Több tucat halott, lelőtt vadászgépek, hol áll meg a két atomhatalom összecsapása?

Rakétatámadást indított India a vitatott hovatartozású Kasmír tartomány és Pakisztán Pandzsáb tartománya ellen szerda hajnalban, erre később a szintén atomhatalom Pakisztán tüzérségi támadásokkal válaszolt.

Clear map of where Indian missiles hit this morning as part of Operation Sindoor. (map/@detresfa_) pic.twitter.com/WcWuFTwpPb

— Shiv Aroor (@ShivAroor) May 6, 2025