő, hogy jellemzően pár tíz- esetleg egy-kétszáz forint a különbség köztük és már most nagyon sok az akció a boltokban – a 24 vizsgált termék nagyjából harmada-fele akciós volt, de volt, ahol a kétharmada is.

Nagy a választék a füzetboxoknál is, itt a legolcsóbbat néztük az A5-ös méretben, csakúgy, mint a gumis mappáknál és az A4-es és A5-ös füzeteknél. Ezek jellemzően egyszínű termékek, a színesebb, állat- és egyéb mintás darabok pár száz forinttal drágábbak. A rajztábla, félfamentes rajzlap és az öntapadó csomagoló esetében nem kell sokat válogatni, jellemzően egy-három termék közül választhatunk. A celluxnál – bár nem nagy tétel – a rend kedvéért érdemes megnézni, hány méteres, mert lehet, hogy nem a legolcsóbb darabár éri meg a legjobban.

A grafitceruzákat és a kék golyóstollakat rendszerint 3-4-5-10 darabos csomagban árulják, esetükben a legolcsóbb darabárat néztük. A félfamentes rajzlapnál 10 és 20 darabos csomagokat találtunk, ezeket 10 db-ra arányosítottuk.

Sokaknak ismerősek lehetnek a Süni írószer termékek, amelyeket az 1951-ben alapított magyar ICO Zrt. gyárt, és a legkedveltebb márka a magyar piacon. Ezek nem minden esetben a legolcsóbbak az adott kategóriában, viszont a márka miatt jól össze lehet hasonlítani őket, nem vetődnek fel minőségi különbségek. Válogatásunkban a gyurma, a tempera, a vízfesték, a színes ceruza és a zsírkréta is Süni márkájú, és mind a négy áruházban megtalálható.

Nézzük a kosarakat!

Ahogy látszik, Auchan kosara lett a legolcsóbb ebben a termékösszeállításban, majd az Interspar következik fej-fej mellett a Tescoval – mindössze 231 Ft a különbség a két kosár között – végül a Müller kosara jön, amely viszont már 3439 forinttal drágább, mint a legolcsóbb Auchané. Ha viszont kivesszük a legnagyobb tételt, a számológépet – amely a Tescoban a legdrágább – akkor is az Auchan kosara lenne a legolcsóbb pár forinttal, a Tescoé pedig a második legolcsóbb, és a Mülleré is 11 ezer forint alá kerülne. A kék golyóstollak, radírok, ceruzák, hegyezők, vonalzók és az A5-ös füzetek árai alig térnek el a többitől – az Auchannál a kis alakú füzetek (29 Ft), a kék golyóstoll (29 Ft) és a hegyező (39 Ft) tér el jelentősen lefelé a többi áruházhoz hasonlítva, de itt találtuk a legolcsóbb ollót is (149 Ft). Csak az írószereket nézve a Tesco végzett az élen, 73 forinttal volt olcsóbb az Auchannál, a másik két áruház főleg a színesceruza és – a Müllernél – a színes filctoll miatt lett drágább.

És végül itt a teljes kosár termékenként:

A cikk megjelenését az Auchan Magyarország támogatta.

