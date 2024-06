A legszegényebb településeken tarolt a Fidesz, 65 helyen nyert a Tisza

Több tucat olyan település volt, ahol a néhány hónapja még szinte ismeretlen Tisza párt európai parlamenti listája több szavazatot kapott, mint a Fidesz-KDNP-é. A kormánypártok ismét letarolták az ország legszegényebb falvait, az eddigi ellenzék pedig sehol nem jutott 20 százalék fölé. Megnéztük, hol teljesítettek a legjobban és hol a legrosszabbul a különböző pártok és pártszövetségek.

100 százalék Fidesz

Az előző néhány választáson már teljesen egyértelmű trend volt, hogy az ország szegényebb régióiban tarolnak a kormánypártok. Két évvel ezelőtt az ilyen térségekben két olyan falu is akadt, ahol minden választásra jogosult a Fidesz-KDNP listájára szavazott, a 20 legszegényebb településen pedig átlagosan 87,6 százalékot kapott a kormányzó erő.

Ez ezúttal is hasonlóan alakult. A tíz legalacsonyabb átlagjövedelmű település között*Ezeken a településeken volt a lakosok átlagos személyi jövedelemadó-alapja a legalacsonyabb 2020-ban. mindössze kettő olyan volt, ahol nem érte el a 85 százalékot a Fidesz támogatottsága, és ebben a tíz községben az átlag is meghaladta a 83 százalékot. Az arányokon ráadásul Fidesz szempontból sokat ront a mintázatból kilógó Rajka, ahol a külföldiek magas száma eltorzíthatja a jövedelmi statisztikákat.

A Fidesz-KDNP listája ezúttal egy településen, a fenti grafikonon is szereplő Gadnán ért el 100 százalékot: itt mind a 89 szavazó a kormánypártokra adta a voksát. A nagyobb, legalább ezer választásra jogosultat számláló települések közül Tiszabőn teljesítettek a legjobban, ahol az 1078 szavazóból csak 15 ikszelt más lista neve mellé.

A leginkább fideszes települések között azonban nincsenek igazán népesek. A tízezer fő feletti városok közül Kiskőrösön érték el a legjobb eredményt 58,2 százalékkal, azaz ahogy korábban, ezúttal is a kisebb településeken ment jobban a kormánypártoknak.

A fővárosban és a megyei jogú városok jelentős részében viszont szokás szerint alulteljesítettek. Az ország legkevésbé fideszes közigazgatási egysége közül öt budapesti kerület volt, de felkerült erre a listára Szeged is.

Hatvanöt helyen nyert a Tisza párt

Az európai parlamenti választásokon második helyen végző Tisza párt sehol nem tudott annyira dominálni, mint a Fidesz-KDNP, de 65 helyen is megverte a kormánypártokat. Ráadásul ezek között számos olyan van, ahol több tízezren szavaztak: Budapesten kilenc kerületet húzott be a Tisza, de legyőzte a Fideszt a 10 ezer fő fölött települések közül egyebek mellett Szegeden, Tiszaújvárosban, Budaörsön, Kazincbarcikán, Szolnokon, Jászberényben, Nyíregyházán és Szigetszentmiklóson is.

Magyar Péter pártja egyébként a legjobb eredményt Misefán érte el, ahol a 153 szavazat 46,4 százalékát ők kapták. A nagyobb települések közül Ostoroson, Nyergesújfaluban és Bábolnán is 40 százalék fölé jutottak. A leggyengébben pedig ott teljesítettek, ahol a Fidesz tarolt, de 10 százalék alatti eredményük elég kevés helyen született.

A régi ellenzéki pártok teljes összeomlását a települési adatok is elég jól mutatják.

A DK-MSZP-Párbeszéd közös listája sehol nem jutott 20 százalék fölé.

Ezt az egyötödös eredményt is csak egy kisebb településen, Tengeriben sikerült hozni, ahol a 35 szavazóból heten voksoltak rájuk. A fővárosban szokás szerint felülteljesített a baloldali szövetség, de a legjobb eredménye így is csak 16,3 százalék volt a XVIII. kerületben.

Ezzel szemben szép számmal voltak olyan települések, ahol az 1-2 százalékot sem ütötték meg, de Hódmezővásárhelyen is csak 4 százalékos támogatottságuk volt. Abban már semmi meglepő nincs, hogy a Fideszt sehol nem sikerült megverniük, de a Tisza pártnál is csak 38, kifejezetten apró településen kapott több szavazatot DK-MSZP-Párbeszéd lista.

Már a „kis pártok” is nagyobbak

A baloldali szövetség 20 százalékos rekordját ráadásul nem is csak a két nagy pártnak sikerült felülmúlnia, hanem szinte mindenkinek. A Mi Hazánk 17 településen is jobb eredményt ért el ennél. Sőt, Toroczkai László pártelnök hazai pályáján, Ásotthalmon 39,4 százalékkal a Fideszt és a Tiszát is verte.

A Kutyapárt legjobb eredménye is magasabb volt 20 százaléknál, igaz, a Veszprém megyei Óbudavárin a 21,4 százalék összesen 6 szavazatot jelentett. Szinte pontosan ugyanilyen szavazatarányt ért el a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Néppárt is, csak egy kicsit nagyobb településen, Hódmezővásárhelyen. A Csongrád-Csanád megyei városban, ahol Márki-Zayt harmadszor választották polgármesterré, ez közel ötezer szavazatot hozott a pártnak, ennél azonban a Fidesz és a Tisza is többet kapott.

A helyi beágyazottság a Megoldás Mozgalomnak is hozott 20 százalék feletti eredményt: a Baranya megyei Drávapiskin, ahol ők adták a polgármester, például 55 százalékig jutottak, de 22 százalékos támogatottságuk volt a borsodi Bereten is. Más kérdés, hogy a két sikeres szereplés összesen 81 szavazatot jelentett. Nagyjából háromszor annyit, mint a Jobbik egyetlen 20 százalék feletti eredménye a Somogy megyei Kisasszondon.

A Momentum ugyan nem érte el a 20 százalékot, de nem sokkal maradt el ettől: az országos rekordja 19 százalék volt Kisgörbőn. Ráadásul 14 százalékig jutott a VI. kerületben is, ahol a jelöltje, Soproni Tamás lett (maradt) a polgármester.

Az LMP országos rekordja ennél is alacsonyabb volt, alig 12,5 százalék, ráadásul az 5 százalékos szavazatarányt is mindössze nyolc településen érte el. Ezt az eredményt kellett volna országosan hozni ahhoz, hogy mandátumot szerezzen.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkZugló és Erzsébetváros fordíthatta meg Karácsony javára az eredménytAz első adatközléstől az adatok feldolgozásának szinte a legvégéig Vitézy Dávid vezetett a főpolgármesteri címért vívott harcban.

