Pénzzel, nyereményjátékkal és utalványokkal is toboroznak a nyugdíj- és egészségkasszák

Több egészség- és önkéntes nyugdíjpénztár is tagtoborzó akciókat indított az elmúlt hónapokban, amelyek révén akár százezer forintos egyszeri jóváírást is kaphatnak a frissen belépők. Az egészség- és önkéntes nyugdíjkasszáknál is bőven meghaladja a milliós szintet a taglétszám, ami ugyan egyáltalán nem elhanyagolható volumen, ám mindenképp arra utal, hogy óriási a növekedési potenciál a pénztári szektorban.

Csak az egészségkasszáknál bővül a létszám

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint ugyanakkor csak az egészség- és önsegélyező pénztári szektorban látható a taglétszám emelkedése: ez tavaly 5,2 százalékkal – nagyjából 56 ezerrel – 1,12 millióra emelkedett.

Ezzel szemben az önkéntes nyugdíjpénztáraknál egyelőre nem sikerült megállítani a taglétszám évek óta tartó, lassú csökkenését: a 2024 márciusáig tartó egy év alatt nagyjából 19 ezer ügyfél tűnt el, így jelenleg nagyjából 1,07 millióan rendelkeznek önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítással.

Mindezek alapján nem lehet csodálkozni azon, hogy a kasszák promóciós eszközökkel is igyekeznek bővíteni a tagságukat, hiszen a működőképességük hosszú távú fenntartásához ez mindenképpen szükséges. Az önkéntes nyugdíjkasszáknál a tagság kor szerinti összetétele sem túlságosan kedvező: az MNB adatai szerint 2022 végén a tagok alig több mint harmada volt 45 év alatti.

Ajánlóprogramok, utalványok, jóváírások

Az önkéntes nyugdíjkasszák igen változatos eszközöket vetnek be a tagtoborzó akcióiknál: népszerűek például az ajánlóprogramok, amikor az új ügyfelet és az őt behozó tagot is megjutalmazzák a kasszák. Az első befizetés egy részének (többnyire 20 százalékának) jóváírására is akadnak példák, de egyes kasszáknál az új belépők számíthatnak a partner kereskedőktől származó ajándékutalványokra is.

Szemléltetés gyanánt itt van a BiztosDöntés.hu gyűjtése arról, hogy most milyen akciók érhetők el az egyes szereplőknél:

Ami az egészségkaszákat illeti,

az OTP Egészségpénztár ajánlóprogramjában 10-10 ezer forintot kap az ajánló tag és az újonnan belépő is. A pénztár nyereményjátékot is folytat, ahol a regisztrált, a bankkártyájukat és egészségpénztári kártyájukat összekötő tagok február és november között havonta sorsoláson vesznek részt, ahol egy nyertesnek 50 ezer, egy másiknak pedig 100 ezer forintot írnak jóvá a bankszámláján, illetve a játék végén kisorsolják az 500 ezer forintos fődíjat is. A pénztárnál másik nyereményjáték is tart, ahol a számláikat online beküldő tagok között sorsolnak ki ajándékkártyákat és -utalványokat.

Az Allianz Egészségpénztárnál 4000 forintos vásárlási utalványt kap az, aki olyan új tagot hoz, aki legalább 10 ezer forint kezdő befizetést teljesít. Emellett a pénztár havi befizetésüket növelő tagjai prémium biztosítási csomagot kaphatnak az Allianz pénztáraitól, ha teljesítik a meghatározott feltételeket: fontos, hogy ez az ajánlat az új belépők mellett a meglévő tagokra is vonatkozik.

Az önkéntes nyugdíjkasszák közül

az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztárnál szeptember végéig 20 százalékos jóváírási akció van érvényben azoknál a tagoknál, akiknél a havi befizetés eléri vagy meghaladja a 10 ezer forintot. Fontos ugyanakkor, hogy a jóváírás mértéke nem haladhatja meg a 100 ezer forintot.

