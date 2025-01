Jól fizet az orosz biznisz, csak lehet, hogy elveszik a profitot

A Raiffeisen Bank logója egy Lenin-szobor mögött Moszkvában. Forrás: AFP / Europress

Több mint kétmilliárd euró (820 milliárd forint) kártérítést kell fizetnie a Raiffeisen Bank oroszországi leányvállalatának egy orosz bíróság hétfői ítélete szerint. A Raiffeisen fellebbez az ítélettel szemben, de kénytelen lesz a kártérítés fedezésére céltartalékot elkülöníteni.

Előzmények: a Raiffeisen 2023 decemberében az osztrák Strabagban vásárolt volna 28 százalékos részesedést a Rasperia befektetési társaságtól 1,5 milliárd euróért. Az üzlet lehetővé tette volna, hogy az osztrák bankcsoport kivonja az orosz leányvállalatánál felhalmozódott profit egy részét, amelyhez Ukrajna orosz lerohanása óta nem fér hozzá, pedig azóta is szépen gyarapszik.

Az Oleg Gyeripaszka orosz oligarchához köthető Rasperia az amerikai kormány szankciója alatt áll, ezért nem jött össze az üzlet. A társaság ezután követelt kártérítést a – részben szintén Gyeripaszka-érdekeltség – Strabagtól, annak osztrák részvényeseitől és a Raiffeisen Bank orosz leányvállalatától.

Reakciók: a Raiffeisen szerint az orosz bíróság elfogult a Rasperia irányában, és jogsértőnek tartja az eljárást, amelynek tárgyalásán símaszkos, fegyveres emberek álltak a bírók mellett. Az orosz Kommerszantnak a cég szóvivője azt mondta, a kártérítés nem veszélyezteti a bank működését és pénzügyi stabilitását.

Miért fontos ez? A Reuters szerint az oroszországi Raiffeisennek 6 milliárd euró felhalmozott profitja van, azonban ehhez a szankciók miatt nem fér hozzá. Az osztrák bank a legnagyobb nyugati pénzintézet, amely továbbra is működik Oroszországban, emellett például az Unicredit és az OTP is folytatta oroszországi tevékenységét, utóbbi a profitjának egy részét haza is hozhatta.

Tágabb kontextus: az eset jól mutatja, hogy milyen kockázatokkal néznek szembe azok a nyugati vállalatok, amelyek közel három évvel Ukrajna lerohanása után sem hagyták el Oroszországot, abban a reményben, hogy egyszer vége lesz a háborúnak és a szankcióknak.

A kivonulás korábban sem volt könnyű, különösen a pénzintézetek számára, most pedig már legfeljebb csak akkor lehetséges, ha az anyavállalat megelégszik oroszországi érdekeltsége értékének pár százalékával. Az OTP már korábban is arra hivatkozott, hogy nem akarja elbukni befektetése nagy részét.

Az Európai Központi Bank és az amerikai pénzügyminisztérium is többször felszólította oroszországi kitettségének csökkentésére, illetve a kivonulásra a Raiffeisent, amely erre vonakodva reagált, hangsúlyozva (az OTP-hez hasonlóan) ottani tevékenységének visszafogását.

