Egyre gyakoribbak az iskolákat célzó tömeges bombafenyegetések Közép-Európában

Rendőrautó áll a bombariadó miatt kiürített zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium előtt 2023. február 7-én. Foró: MTI/Katona Tibor

Több tucat magyarországi iskola kapott fenyegető üzenetet csütörtök reggel. Az intézményeket folyamatosan ürítik ki, a szülőket értesítették, illetve a gyerekeket több esetben igyekeznek más épületekben elhelyezni.

Az email első mondata az, hogy „az iskolában robbanószerkezetet helyeztek el”. A láthatóan fordítóprogrammal készített levél küldője a muszlimok elleni háborúról és Allah akaratáról ír a fenyegetésben.

Előzmények: nem ez az első tömeges, iskolákat érintő bombafenyegetés a közép-európai térségben. Bulgáriában épp tegnap kapott országszerte sok iskola bombafenyegetést e-mailben. Miután sehol sem találtak robbanószerkezetet, a tanítás jellemzően még aznap folytatódott.

Számokban: idehaza eddig 121 iskola érintettsége derült ki, de ez szám a fenyegetés beérkezésének módja miatt még nőhet. A szlovákoknál például szeptemberben az oktatási minisztérium figyelmeztette az iskolákat, hogy olvassák el a beérkező e-maileket, nehogy késve értesüljenek a fenyegetésről.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is arról beszélt, hogy a végleges szám attól függ, „ki mikor nyitja meg az emailt”.

Mi várható? Szlovákiában a szeptemberi esetnél a hatóságok minden egyes érintett iskolát átkutattak, és várhatóan ez történik majd Magyarországon is. Így még ha ki is derül, hogy a fenyegetés nem valós, az intézmények átvizsgálásának akkor is jelentős, többmilliós költsége lesz.

A bombafenyegetésekért itthon már egy évtizede a korábbinál is súlyosabb büntetés jár: 2014-ben is szabtak ki letöltendő börtönbüntést közveszéllyel fenyegetés miatt. Ettől azonban nem lett kevesebb kamu bombariadó.