A Pannónia Nyugdíjpénztár ajánlóprogramjában mindkét érintett 8-8 ezer forintos jóváírásban részesülhet. Ezen kívül a meghatározott feltételeket teljesítő új tagoknak az első tagdíjbefizetés 20 százalékát – de legfeljebb 100 ezer forintot – is jóváírják a számláján.

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár 7500 forintos online utalványt ad azoknak, akik legalább havi 12 ezer forint tagdíjat fizetnek be a számlájukra.

Az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztárnál, ha az új tag legalább 24 ezer forintos, egyösszegű kezdő befizetést teljesít, 10 ezer forint értékű Tesco vásárlási utalványt kaphat. A számlainformációs rendszerbe regisztráló új tagok között pedig negyedévente egy felső középkategóriás mobiltelefont vagy táblagépet sorsolnak ki – a nyertes döntheti el, melyiket választja.

Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár a George platformon elindított tagsági kérelmeknél jóváírja az első havi tagdíjból levont belépési díjat, azaz négyezer forintot a belépési nyilatkozaton megadott bankszámlára. Az akcióban való részvételhez – egyebek mellett – legalább tízezer forint tagdíj befizetésének vállalása szükséges.

Kis költségek, nagy előnyök

Az önkéntes pénztári megtakarítások legnagyobb előnye, hogy alacsony költségszint mellett, viszonylag kis összeg havi befizetésével is hatékony eszközei lehetnek az öngondoskodásnak. A 20 százalékos – de legfeljebb évi 150 ezer forintos – adó-visszatérítés szintén erős érv a pénztári tagság mellett, miközben a számlaegyenleg egyéni és munkáltatói befizetéssel is növelhető, és az adó-visszatérítés az egyéni és munkáltatói befizetés után is igénybe vehető.

Az egészségpénztári megtakarításnál – az elsősorban egészségmegőrzésre, illetve gyógykezelésre szolgáló tartalékok képzésén túl – az is lényeges, hogy a kedvezményezettként megjelölt hozzátartozók számlái is elszámolhatók, miközben a pénztárak szolgáltatói partnereinél jelentős, akár 15-20 százalékos kedvezményt is elérhetünk az adott pénztár tagjaként.

Az önkéntes nyugdíjpénztári tagság mellett pedig az az egyik legfontosabb érv, hogy nem igényel nagy jártasságot a pénzügyekben: a frissen belépő tagnak csak azt kell eldöntenie, hogy milyen kockázati szintű – alacsony, közepes, magas – kockázati szintű portfóliót választ, és a pénzének befektetéséről a továbbiakban már a pénztár gondoskodik, a tagnak csak a tagdíj befizetéséről kell gondoskodnia. A kasszák többségénél egyébként jellemzően négy-öt portfólió közül lehet választani, ám például az OTP Nyugdíjpénztárnál hat, az Alfa Nyugdíjpénztárnál pedig hét portfólió közül is választhatnak az ügyfelek.

Nyugdíjjogosultságtól függetlenül, a belépéstől számított tíz év letelte után a megtakarítások hozama adó- és járulékmentesen felvehető, plusz egyes pénztáraknál az aktuális számlaegyenleg 50 százaléka banki hitelfedezetként felhasználható. Az egyes pénztári portfóliók teljesítménye – rövidebb és hosszabb időtávon – az MNB honlapján szereplő nyilvántartásban összevethető, és az egyes szolgáltatók közötti választást segítheti a költségek objektív összevethetőségét szolgáló teljes költségmutató (tkm) is, amely egyetlen százalékos érték segítségével mutatja meg a jövőbeni befizetéseket terhelő, összes felmerülő költséget.

Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál nagyon nagy a jelentősége a megtakarítási időszak minél korábbi megkezdésének, hiszen minél később kezdünk érdemben foglalkozni az idős korra való felkészüléssel, annál nagyobb havi megtakarítás kell az érdemi tartalék felhalmozásához. A minimálisan elvárt tagdíjak pedig a mai jövedelmi viszonyokhoz mérten egyáltalán nem tekinthetők magasnak: a piacvezető OTP Nyugdíjpénztárnál például havi nyolcezer forintnál húzódik az alsó határ.

