Enyhül a járvány, de minden visegrádi országban felbukkant az omikron

Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A héten a napi új esetszámok már Lengyelországban is csökkentek, a statisztika hétnapos mozgóátlagai alapján tehát végre elmondhatjuk, hogy a visegrádi régió minden országa túl van a mostani hullám csúcsán.

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

A fertőzésszámokat néhány hetes csúszással követő halálozási mutató alakulása azonban még csak Magyarországon utal a járvány visszahúzódására, Csehországban és Szlovákiában inkább a tetőzés jelei mutatkoznak, míg Lengyelországban egyelőre növekszik a végzetes kimenetelű fertőzések napi száma.



A héten közölt októberi többlethalálozási adatok – a pandémiával kapcsolatos nemzetközi összehasonlításokra leginkább ez a statisztika alkalmas – alapján arra következtethetünk, hogy a régióban ekkor még csak Szlovákiában haladta meg az uniós átlagot a járvány ereje. A magyar statisztika két hónapja még nemcsak az uniós, hanem a többi visegrádi országban mért szinttől is elmaradt.

A teljes oltási soron átesett lakosság (vagyis a két, illetve a Janssen-vakcina esetében egy dózist felvevők) aránya továbbra is Csehországban növekszik a leggyorsabban a térségben, de valamelyest a magyar görbe is meredekebb lett az oltási akcióheteknek köszönhetően.

 Csehországban szakértők szerint az ott november vége óta jelenlévő omikron-változat lehet a meghatározó vírusvariáns januárra, aminek következtében újra meg fognak nőni az esetszámok. A november végén meghirdetett egy hónapos, a lezárásokat lehetővé tevő veszélyhelyzet pedig hamarosan lejár, ennek esetleges meghosszabbításáról már az új, a járvány elleni óvintézkedések mellett kevésbé elkötelezett kormány dönthet.

A héten már Lengyelországban is regisztráltak omikronos fertőzöttet (és hétfőn Magyarországon is azonosították az első két ilyen esetet), miközben az országban viszonylag szigorú intézkedések vannak érvényben, az iskolák például január 9-ig távoktatásban működnek. A szolgáltatások is korlátozottan vehetők igénybe, igaz, a vonatkozó szabályok betartatása kétséges.

Szlovákiában is komoly lezárások jellemzők, bár mától mérséklődik a szigor. A kijárási korlátozás csak este 8 és reggel 5 óra között érvényes mától, illetve a könyvtárak és a múzeumok szintén mától nyithatnak, de csak az oltottakat és a fertőzésen átesetteket engedhetik be. Mostantól a testápolással foglalkozó szolgáltatók is fogadhatnak vendégeket, egyelőre azonban hatályban marad az a karácsonyi összejöveteleket is érintő szabály, miszerint hatnál több személy nem lehet egyszerre egy helyen, kivéve a közös háztartásban élőket. Az első omikron-variánssal fertőződött beteget Szlovákiában is a napokban regisztrálták.

Adat covid covid-19 fertőzöttek száma koronavírus visegrádi országok Olvasson tovább a kategóriában