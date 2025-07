Ráfüggött Amerikára az európai autóipar, mielőtt Trump belekezdett a vámháborúba

Fotó: AFP/Europress

Az Egyesült Államok és Kína voltak az Európai Unió autóiparának legfontosabb külpiacai 2023-ban az export révén keletkező hozzáadott érték tekintetében az Eurostat jelentése szerint. Az amerikai vásárlók szerepe ráadásul növekedett is a közelmúltban, így két éve már az uniós autóipar export utáni hozzáadott értékének ötöde a most védővámokat bevezető országhoz kötődött.

Miért fontos ez? Donald Trump a múlt hét végén bejelentette, hogy augusztustól 30 százalékos vámot vet ki az Európai Unióból importált termékekre az unióval szembeni kereskedelmi deficit miatt, függetlenül az eddigi szektoriális terhektől. Az intézkedés a magyar gazdaságot is erősen érintheti az Eurostat most publikált, 2023-ra vonatkozó adatai szerint.

Az export hazai hozzáadott értéke a kivitt áruknak a hazai gazdaságban megtermelt, vagyis az exportcikkek előállításához behozott termékek és szolgáltatások nélküli része. Ez létrejöhet a munkaerő vagy akár a nyersanyagok hozzáadása révén is. A magyar exportban viszonylag alacsony a hazai hozzáadott érték.

a kivitt áruknak a hazai gazdaságban megtermelt, vagyis az exportcikkek előállításához behozott termékek és szolgáltatások nélküli része. Ez létrejöhet a munkaerő vagy akár a nyersanyagok hozzáadása révén is. A magyar exportban viszonylag alacsony a hazai hozzáadott érték. A jövedelmek a hozzáadott érték után keletkeznek, a termelés vagy szolgáltatás során történő értékteremtésből tudnak a cégek béreket fizetni, illetve a tulajdonosaik profitot realizálni. Az export hazai hozzáadott értéke nemzetgazdasági szempontból is fontos a növekedéshez való hozzájárulása miatt.

Alulnézet: a nem uniós gazdaságokba irányuló autóipari exporttal kapcsolatos hazai hozzáadott érték Magyarországon is döntően, nagyságrendileg tizedrészt az Egyesült Államokhoz kötődött az elmúlt években. Hasonló arány volt megfigyelhető a villamos berendezések gyártásában 2014 és 2023 között, ahova az akkumulátorok előállítása is tartozik, de a teljes feldolgozóipart nézve is.

A német export után adódott a legtöbb hozzáadott érték Magyarországon. A feldolgozóipar egészében megvalósult export hazai hozzáadott értékének nagyjából 15 százaléka kötődött a német kivitelhez, míg a járműiparban 25 százalékról 20 százalék alá süllyedt ez az arány, a villamos berendezések területén pedig éppen fordítva, 20 százalék alól 25 százalékig nőtt.

Tágabb kontextus: a kínai exportkorlátozások sem közömbösek e statisztikák tükrében. Az ország kedden többek között olyan technológiák kivitelét vonta korlátozás alá, amelyek a lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátorhoz szükséges katódanyagok gyártásához szükségesek – kérdés, ezek hiányában a magyar akkumulátorgyárakban milyen szintű munkát lehet majd elvégezni.

A CATL akkumulátoraihoz szükséges technológia exportját is korlátozza Kína
Akkumulátorok gyártásához és a lítium bányászatához szükséges technológiák kivitelét is korlátozzák, hogy a versenytársak ne tudjanak felzárkózni.

Zakatol, de nem jut előre a Magyarország nevű összeszerelő üzem
A magyar gazdaságban megtermelt érték egyre nagyobb részét exportáljuk, de nem lépünk feljebb a nemzetközi termelési láncokban az OECD friss adatai szerint.

