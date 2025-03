A tűzszüneti területek mutatják legjobban, hol értek el sikereket az ukránok

A korábbi teljes kudarc után az utóbbi napokban működni látszik az energetikai létesítményekre amerikai közvetítéssel létrejött orosz-ukrán tűzszünet, a hasonló fekete-tengeri egyezmény sorsa azonban több mint bizonytalan.

Előzmények: miután elvileg életbe lépett, egy héten keresztül nem sok jele volt annak, hogy a felek betartanák az energetikai infrastruktúra elleni támadásokra vonatkozó tilalmat. Az oroszok például a Doneck megyei Szlovjanszkot borították sötétbe, az ukránok egy orosz olajtárolót semmisítettek meg.

Felülnézet: ukránbarát források, elemzők mindkét alkut előnytelennek tartják Ukrajna szempontjából, mert olyan területeken korlátozza a lehetőségeit, ahol komoly csapásokat mért az orosz képességekre az olajipari létesítmények és a fekete-tengeri flotta támadásával.

Kharkiv residential buildings struck by Russian drones tonight.

The energy infrastructure ceasefire negotiated by the U.S. leaves Russia free to keep murdering Ukrainian civilians — while Ukraine (which follows the rules of war) can’t hit Russia’s oil export infrastructure in… pic.twitter.com/dSfVNTymDW

