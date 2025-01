Lefagytak a Garmin több százezer forintos okosórái

A Garmin Vivoactive 3 okosórája. Ezt a modellt nem, de a Vivoactive 4 és 5 okosórákat érinti a leállás. Forrás: AFP / Europress

Világszerte leállt a Garmin okosóráinak egy része. A hiba legalább kilencféle okosórát érint, köztük van egy olyan darab is, amely közel félmillió forintba (ezer fontba) kerül. Az érintett felhasználóknál egy kék háromszög jelenik meg a bekapcsolás után, vagy pedig az indítóüzenetnél fagy le a készülék.

Mit mondanak ők? A cég elismerte a hibát, és azt javasolja, hogy a felhasználók próbálják meg újraindítani az okosórákat, ha pedig ez nem válik be, akkor állítsák vissza a gyári beállításokat.

Tágabb kontextus: a kék háromszög akkor jelenik meg a képernyőn, amikor az eszközt GPS-t igénylő funkcióhoz, például futás, biciklizés vagy úszás méréséhez próbálják csatlakoztatni. Valószínűleg egy félresikerült frissítés okozza a problémát.

Hasonló hiba történt 2021 elején is. Akkor a GPS működött, de néha több száz méteres eltéréssel, ezért a futóútvonalakat árkon-bokron keresztül vagy épp a tengerben jelölte.

Reakciók: a Garmin szerda este adott ki hivatalos helyreállítási útmutatót a fentieken túl, addig a techbloggerek többféle módszerrel is próbálkoznak az órák megjavítására. A Techradar egy élő hírfolyamot is közzétett, amiben a próbálkozó felhasználók módszereit veszik sorra, miközben a céggel is leveleznek.

Az Egyesült Államokból jelezték a lapnak, hogy az 1000 dolláros (392 ezer forintos) okosórájuk, illetve a 2000 dolláros búvárórájuk is használhatatlanná vált.

jelezték a lapnak, hogy az 1000 dolláros (392 ezer forintos) okosórájuk, illetve a 2000 dolláros búvárórájuk is használhatatlanná vált. A cég azt javasolja, csatlakoztassák az eszközt a csak számítógépen elérhető Garmin Express alkalmazáshoz, és azon keresztül megoldható a probléma. A Techradarnak azonban többen jelezték, hogy így sem sikerült működésre bírni a GPS-t az okosórájukban.

