Csak akkor kap 50 milliárdot az állam Rákosrendezőért, ha hatszor annyit költ a projektre

A Rákosrendező pályaudvar déli udvara, háttérben a Városligettel. Forrás: MTI / Máthé Zoltán

Aláírták a Rákosrendezőn épülő mini-Dubaj 85 hektáros területének adásvételi szerződését. A magyar állam az emírségekbeli Eagle Hills-csoportnak adta el a területet nettó 50,9 milliárd forintért.

Az Eagle Hills ahhoz a Mohamed Alabbarhoz köthető, aki a Burdzs Kalifát is építtette, és a belgrádi új városnegyed építésén is dolgozott. A projekt hivatalos neve Grand Budapest.

Számokban: az Eagle Hills közleménye szerint több mint 12 milliárd eurót (ötezer milliárd forint) szán a hely fejlesztésére, a Nemzetgazdasági Minisztérium által hivatkozott nemzetközi szerződés 5 milliárd euróban (kétezer milliárd forint) határozta meg a befektetés minimumát.

Luxuslakások és irodaházak mellett a tervek szerint Európa legnagyobb plázája is helyet kap a Grand Budapestben, illetve 250-350 ezer négyzetméteren Budapest legmodernebb közparkját is kialakítanák, amelyet a befedett vasúti pálya fölött vezetnének át.

Ahogy a minisztérium emlékeztet, a terület egyes részein akár 250 és 500 méter közötti épületek is elhelyezhetők, ami azt jelenti, hogy akár Európa legmagasabb épületét is felépítheti a területen a befektető.

Felülnézet: az állam csak akkor jut hozzá a terület teljes vételárához, ha elkölt kapcsolódó közlekedésfejlesztésre 800 millió eurót (330 milliárd forintot). Fel kell újítania Rákosrendező vasúti megállóhelyét, a Rákos-patak mellett kerékpáros-gyalogos tengelyt épít, és megépíti a Nagy Lajos király útját és a Szegedi utat összekötő felüljárót.

A Kisföldalattit meghosszabbítják a Körvasútig, és a későbbi repülőtéri vasút is megállóhelyet kaphat az új városnegyedben.

Igen, de: a 330 milliárdos összeg azért is figyelemre méltó, mert a MÁV-nak nem volt 14 milliárd forintja a kármentesítésre. Ezt az előző tulajdonos MÁV vállalta magára, és korábban 24 hónapos munkával számoltak, de Lázár János közlekedési miniszter tervei miatt erre már nem maradt pénz.

A terület erősen szennyezett, több mint 255 ezer tonna hulladék halmozódott fel, köztük olajszármazékok, toxikus nehézfémek. Így a kármentesítés, bontás és a hulladékelszállítás az új tulajdonos feladata lesz. Ráadásul Rákosrendező a fel nem robbant bombákkal és gránátokkal leginkább szennyezett terület Magyarországon.

Alulnézet: a Grand Budapest területén van a Tatai úti MÁV-lakótelep is. A 27 lakásból álló telepen élők ügye közel egy éve húzódik, az üresen álló lakásokat pedig azóta betörők is felfedezték maguknak. A vasúttársaság két jogcím nélküli lakóval és négy céggel a mai napig sem tudott megállapodni, a négy vállalat perre is vitte az ügyet.

Reakciók: korábban a Fővárosi Közgyűlés megszavazta, hogy a projekt területén legalább 25 hektár zöldfelületnek kell maradnia, és 15 ezer megfizethető lakásnak kell épülnie. Ennek érvényesítésére azonban nincs módja, mert a kormány nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak nyilvánította a Grand Budapestet.

A főpolgármester hétfőn azt írta, továbbra is ragaszkodik a Parkváros ötletéhez. Vitézy Dávid fővárosi képviselő pedig azt, hogy a befektető azt épít a területre, amit akar, gyakorlatilag egy fél kerület mostantól egy másik ország irányítása és felügyelete alatt áll Budapesten.

Mi következik? Lázár János korábban azt mondta, az új városnegyed legkésőbb 2030-ra felépül. Az adásvételi szerződésben azonban 2039. március 13-át határozták meg a befejezés legkésőbbi határidejeként.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAláírták a rákosrendezői ingatlanfejlesztés szerződését, a főváros kikéri a budapestiek véleményétFebruár közepén megindult a projekt előkészítése, a környékbeli szolgálati lakásokban lakók 30 napot kaptak arra, hogy új lakóhelyet találjanak maguknak.

