Miután megdrágította az EU a kínai e-autókat, elkezdtek benzinest hozni

Behajózásra váró kínai autók. Fotó: AFP/Europress

Áprilisban 21 százalékkal esett Kína amerikai exportja a vámháború miatt, de a várakozásoknak megfelelően az EU-ba 8 százalékkal, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének tíz tagállamába pedig 21 százalékkal nőtt. Így összességében az amerikai visszaesés ellenére is 8,1 százalékkal emelkedett Kína kivitele.

A délkelet-ázsiai ugrásban szerepet játszik, hogy a kínai exportőrök a 2018-as kereskedelmi háborúhoz hasonlóan most is az áru megutaztatásával próbálják megkerülni az amerikai vámokat.

Az első negyedévben a kínai export 7,5 százalékkal nőtt, az import viszont 4,2 százalékkal csökkent, ezzel a kereskedelmi többlet GDP-arányosan 6,1 százalék volt, ami kiemelkedően magas érték. A kínai termelői árak csökkenése is folytatódott, márciusban 2,5, áprilisban 2,7 százalékos deflációt mértek. A fogyasztói árak emelkedése továbbra is alig 0,1 százalék, azaz a magas export ellenére is túltermelés van Kínában.

Mindez annak a jele, hogy Kína továbbra is pörgeti a feldolgozóipart, a 2007 óta emlegetett gazdasági szerkezetváltás idén sem jött el.

A kínai jegybank újabb lazítással reagált a helyzetre, de a belső fogyasztás hőn áhított emelésének világos korlátai vannak. A kormány egyik terve például a fogyasztói hitelezés ösztönzése volt, ami a Cajhszin üzleti lap gyűjtése szerint a nem teljesítő hitelek számának gyors növekedéséhez vezetett, 2008 óta nem volt ilyen magas az érték.

Peking a fenitek fényében kész volt némileg enyhíteni a vámháború hevén, ami fontos szerepet játszhatott abban, hogy hétfőn megszületett a köcsönösen 115 százalékos, egyelőre 90 napra szóló átmeneti vámcsökkentés.

A kínai export pörgetésének egyik mellékszála egyébként, hogy az elektromos autók importjának megvámolása után a kínai vállalatok átálltak a hibridek és belső égésű motoros autók európai exportjára: az év első három hónapjában 150 ezer kínai „hagyományos” vagy hibrid autót regisztráltak Európában, míg ez a szám tavaly ilyenkor még csak 45 ezer volt.

Ebből fakadóan a kínai import növekedése nem állt meg,

márciusban először lépte át a kínai márkák piaci részesedése az 5 százalékot az európai piacon.

A BYD 8,5, az MG 4,7 ezer autót adott el, az Xpeng és a Leapmotor 1400 és 1200 darabot az EU, az Egyesült Királyság, Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein piacán. Ez újabb csapást jelent a Volkswagenre és a Stellantisra, amelyek eddig az elektromos átállás elhalasztása mellett lobbiztak, abban bízva, hogy ezzel lassítani tudják a kínai konkurencia európai betörését.

Az exportdömpinggel szemben a pénzügyi folyamatok terén ellentétes a mozgás, Ázsiát is elérte a dolláreladási láz.

A térség valutái jelentősen erősödtek a dollárral szemben, miután az ázsiai exportőrök Trump tevékenysége mentén elkezdtek felhagyni azon évtizedes gyakorlattal, hogy az exportból befolyó dollárbevételüket amerikai pénzügyi eszközökben helyezik el, sőt elkezdték hazahozni a pénzt Amerikából. Egyes elemzők szerint a tőkekimenekítés elérheti a 2500 milliárd dollárt is.

Ez annyiban egybevág Trump elképzeléseivel, hogy a dollár gyengítése és az ázsiai valuták erősödése elméletben rontja az ázsiai import és javítja az amerikai export árverseny-képességét. A probléma az, hogy az amerikai eszközök iránti kereslet csökkenése magasabb kamatokat és alacsonyabb amerikai beruházásokat eredményezhet, és drágítja az amerikai államadósság finanszírozását is.

Közbna azonban újabb front megnyitását ígéri a kereskedelmi háborúban, hogy az ír hatóságok 500 millió euróra büntették a Tiktokot, amiért továbbította Kínába európai felhasználók adatait. A cég tagadja ezt, és megfellebbezte a büntetést.

A francia kormány azt szorgalmazza, hogy az EU vessen ki minimális kezelési költséget a Kínából érkező, 150 euró érték alatti csomagokra, hogy ezzel megdrágítsa a kínai e-kereskedők és fast fashion cégek európai térnyerését. A fő célpont a Shein és a Temu, a hivatalos indok az üzleti modellel járó pazarlás és környezeti károkozás megfékezése, de vélhetően legalább ekkora szerepet játszik a francia nyomásban az európai divatipar (beleértve ebbe a hasonlóan pazarló európai fast fashion brandeket is) védelme.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Világ autó divatipar kereskedelem Kína Temu vámháború Olvasson tovább a kategóriában