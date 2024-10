Érthetetlen, hogy mire kell a Szijjártó által szerzett orosz gáz

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kezet fog tárgyalásukon Szergej Lavrovval, Oroszország külügyminiszterével az ENSZ Közgyűlése 79. ülésszakának idején New Yorkban 2024. szeptember 25-én. Fotó: MTI/KKM

Az egész ország nem fogyaszt jelenleg annyi gázt, amennyit az elérhető információk alapján az MVM Oroszországból vásárol. A többletet el lehetne tárolni, de október eleje óta nem nő, hanem csökken a hazai tárolókban lévő gázmennyiség.

Szijjártó Péter az orosz állami RIA Novosztyi hírügynökségnek adott interjújában arról beszélt, hogy az idei utolsó negyedévben a hosszútávú szerződésben szereplő mennyiség felett is vásárol gázt Magyarország – az állami MVM – a Gazpromtól.

az orosz állami RIA Novosztyi hírügynökségnek adott interjújában arról beszélt, hogy az idei utolsó negyedévben a hosszútávú szerződésben szereplő mennyiség felett is vásárol gázt Magyarország – az állami MVM – a Gazpromtól. Bár a külügyminiszter mennyiséget nem közölt, a Porfolio értesülései szerint az eredetileg leszerződöttnél napi szinten 11 millió köbméterrel több orosz gáz érkezhet az országba Szerbia felől.

Számokban: a napi 11 millió köbméter rengeteg, év végéig tulajdonképpen egymilliárd köbméternyi többletet jelent, azaz lényegében az eredeti mennyiség duplája. A Portfolio szerint így most a szerb-magyar vezeték teljes kapacitását az MVM foglalja le.

A Szerbia felől érkező export felpörgetése azt is jelenti, hogy az elmúlt napokban csak ebből az irányból több gáz jött az országba, mint amennyit elfogyasztottunk. Az őszi napi csúcsfogyasztás eddig október 15-én volt 23 millió köbméterrel.

export felpörgetése azt is jelenti, hogy az elmúlt napokban csak ebből az irányból több gáz jött az országba, mint amennyit elfogyasztottunk. Az őszi napi csúcsfogyasztás eddig október 15-én volt 23 millió köbméterrel. Október eleje – tehát a szerződés módosításának kezdete – óta 45 millió köbméterrel több gázt hoztak be ebből az irányból, mint amennyi az országban fogyott. Ez azonban nem maradt itt, ugyanebben az időszakban ugyanis a tárolók töltöttsége végig csökkent.

Miért fontos ez? Az állami szereplők tehát úgy hoznak be több gázt az országba, hogy arra itt nem igazán van szükség. A hazai fogyasztás jelenleg évi 8,5 milliárd köbméter, az MVM pedig az idén 5,5-6 milliárdot vásárolhat csak Oroszországból.

Az állami energiaóriás pedig véletlenül sem az egyetlen szereplő a piacon, így ez az importmennyiség egészen döbbenetesen nagy. Különösen, hogy Szijjártó Péter korábbi bejelentései alapján Törökországból és Horvátország felől is vettek gázt.

pedig véletlenül sem az egyetlen szereplő a piacon, így ez az importmennyiség egészen döbbenetesen nagy. Különösen, hogy Szijjártó Péter korábbi bejelentései alapján Törökországból és Horvátország felől is vettek gázt. Egy ilyen beszerzésnek csak akkor lehet értelme, ha nagyon olcsón kapja az MVM a gázt. Ezt persze nem lehet kizárni, ám ekkor is kérdés, hogy végül hol hasznosul ez, kinek adja el az állami vállalat az olcsó energiahordozót.

Mi várható? Korábban is írtunk már róla, hogy Szijjártó Péter, miközben rendszeresen többlet-gázbeszerzésről egyezik meg az oroszokkal, más országokban is egyeztet gázvásárlásról. Az ezeken letárgyalt mennyiségekkel akár már az orosz forrást is kiválthatnánk.

Az oroszok lecserélésére azonban nincs szándék, ezt többször rögzítették a kormány tagjai. Így viszont nemcsak most, hanem hosszabb távon is kérdés, hogy mit szeretne kezdeni az évi 3-5 milliárd köbméternyi többletgázzal az állam. Itthon ugyanis a jelek szerint nem lesz rá szükség.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA földgáznál már lazán kiválthatná a kormány az orosz szállításokatAz orosz gáz nagy részét már akkor is nélkülözni lehetne, ha a külügyminiszter tárgyalásain lebeszélt ügyleteknek csak a fele valósul meg.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMost látszik, mennyire megütötte az oroszokat, hogy nem veszik a gázukat EurópábanAz európai piac összeomlása miatt lett közel negyed évszázadnyi nyereséges működés után 2023-ban veszteséges a Gazprom orosz gázóriás.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMegvan a recept, hogyan lehet leválni az orosz gázról: politikai akarat, kényszer, beruházásokNem akkor, amikor mondták, de rendkívül gyorsan kiváltotta az orosz földgázimportot Lengyelország. Sokat segített, hogy évek óta készültek erre.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Közélet földgáz gazprom orosz gáz Szijjártó Péter Olvasson tovább a kategóriában