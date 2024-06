Közép-kelet-európai versenytársak szorítják ki a magyar tőkét a magyar e-kereskedelemből

A Wallis Csoport és a Trueway magántőkealap-kezelő eladta a magyar családi tulajdonból indult Foxpost csomagautomata hálózatot. A vevő a CVC Capital Partners és az EMMA Capital Group által létrehozott konzorcium, amely az egyik eddigi versenytárs, a Packeta mögött is áll. A vevő nem nyugat-európai, nem amerikai, de még csak nem is ázsiai, hanem cseh, és ez már nem az első eset, hogy a magyar e-kereskedelemben közép-kelet-európai regionális multik vásárolnak be.

A GKID-Mastercard eTOPLISTA 2023-as adatai szerint a 15 legnagyobb magyarországi e-kereskedő közül már csak öt magyar van, a dobogón pedig egy román és két cseh anyavállalattal rendelkező cég áll (sorrendben az Emag, az Alza és a Kifli). A legnagyobb magyar e-kereskedő az Euronics, amely csak a hetedik helyen van. Régiós multiból az említettek mellett még egy van a listán, a lengyel hátterű Mall.hu, a 15. helyen.

Az Emag a „bezzeg Románia” jelenség egyik első megjelenése volt, amikor két éve egyesült a magyar indulású Extreme Digitallal. Az Alza és a Kifli viszont felvásárlás nélkül hódította meg a magyar piacot, miután villámgyorsan kinőtte Csehországot, és növekedéséhez regionális terjeszkedésre volt szüksége. Közös ezekben a cégekben, hogy nem hagyományos boltokkal is rendelkező óriási multik, hanem innovatív technológiára épített startupok voltak, de mára a magyar piacon előrébb kerültek, mint régi modellben is dolgozó versenytársaik, például a MediaMarkt, az IKEA, a Telekom, a Tesco, a Decathlon vagy az Auchan.

Az e-kereskedelemhez hasonlóan most a hátteret kiszolgáló logisztikában is teret vesztenek a magyarok azzal, hogy a Foxpostot lényegében bekebelezi a cseh hátterű Packeta. A csomagautomata rendkívül fontos eleme a piacnak, Magyarországon gyorsan bővülnek a hálózatok, mert nagy igény mutatkozik a használatukra.

A GKID Digitális Kereskedelmi Körkép 2024 márciusra vonatkozói adatai szerint a Packetának és a Foxpostnak együtt 2028 csomagautomatája van, és ez így már több, mint a piacot vezető GLS 1701 egysége. A negyedik helyen a román indulású és hátterű Sameday/easybox áll 688 automatával és csak ezután következik a Magyar Posta/MPL 550 egységgel. Az AlzaBox 184 automatával kissé le van maradva, a sort pedig két kisebb szereplő, az EypressOne és a DPD zárja. A Foxpost tulajdonosváltása után az állami posta maradt az egyetlen magyar szereplő.

A magyar jogalkotók, talán látva, hogy mennyire nincs már magyar érdekeltség a magyar e-kereskedelemben, megpróbálják szabályozással helyzetbe hozni a Magyar Posta/MPL-t azzal, hogy újabban minden e-boltot köteleznek az állami cég szolgáltatásának felajánlására. A GKID adatai szerint eddig csak a boltok 39 százalékába tudott bejutni egyáltalán szállítási alternatívaként az állami cég.

Hogy ezek a folyamatok az elmúlt években nem fordítva történtek meg, azaz

nem a magyar alapítású innovatív e-kereskedelmi startupok növik ki hirtelen a hazai piacot és szereznek vezető pozíciókat a környező országokban, az sokak számára elgondolkodtató jelenség kell, hogy legyen.

A Magyarországon működő webáruházaknak még ma is csak az ötöde értékesít külföldön, 4 százalékuk korábban megpróbálta ezt, de felhagyott vele, 39 százalék tervezi a külföldi terjeszkedést, de 35 százalék még a hosszabb távú terveiben sem számol ezzel. Utóbbi adat elég aggasztó, a szereplők több mint harmada ma már egyáltalán nem lát lehetőséget arra, hogy a csehekhez vagy románokhoz hasonló utat járjon be.

Valószínű egyébként, hogy ezzel már el is késtek, korszakhatárhoz érkeztünk. Látszik, hogy az elmúlt években nem sikerült magyar szereplőknek regionális multikká válniuk, így azok, akiket még nem vásárolnak fel a cseh, román vagy lengyel szereplők, egyedül állva sokkal kisebb eséllyel kapcsolódnak majd be a Temu megjelenésével hirtelen globálissá nyíló és most már öldöklővé váló versenybe.

