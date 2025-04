Megérzi a pofonokat, de Kína egyelőre nem látszik megtörni a kereskedelmi háborúban

Exportra szánt autók egy kikötőben a kelet-kínai Csiangszu tartományban, Nancsing városában 2025. április 29-én. Fotó: AFP / Europress

A kereskedelmi háború fő célpontja, Kína egyelőre nem látszik megtörni. Bár a kínai gazdasággal is vannak komoly szerkezeti problémák, Peking a jelek szerint menedzselhetőnek tartja a vámháború költségeit, és abban is bízik, hogy a világgazdaság nagyobb része ellenszegül majd az amerikai zsarolásnak.

Felülnézet: A kínai gazdaság az első negyedévben gyorsult, 5,4 százalékos növekedést produkált, bár ebben az is benne van, hogy a vámháborús félelmek miatt az év elején megugrott az export*Az emelés előtt be akartak tárazni az amerikai importőrök., az áprilisi vámemelés pedig még nem látszik az adatokban. Jó jel viszont Pekingnek, hogy a kiskereskedelmi forgalom is erősen, 5,9 százalékkal emelkedett.

Az 5 százalékos éves növekedési cél a vámháború ellenére nincs veszélyben, legfeljebb „proaktívabb” költségvetési és monetáris politikára lesz szükség a pénzügyminisztérium és a jegybank szerint.

Igen, de: piaci közgazdászok viszont ennél borúsabban látják a helyzetet, a második és harmadik negyedévre 4 százalék alatti növekedést várnak a jelenlegi tendenciák mellett.

2023 decembere óta a legalacsonyabb szintre

esett vissza, és az ipari termelés csökkenését mutatja a feldolgozóipari beszerzési menedzser index, amelyet a kínai statisztikai hivatal szerdán publikált. A hivatal kommentárja szerint az esésnek a „külső környezet változásához” van köze. Viszont egyes elemzések szerint még így is enyhébb a kereskedelmi háborús sokk hatása a kínai gazdaságra a pesszimistább előrejelzésekhez képest.

Tágabb kontextus: Kína a rendszer belső legitimációja és Hszi Csin-ping pártfőtitkár renoméjának védelme miatt sem engedheti meg magának, hogy úgy tűnjön, engedményeket tesz a Kínát becsmérlő Trump-kormány felé.

Előzmények: Peking az amerikai vámok viszonzását követő első ellencsapásként az exportengedélyeztetési rendszer átalakítására hivatkozva felfüggesztette számos olyan kulcsfontosságú ásványi anyagok és feldolgozott nyersanyag kivitelét, amelyek globális termelésének és finomításának több mint 90 százalékát Kína adja.

A nyugati ipar számára

ez régen ismert sebezhetőség, Trump erre hivatkozva hivatalba lépése óta Ukrajnától Kongón át Grönlandig számos területen tett kísérleteket a ritkaföldfémekhez való amerikai hozzáférés diverzifikálására. Az azonban nem vall kiemelkedő stratégiai érzékre, hogy az előtt kezdett Kínával vámháborúzni, hogy a diplomáciai fenyegetéseken túl bármilyen valós lépést tett volna a sebezhetőség csökkentése érdekében.

kiemelkedő stratégiai érzékre, hogy az előtt kezdett Kínával vámháborúzni, hogy a diplomáciai fenyegetéseken túl bármilyen valós lépést tett volna a sebezhetőség csökkentése érdekében. Az is jelentős kihívás az Egyesült Államok számára, hogy Kína dominanciája nem pusztán a bányászaton alapul, hanem a ritkaföldfémek finomítását és feldolgozását végző, bonyolult, sok stádiumból álló fém- és vegyipari ellátási láncon, amelynek külföldi reprodukálása szakértők szerint nem hogy néhány hónapos, még sok éves távlatban sem reális.

Mi várható? Sajtóértesülések szerint a kínai kormány ezzel együtt is is a vámok egy részének felfüggesztésére készül, miután bizonyos orvosi eszközöket, ipari vegyületeket és más termékeket nem tudnak máshonnan beszerezni.

Ugyan a kínai megrendelők a vámháború miatt visszamondták 50 Boeing gép átvételét, a Bloomberg forrásai szerint a pekingi vezetés a repülőgép-lízinget azért továbbra is vámmentesen engedélyezné. A belpolitikai indíttatású keménykedés ellenére Kína esetében is vannak jelei, hogy a jelenlegi helyzet hosszú távon nem tartható.

