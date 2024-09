Tarthatatlan a helyzet a palackvisszaváltó automatáknál, lépnek a boltok

A vezető élelmiszerbolt-láncok azt tervezik, hogy ahol csak lehet, kiköltöztetik a palackvisszaváltó automatákat az eladóterekből és még az üzletek előteréből is. Az eddig jellemző belső elhelyezés a forgalmasabb üzletekben láthatóan sok esetben nem vált be. A palackokkal gyakran nagy zsákokkal állnak sorban az emberek, és ez senkinek sem jó, sem a palackot visszaváltóknak, sem a vásárlóknak, de a bolti személyzetnek sem, mert csúcsidőben mindenki zavarja egymást. Az automaták környékének tisztán tartása sem egyszerű feladat, azzal is nagyon küzdenek az üzletek.

Ha valaki nem vásárolni érkezik az üzletbe, csak palackot visszaváltani, akkor a legtöbb esetben csak a pénztárakon keresztül tud kimenni, a helyzet pedig még macerásabb, ha csak bent szembesül azzal, hogy az automaták épp nem működnek – ez egyelőre elég sokszor előfordul, főleg a kisebb teljesítményű automatatípussal vannak komolyabb problémák. Ilyenkor az eladótérből az összes palackot hurcolva kell a pénztáron keresztül kilavírozni az üzletből.

A RePont mobil alkalmazása nem jelzi a térképén, hogy mely automaták nem működnek, de ahogy az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) írta nekünk, a szabályok szerint a 400 négyzetméternél nagyobb üzleteknek nemcsak automatákat működtetni kötelező, hanem meghibásodás esetén kézi visszaváltást is biztosítaniuk kell. Valószínű, azonban, hogy erről sok vásárló nem is tud, de tapasztalataink szerint a boltok sem nagyon reklámozzák ennek lehetőségét. Olyan tartalmú kiírást még sosem láttunk, hogy „az automata nem működik, kérjük vigye a palackokat a pénztárhoz, vagy forduljon segítségért egy eladóhoz”.

Mindez összességében már annyira rontja a vásárlói élményt, hogy muszáj változtatni rajta. Úgy tudjuk, hogy az automaták eladótérből való kitelepítését az első hónapok tapasztalatai alapján gyakorlatilag mindenhol szeretnék mihamarabb elkezdeni.

Van ilyen célunk, egyelőre a rendszer működtetésével kapcsolatos tapasztalatok értékelése zajlik, utána fogunk döntést hozni arról, hogy mely konkrét helyszíneken fogjuk megvalósítani az automaták áttelepítését

– mondja Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője.

A Lidl Magyarország arra törekszik, hogy a vásárlók számára minden esetben a legjobb megoldást tudja nyújtani. Jelenleg mind a 209 áruházban megtalálhatóak a visszaváltó automaták, különböző elhelyezéssel. A vállalat jelenleg vizsgálja a bejáratnál található gépek áttelepítésének lehetőségét

– mondta lapunknak Tőzsér Judit, a Lidl kommunikációs vezetője.

A költöztetés azonban nem olyan egyszerű, mint amennyire elsőre tűnik. Ahogy az OKSZ mondja, az automatákat az – egész országra szóló hulladékkoncessziót 35 évre elnyerő – Mohu adja, de minden technikai feltételt a boltok biztosítanak, és ha például külön épületrészbe kell kivinni a berendezést, akkor az még építésiengedély-köteles is lehet.

Az áruház a Mohu és/vagy a berendezés gyártója által megadott specifikációk alapján köteles kialakítani a visszaváltási helyiséget, és az automaták üzemeltetéséhez minden esetben beltéri működési feltételeket kell biztosítani. Akkor is, ha például egy eladótéren kívüli konténerbe helyezik át. A beltéri működés meghatározott hőmérsékleti tartományt, zárhatóságot, villamos betáplálást és internetkapcsolatot jelent.

Úgy tudjuk, a boltláncok most leginkább azzal küzdenek, hogy az automaták kiköltöztetése általában nagyon lassú, nagyon bürokratikus, bonyolult, de főleg drága folyamat, adott esetben egyenként is milliós tételekről van szó.

A nagy üzletláncok sok esetben nem tudják, de sokkal inkább nem is szeretnék úgy kialakítani a külön visszaváltó helyiségeket, hogy az eladótérből válasszák le azokat, mert a forgalmasabb helyeken csúcsidőben így is könnyen zsúfolttá válnak az üzletek. Ugyanakkor az is könnyen előfordulhat, hogy egy külön épületrész kialakítására vagy például egy konténer parkolóban való elhelyezésére már nem ad engedélyt a település, a bürokratikus csatákat egyenként kell minden cégnek megvívni.

