Egyetlen csatán múlhat az idei orosz hadjárat sikere

Példátlan sikert hozott az orosz stratégiai bombázók bázisai elleni vasárnapi ukrán támadás, a felvételek alapján több nagy hatótávolságú orosz bombázó semmisült meg, mint előtte a több mint három éve tartó háború alatt összesen. Mivel ezeket a típusokat már nem gyártják – és újabb megfelelőiket is csak elhanyagolható számban -, pótolhatatlan veszteségekről van szó, és ez akár jelentősen is csökkentheti az Ukrajna elleni légitámadások erejét.

Erről a támadásról nehéz volt nem értesülni, az viszont nincs könnyű helyzetben, aki legalább nagyjából szeretné követni, hogy mi történik az ukrajnai földi hadszíntereken. Távolabbról nézve azt láthatja, hogy alig változik valami, a front szinte mozdulatlan, miközben olyan címekkel is találkozhat, miszerint lehengerlő orosz tavaszi/nyári offenzíva indult, és egymás után esnek el az ukrán települések.

Az igazság a kettő között van, az évszakok pedig már régóta nem játszanak túl nagy szerepet: az orosz hadsereg 2023 ősze óta folyamatosan nyomás alatt tartja az ukrán védelmet, és sikereit nem a külső környezeti körülmények határozzák meg, hanem az, hogy képes-e éppen rést ütni valahol az ukrán védelmen.

A kelet-ukrajnai, Doneck megyei Avgyijivka erődvárost például egy 2023 októberétől 2024 februárjáig tartó csata után foglalta el az orosz hadsereg, majd áprilisban ettől északnyugatra ért el egy olyan áttörést, amelyet ki tudott használni az év hátralévő részében. Egyrészt visszavetették az ukrán hadsereget a háború előtt 60, illetve 46 ezres lakosságú Pokrovszk és Mirnohrad városainak határáig, másrészt délre fordulva elfoglalták a délnyugat-donecki térség védelmében addig kulcsszerepet játszó Kurahove és Velika Novoszilka településeket.

Ezek taktikai-harcászati szempontból jelentős orosz sikerek voltak, de az összkép szempontjából érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi másfél évben nagyjából Ukrajna területének egy százalékát tudták elfoglalni, ami például Somogy megye kiterjedésének felel meg. Ráadásul ezen a területen nem volt egyetlen olyan település sem, amelyet akár csak magyar mércével nagyvárosnak lehetne minősíteni.

Ezen próbál változtatni most az orosz hadsereg, amely egy helyi áttöréssel éppen éket ver Pokrovszk és Mirnohrad, illetve az ezektől északkeletre lévő, korábban közel 70 ezres Kosztyantinyivka közé.

Ennek a hadműveletnek, csatának a kimenetele határozhatja meg, hogy sikeresebbek lesznek-e az oroszok idén, mint tavaly.

Az ukránok még mindig a tavaly tavaszi, avgyijivkai-ocseretinei orosz áttörés következményeitől szenvednek. Akkor az említett módon az oroszok nyugat, majd dél felé vitték az offenzívát tovább, most viszont – miután Pokrovszknál elakadtak – az északi irányra feküdtek rá, az utóbbi hetekben sikeresen.

During April and May, the Russians formed a dangerous salient against the Ukrainian defenses between Kostiantynivka and Pokrovsk.

The so-called spring offensive has progressed relatively quickly, and serious issues may lie ahead in the near future. 1/ pic.twitter.com/Yiivmbowqq

— Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) May 28, 2025